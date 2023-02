Pour briser les codes réseaux sociaux, elle demande à 12 femmes de faire un selfie avec des filtres, avant de les photographier

Afin de mesurer l’impact des réseaux sociaux et des filtres utilisés, cette photographe a mis en place une expérience inédite.

Alors que l’utilisation de réseaux sociaux possède de nombreuses dérives et que l’utilisation de filtres à outrance pose un problème et met à mal les diktats de la beauté, une photographe, Barbara Asboth, a tenu à mesurer les conséquences. Comment ? Elle a demandé à 12 femmes, d’accepter de se prendre en photo en selfie avec un smartphone et filtre, puis de prendre la pose sous l’objectif de la photographe professionnelle.



Crédit : Barbara Asboth

Une expérience surprenante



L’objectif ? Prouver que des photos au naturel, avec un bon matériel, comme un appareil photo de professionnel, est bien plus joli que ce que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. Elle a raconté son projet à Bored Panda : “Je voulais créer un projet qui explore ces expériences et normalise également les looks sans filtre.”



Elle a ajouté : “J'ai donc trouvé des femmes courageuses pour prendre un selfie de téléphone et le modifier comme elles le souhaitaient. Ensuite, je les ai photographiés aussi, afin que nous puissions comparer leurs angles choisis et contrôlés avec un portrait non retouché, pris par moi, à l'aide d'un objectif qui imite étroitement les angles et les détails vus par l'œil humain.” Et il faut avouer que le résultat est surprenant. Certaines femmes sont d’ailleurs très différentes entre les deux photos. Preuve que rien ne vaut plus que le naturel.



