Hors d'elle, cette maman retire sa fille de la crèche car le personnel n'arrêtait pas de la toucher

Dans un témoignage, une femme a expliqué avoir retiré sa fille de la crèche car le personnel était trop tactile avec elle. Le hic ? L’enfant ne veut pas être embrassé ou étreint.

Ce n’est un secret pour personne, certains enfants n’aiment pas les câlins et les bisous. Face à cette situation, il est important d’accepter leur refus et de respecter leurs émotions et leur décision.

Et ce n’est pas cette mère de famille qui oserait dire le contraire. Dans un témoignage publié sur le forum spécialisé Kidspot, elle explique avoir retiré sa fille de la crèche car le personnel était trop tactile avec elle alors que cette dernière déteste les contacts physiques.

En d’autres termes, les auxiliaires de l’établissement n’arrêtaient pas de la prendre et de la serrer dans leurs bras lorsque la fillette était contrariée ou bouleversée. Une attitude qui ne passe pas auprès de l’auteure du message

«Ils ont ignoré notre règle de non-toucher», a-t-elle indiqué. Selon ses dires, sa fille de trois ans déteste être câlinée et touchée par d’autres personnes. Seuls sa mère, son père et sa grand-mère en ont le droit.

«Quand j'ai inscrit ma fille dans une nouvelle crèche, j'ai expliqué au personnel qu'elle n'aimait pas les câlins, et que personne ne devait essayer de la prendre dans les bras et de la câliner sans son autorisation, même pour la calmer. Il y a des tas d'enfants qui aiment les câlins, et que cela rassure, mais ce n'est pas le cas de ma fille».

Lorsque la fillette se sent mal, elle aime se calmer avec son jouet préféré ou rester à l’écart des autres enfants. De leur côté, les auxiliaires ont préféré la prendre dans leurs bras pour tenter de l’apaiser.

«J’ai vu l'auxiliaire prendre ma fille dans ses bras et essayer de lui faire un câlin. Ma fille était complètement hors d’elle. Elle hurlait, donnait des coups de pied, elle était terrifiée», a raconté la maman. J'avais l'impression de me répéter constamment et de me battre avec acharnement pour que ma fille se sente en sécurité à la garderie. Cela ne devrait pas être si difficile d'aider chaque enfant à se sentir en sécurité ? Je ne trouvais pas cela normal».

Finalement, la fillette a été transférée dans une autre crèche, où elle dispose de son propre «espace de tranquillité». Aujourd’hui, la petite fille est impatiente d’aller à l’école. De son côté, la mère est persuadée d’avoir fait le bon choix.

Un coup de gueule qui divise les internautes

Sans réelle surprise, son coup de gueule a divisé les internautes, mais la plupart d’entre eux ont pris la défense de la jeune femme :

«Je ne comprends pas toutes les personnes qui ont ri de cette histoire. Cette enfant a manifestement des besoins sensoriels qui ont été complément ignorés dans sa première garderie. En tant qu’éducateurs, il n’est pas difficile de se rappeler et d’appliquer les règles fixées par un parent ou un enfant», a écrit une utilisatrice sur le forum.

Avant d’ajouter : «Répondre aux souhaits des personnes et protéger l’enfant sont deux choses qui font partie de leur travail».

Même son de cloche pour cette femme : «Il faut féliciter cette mère qui a retiré son enfant de la garderie et qui en a trouvé une plus accommodante (…) En tant qu’adulte, j’ai le droit de dire oui ou non aux câlins et aux baisers. En tant qu'adulte, j'ai le droit de faire respecter mes propres limites corporelles. En tant qu'adulte, on me respecte. Pourquoi en serait-il autrement pour les enfants ?».

Un point de vue partagé par ce père de famille : «Les soignants n’ont pas d’excuse. Ils étaient au courant (…)». En revanche, certains internautes se sont rangés du côté de la première garderie.

«Vous savez que la crèche se moque que vous ayez retiré votre enfant. Elle avait déjà un autre enfant pour le remplacer. Vous devriez prendre une nounou et une caméra (…)», «L’astuce ne consistait pas à dorloter les enfants ou à faire en sorte que l’environnement s’adapte à eux, mais plutôt à leur apprendre à se débrouiller et à faire face à ce qui va se passer dans le monde réel(…)», peut-on lire parmi les commentaires.