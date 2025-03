Une maman partage la séance photo d'anniversaire de son fils et fait le buzz

Une mère de famille a décidé de fêter le premier anniversaire de son fils en organisant un shooting photo mémorable. Des photos qui ont beaucoup amusé les internautes.

Quand on est parent, le temps passe très vite et on voit rapidement nos enfants grandir sous nos yeux. Pour immortaliser ces précieux instants de vie et garder de beaux souvenirs, de nombreux parents décident de prendre des photos de leurs enfants, sous toutes les coûtures. C’est le cas de cette maman qui a photographié l’évolution de son bébé pendant sa première année en le comparant avec des parts de pizza.

Pour avoir de belles photos, certains parents décident également de réaliser un shooting photo avec leur enfant, avec l’aide d’un photographe. C’est ce qu’a décidé de faire une mère de famille à l’occasion du premier anniversaire de son fils. Cependant, ce shooting photo était loin d’être comme les autres ! Si le bébé n’a pas eu l’air grincheux pendant toute la séance, comme cet enfant peu coopératif, la mère a misé sur l’originalité.

Crédit photo : Ben Phillips / Facebook

Un shooting photo original

Les photos prises par cette mère de famille sont loin des clichés parfaits que l’on s’imagine. Sur les photos, on peut voir la mère et son fils dans des positions inattendues : l’enfant est assis sur ses pieds, elle le tient par la jambe ou les bras et s’en sert même… comme d’une mitraillette !

Crédit photo : Ben Phillips / Facebook

Si l’enfant joue le jeu, la mère n’a aucune expression faciale et adopte un “poker face” hilarant. À travers ces photos originales, cette maman a sans doute voulu montrer les difficultés que peuvent éprouver les parents d’un enfant en bas âge. Quoi qu’il en soit, ces clichés ont rapidement fait le buzz sur internet et ont beaucoup amusé les internautes.

Crédit photo : Ben Phillips / Facebook

“Je parie que c’est la maman la plus drôle du monde. Ils sont adorables”, “J’adore ! Tous ceux qui ont déjà élevé un enfant en bas âge savent ce que c’est”, “J’espère pouvoir faire ça avec mes enfants”, “Ils sont absolument incroyables”, “J’adore chacune des photos”, ont-ils commenté.

Crédit photo : Ben Phillips / Facebook

Ce shooting pas comme les autres a fait l’unanimité sur les réseaux sociaux et montre une belle complicité entre une mère et son fils.