Un avion fait demi-tour après une collision avec un oiseau en plein vol

Aux États-Unis, un avion a dû faire demi-tour après le décollage à la suite d’une collision avec un oiseau.

Plus de peur que de mal, mais une belle frayeur quand même.

En début de semaine, un Boeing 737 Max a été contraint d’atterrir en urgence peu après le décollage. En cause : une collision avec oiseau en plein vol, qui a endommagé le pare-brise de l’appareil.

Un impact après le décollage

Comme le rapporte le magazine People, l’incident s’est produit le lundi 9 mars vers 8 h 40 (heure locale) à l’aéroport international Newark Liberty, dans le New Jersey, aux États-Unis.

Selon la Federal Aviation Administration (FAA), le vol United Airlines 1207, en route vers Jacksonville (Floride), a dû rebrousser chemin après qu’un oiseau a percuté l’avion au décollage.

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Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’impact avec le volatile a provoqué des dégâts. L’équipage a en effet signalé un pare-brise fissuré et un « possible problème de pressurisation », a précise l’agence.

Interrogé par nos confrères, un porte-parole de la compagnie aérienne américaine a déclaré que le vol « était revenu en sécurité à Newark ».

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Une fois débarqués, les passagers ont été transportés vers leur destination finale à bord d’un autre avion.

Au moment de l’incident, l’avion transportait 138 voyageurs et six membres de l’équipage, a ajouté United Airlines.

Hausse des collisions entre avions et oiseaux

Toujours selon la FAA, l’engin a été soigneusement inspecté après l’impact, et aucun dommage sérieux n’a été constaté. À noter qu’une enquête a été ouverte.

D’après FlightAware, un service de suivi de vols en temps réel, le Boeing a décollé à 7 h 55 et a regagné l’aéroport du New Jersey moins d’une heure plus tard.

La FAA indique que les collisions entre la faune et les avions sont en hausse aux États-Unis, avec près de 19 600 cas enregistrés en 2023.

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Selon l’agence fédérale américaine, cette progression s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’expansion des populations animales et le nombre croissant de mouvements d’avions.