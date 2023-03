Ne trouvant pas l'amour, elle décide de se marier avec elle-même... mais divorce au bout de deux jours

Dans un témoignage, une influenceuse explique pourquoi elle a décidé de se marier avec… elle-même.

Vous l’ignorez peut-être, mais la «sologamie» est un concept qui consiste à se marier à soi-même. Lancée au Canada il y a 20 ans, cette pratique séduit de plus en plus de personnes dans le monde entier.

C’est notamment le cas de Sofía Maure, une influenceuse très active sur les réseaux sociaux. En effet, cette dernière a décidé de se marier avec elle-même. Elle a détaillé les étapes de la cérémonie sur sa page Twitter.

Elle achète une robe blanche pour la cérémonie

Le jour J, la jeune femme portait une robe blanche et un voile, comme le démontrent ses photos publiées sur Twitter. Mais ce n’est pas tout ! Sofía a également fait un gâteau :

«Aujourd’hui, dans un moment schizophrénique de ma vie, j’ai acheté une robe de mariée et fait un gâteau de mariage pour me marier avec moi-même», a-t-elle indiqué dans son tweet.

hoy en momentos esquizo de mi vida me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma pic.twitter.com/yQvYUUKsM4 — Sofi ? (@sofimaure07) February 19, 2023

Sans réelle surprise, sa publication est rapidement devenue virale. En effet, les clichés ont récolté plus de trois millions de vues en l’espace de quelques semaines. Dans les commentaires, les internautes se sont empressés de réagir pour donner leur avis :

«C’est merveilleux pour toi et ceux qui disent le contraire sont horribles», «Est-ce que quelqu’un qui va bien dans sa vie devrait rester loin de toi ?», «Quel bel endroit pour une photo. Le mariage idéal dans la salle de bain», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Malheureusement, la sologamie ne semble pas convenir à l’influenceuse. La raison ? Elle envisage déjà le divorce. C’est en tout ce qu’elle a révélé dans une autre publication mise en ligne deux jours après le mariage :

«Je me suis mariée avec moi-même et je n’en peux plus, j’envisage déjà le divorce». Humour ou non, sa publication a une nouvelle fait l’objet de moqueries : «Prenez un bon avocat», «Je recommande la séparation des biens», «J’ai un ami psychologue si ça vous intéresse».