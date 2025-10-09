Une streameuse filme son accouchement en direct sur Twitch devant plus de 30 000 personnes et fait polémique

Sur Twitch, un live pas comme les autres a eu lieu le 7 octobre dernier. Fandy, une streameuse, a décidé de diffuser son accouchement en direct, sous les yeux de plus de 30 000 internautes.

Le 7 octobre dernier, un événement pas comme les autres a été diffusé en direct sur Twitch. Fandy, une streameuse connue pour jouer aux jeux vidéo en live, a décidé de diffuser… son accouchement. En effet, la jeune femme a donné naissance à son premier enfant à son domicile, entourée de ses amis et sa famille. Une infirmière était également présente.

“Salut Twitter, je viens de perdre les eaux, alors je crois que je vais faire un live pour l’accouchement”, a-t-elle annoncé sur X le 7 octobre à 19h57.

Crédit photo : Twitch

Elle diffuse son accouchement en direct

La caméra qui filmait la scène était placée au fond de la pièce, ce qui permettait à la jeune femme d’avoir son intimité quand elle en avait besoin. Le chat Twitch était quant à lui diffusé sur la télévision du salon pour que la streameuse puisse interagir avec les internautes entre les contractions.

Crédit photo : Twitch

Pendant le live, qui a duré près de 7 heures, on peut voir Fandy marcher, rebondir sur un ballon de yoga et se détendre. À la fin, elle s’immerge dans une piscine d’accouchement gonflable pour donner naissance à son enfant. Selon Kotaku, Dan Clancy, le PDG de Twitch, est même intervenu dans le chat afin de féliciter la jeune femme et lui souhaiter bonne chance.

“Fandy, bonne chance et félicitations. Je te souhaite le meilleur dans cette aventure”, a-t-il commenté.

“C’est de la folie”

Fandy est finalement devenue la maman d’une petite fille nommée Luna, et elles vont toutes les deux très bien. Au total, plus de 30 000 personnes se sont connectées à ce live en direct et des milliers sont restées pour assister à la naissance du bébé. La vidéo est toujours disponible sur le compte Twitch de la streameuse et depuis sa publication, le live a déjà été vu plus de 675 000 fois.

Crédit photo : Twitch

Cependant, la streameuse et le PDG ont été vivement critiqués par les internautes, choqués de voir un accouchement diffusé en direct sur Twitch.

“Dan Clancy et toutes les personnes présentes sur ce live doivent être arrêtés”, “Honnêtement, je pense que c’est exagéré, quelque chose comme ça ne devrait pas être diffusé en direct et le PDG qui arrive, c’est de la folie”, “Partager un moment spécial comme celui-ci avec le monde entier juste pour gagner un peu d’argent, ça me paraît vraiment nul”, ont déclaré les internautes, selon Unilad.

Si certaines personnes ont adoré assister à un accouchement en direct, d’autres ont tenu à dénoncer la situation et ont même demandé l’arrestation du PDG de Twitch.