Pokémon : une carte de Dracaufeu vendue 380 000 euros lors d'une vente aux enchères

Une carte de collection Pokémon très prisée a été vendue pour l’incroyable somme de 420 000 dollars. Il s’agit de la troisième transaction la plus importante jamais payée pour une carte de la célèbre franchise.

Crédit : PWCC

La carte « 1999 Pokémon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Charizard » a été cédée le 19 mars dernier dans le cadre d'une vente aux enchères qui a eu lieu sur le site web de PWCC, l’un des leaders du marché des cartes à collectionner. Selon l’organisateur de cet événement, cette carte représentant Dracaufeu, est « facilement la carte Pokémon la plus reconnaissable jamais faite et le Saint Graal des collectionneurs de cartes Pokémon. » En effet, n’importe qui s’étant déjà intéressé de près ou de loin à Pokémon a forcément la référence.

Une grande partie de la valeur de la carte provient de son classement PSA 10 Gem Mint, signifiant le fait que la carte est dans un état complètement neuf. Sur les 3 000 cartes qui ont été soumis au classificateur de cartes à collectionner PSA dans le cadre de la vente aux enchères, seules 121 d'entre elles ont obtenu ce statut. Cette vente a battu le record de prix pour une carte de Dracaufeu. Plus tôt lors de ce mois de mars, une autre carte de Dracaufeu, également classée PSA 10 Gem Mint, s’était vendue 307 000 euros lors d'une vente aux enchères.

An all-time record price for any Charizard card?



Record Price: $420.000 pic.twitter.com/drAYDR11gw — PWCC (@PWCCmarketplace) March 22, 2022

L’incroyable marché des cartes Pokémon

Les prix des cartes Pokémon ont grimpé en flèche ces dernières années en raison de la vague de popularité entourant les cartes à collectionner sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube. En février, une carte Pokémon holographique « Illustrator Pikachu » de 1999, qui compte moins de 40 exemplaires à travers le monde, a été vendue pour la somme faramineuse de 825 000 euros, établissant ainsi le record de la vente de carte Pokémon la plus chère de l'histoire.

Selon Statista, Pokémon est la franchise médiatique la plus rentable de tous les temps, avec des revenus estimés à de 97 milliards d’euros depuis sa création, contre 77 milliards pour Hello Kitty. À titre de comparaison, d’autres franchises très populaire à l’international comme Star Wars et Marvel ont généré respectivement 63 milliards et 32 milliards d’euros de recettes à ce jour.

