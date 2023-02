Une poule pond un œuf d'un poids hors du commun, la vidéo fait le buzz sur TikTok

En Meurthe-et-Moselle, une poule a pondu un œuf énorme, dont le poids a choqué ses propriétaires. En effet, l’œuf pesait 200 grammes, soit 140 grammes de plus que la moyenne.

À Landres, en Meurthe-et-Moselle, un couple a remarqué que l’une de ses poules avait des difficultés à pondre. Ainsi, les deux trentenaires ont décidé d’aider l’animal. En suivant les conseils de leurs proches par téléphone, ils ont immergé la poule dans une baignoire d’eau chaude.

Crédit photo : iStock

L’une des personnes présentes a ensuite exercé une pression sur le ventre du volatile et grâce à ce geste, la poule a réussi à expulser l’œuf.

Un œuf de près de 200 grammes

Si la poule avait des difficultés à pondre, c’était pour une bonne raison : l’œuf était énorme et pesait 199 grammes. En comparaison, un œuf de poule pèse habituellement 60 grammes en moyenne.

« Même trois œufs de taille normale ne pèsent pas autant que celui-là », s’est exclamé le propriétaire de la volaille.

La vidéo de la ponte de la poule a été publiée sur TikTok et est rapidement devenue virale puisqu’elle a récolté plus de 936 000 likes et 49 000 partages en seulement quelques jours. La poule a notamment été félicitée par les internautes, mais l’histoire ne dit pas si le couple a pu déguster une bonne omelette grâce à cet œuf hors du commun.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois qu'une poule pond un œuf aussi gros. En 2018, un éleveur a eu la surprise de découvrir un œuf de 216 grammes, battant ainsi le record de France du plus gros œuf pondu par une poule.