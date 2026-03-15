Un avion fait demi-tour après une collision avec un oiseau en plein vol

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Un avion sur le point de percuter un oiseau en plein vol

Aux États-Unis, un avion a dû faire demi-tour après le décollage à la suite d’une collision avec un oiseau.

Plus de peur que de mal, mais une belle frayeur quand même.

En début de semaine, un Boeing 737 Max a été contraint d’atterrir en urgence peu après le décollage. En cause : une collision avec oiseau en plein vol, qui a endommagé le pare-brise de l’appareil.

Un impact après le décollage

Comme le rapporte le magazine People, l’incident s’est produit le lundi 9 mars vers 8 h 40 (heure locale) à l’aéroport international Newark Liberty, dans le New Jersey, aux États-Unis.

Selon la Federal Aviation Administration (FAA), le vol United Airlines 1207, en route vers Jacksonville (Floride), a dû rebrousser chemin après qu’un oiseau a percuté l’avion au décollage.

Panneau indiquant l’aéroport international Newark Liberty,Crédit Photo : iStock

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’impact avec le volatile a provoqué des dégâts. L’équipage a en effet signalé un pare-brise fissuré et un « possible problème de pressurisation », a précise l’agence.

Interrogé par nos confrères, un porte-parole de la compagnie aérienne américaine a déclaré que le vol « était revenu en sécurité à Newark ».

La suite après cette vidéo

Boeing Crédit Photo : Getty Images

Une fois débarqués, les passagers ont été transportés vers leur destination finale à bord d’un autre avion.

Au moment de l’incident, l’avion transportait 138 voyageurs et six membres de l’équipage, a ajouté United Airlines.

Hausse des collisions entre avions et oiseaux

Toujours selon la FAA, l’engin a été soigneusement inspecté après l’impact, et aucun dommage sérieux n’a été constaté. À noter qu’une enquête a été ouverte.

D’après FlightAware, un service de suivi de vols en temps réel, le Boeing a décollé à 7 h 55 et a regagné l’aéroport du New Jersey moins d’une heure plus tard.

La FAA indique que les collisions entre la faune et les avions sont en hausse aux États-Unis, avec près de 19 600 cas enregistrés en 2023.

Des oiseaux en train voler près d'un avionCrédit Photo : iStock

Selon l’agence fédérale américaine, cette progression s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’expansion des populations animales et le nombre croissant de mouvements d’avions.

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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