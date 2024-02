Le cirque Zavatta écope d'une lourde peine pour maltraitance animale sur 3 lions détenus illégalement

En 2019, l’association One Voice a porté plainte contre le cirque Zavatta pour maltraitance envers trois lions. Les gérants du cirque ont été jugés ce lundi et ont été condamnés à six mois de prison et 3 000 euros d’amende.

Si le cirque Zavatta a acquis une grande renommée dans toute la France au fil des années, le bien-être des animaux reste au coeur des préoccupations. En juillet 2019, l’association One Voice avait porté plainte après une tournée du cirque en Bretagne. Suite à deux représentations à Douarnenez et Arzon, les membres de l'association ont remarqué que trois lions du cirque étaient enfermés toute la journée dans une cage de 15 m2, dans la remorque d’un camion.

Les fauves ne bénéficiaient d’aucune activité physique et n’avaient pas d’abri pour se protéger du soleil et de la chaleur. Or, selon l’association, les lions auraient dû avoir un espace de 60 m2 minimum et de quatre heures de repos par jour pour se détendre, faire leurs griffes et satisfaire leurs besoins physiologiques.

Crédit photo : iStock

Au départ, la plainte a été classée sans suite. Finalement, il a fallu beaucoup de temps pour que l’enquête aboutisse car les gérants du cirque, une mère de 61 ans et son fils de 38 ans, étaient difficilement joignables. En 2022, ils ont finalement été auditionnés et ont affirmé que ces lions ne faisaient ni partie du spectacle ni du cirque car ils appartenaient à un artiste belge de la troupe qui les emmenaient en tournée avec lui.

Les gérants du cirque condamnés pour maltraitance

Cette explication n’a pas convaincu les autorités puisque les gérants ont été jugés ce lundi 12 février devant le tribunal de Vannes pour mauvais traitements envers les trois lions. Les accusés étaient absents à l’audience.

“Ce cirque fonctionnait sans contrat de travail et sans organisation administrative. De plus, les conditions du bien-être animal n’étaient pas réunies. Ces trois lions vivaient dans une petite cage exposée au soleil. Le fils s’était vu refuser, à deux reprises, le certificat de capacité à présenter ces fauves au public car des animaux étaient décédés dans son cirque. De plus, il n’y avait aucune autorisation préfectorale. Par la suite, l’enquête a établi que ces responsables du cirque s’étaient rapprochés d’un vétérinaire de la région de Vannes pour euthanasier l’un des lions, sans que l’on sache qu’il est devenu”, a déclaré le procureur du tribunal de Vannes.

Finalement, les gérants du cirque ont été condamnés pour maltraitance animale. Malheureusement, nous ne savons pas ce que sont devenus ces trois lions depuis la plainte déposée en 2019. En raison de cette absence de traçabilité, les animaux n’ont pas pu être confisqués, comme le regrette One Voice. Cependant, les gérants du cirque ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. En plus de cela, ils ont l’interdiction de détenir des animaux non domestiques pendant cinq ans et ils devront payer chacun une amende de 1 500 euros à l’association One Voice pour préjudice moral.