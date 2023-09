À cause de son métier, cette maman s'est vue refuser une place en crèche pour sa fille

Keyla Remache est la mère d’une petite fille, Arwen, âgée de 3 ans. Alors qu’elle voulait inscrire sa fille à la crèche, Keyla a appris que l’établissement avait refusé à cause de son métier hors du commun.

Keyla Remache est une jeune femme de 29 ans et maman d’une petite fille, Arwen, âgée de 3 ans. Il y a quelque temps, Keyla souhaitait inscrire Arwen à la crèche. Cependant, sa demande a été refusée par l’établissement pour une raison bien précise : à cause de son métier peu commun, Kayla ne pouvait pas donner d’adresse de domicile fixe.

En effet, Keyla est artiste de cirque. Depuis l’âge de 10 ans, elle réalise des numéros de hula hoop. À cause de sa profession, elle est amenée à déménager au fil des représentations et tourne dans de nombreuses villes. Pour cette raison, elle n’a pas d’adresse fixe et change souvent de logement. Ainsi, la crèche n’a pas accepté d’inscrire la petite fille.

“Quand j’ai dit que j’étais dans le cirque, le gestionnaire a arrêté de regarder son ordinateur et m’a dit aussitôt que la crèche était complète”, a expliqué Keyla.

La crèche refuse d’inscrire sa fille

Un coup dur pour Keyla qui a pris une décision radicale. Bien qu’elle ait toujours grandi dans le monde du cirque et qu’elle adorait son métier, elle a décidé de prendre un emploi à mi-temps et d’acheter une maison avec son compagnon pour offrir plus de stabilité à Arwen. En prenant cette décision, elle a finalement pu inscrire sa petite fille à la crèche.

Crédit photo : iStock

Malgré ce changement de vie, Keyla ne s’est pas éloignée du cirque pour autant puisqu’elle continue de donner des représentations le week-end et pendant les vacances. Elle emmène souvent Arwen dans son monde et la petite fille semble adorer porter des justaucorps, comme sa mère à son âge. Ainsi, Keyla et Arwen vivent dans les deux mondes et se plaisent beaucoup comme ça.

“Quoi qu’il arrive, nous mélangerons les deux vies, a affirmé Keyla. Je veux que ma fille soit heureuse. Et si c’est dans le cirque qu’elle trouve son bonheur, alors je serai là pour elle.”