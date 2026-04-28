À l'aéroport, une passagère fait la morte pour ne pas avoir à payer des frais de bagages

Dans un aéroport en Chine, une voyageuse s’est allongée au sol en faisant semblant d’être morte après avoir refusé de payer des frais de bagages supplémentaires.

Tous les moyens sont bons pour garder son argent.

Samedi 11 avril, une famille de cinq personnes a semé le chaos dans l’aéroport international de Kunming Changshui, en Chine.

Selon le Daily Star, elle a provoqué une scène particulièrement excessive pour éviter de payer des frais d’excédent de bagages.

Crédit Photo : Jam Press

Une voyageuse fait semblant d’être morte pour éviter un supplément

L’incident s’est produit dans la matinée à la porte d’embarquement d’un vol de Spring Airlines, une compagnie aérienne low-cost réputée pour la rigueur de ses règles en matière de bagages.

Ce qui avait commencé comme une simple dispute verbale a rapidement dégénéré, les passagers refusant de payer tandis que le personnel restait ferme sur l’application des frais.

La situation a encore dégénéré lors d’une violente altercation avec une employée. Au cours de celle-ci, une femme d’âge moyen, membre de la famille, aurait simulé un malaise médical.

La suite après cette vidéo

Alors que l’agent tentait d’empêcher le groupe de forcer le passage vers la porte d’embarquement, elle s’est effondrée au sol et est restée immobile, comme pour « faire la morte », souligne le tabloïd britannique.

Parallèlement, un autre membre de la famille aurait donné un coup de pied au personnel de l’aéroport, tandis que les enfants pleuraient au milieu du terminal.

La police intervient

Le chaos a provoqué d’importants retards à la porte d’embarquement, obligeant les autres passagers à contourner la femme allongée au sol.

Peu après, elle a été vue en train de rouler par terre et de donner des coups de pied aux agents, tout en restant au sol.

Crédit Photo : Jam Press

Les images ont suscité colère et indignation sur les réseaux sociaux chinois, où de nombreux internautes ont appelé à inscrire la famille sur une liste nationale d’interdiction de vol en raison de leur comportement perturbateur.

À noter que les autorités de l’aéroport de Kunming ont confirmé que la police avait été dépêchée pour gérer l’incident. Pour l’instant, on ignore si la famille fait l’objet d’une plainte.