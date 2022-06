Comment estimer la valeur d'une carte Pokémon : prix, état, rareté, numéro de série

Qui aurait pensé qu'une carte Pokémon pourrait valoir des dizaines de milliers d'euros ? C'est le moment de ressortir vos albums de jeux de cartes Pokémon et d'estimer leur rareté. Vous risquez d'être surpris…

Depuis quelques années, le phénomène Pokémon refait surface avec son jeu de cartes indémodable. En mars 2021, la vente d'une carte Dracaufeu de première génération sortie en 1999 a affolé la toile. Son chanceux propriétaire l'a vendue au prix de 418 000 euros. Un prix délirant pour une carte Pokémon, et pourtant, ce n'est pas la plus chère ! La carte Pokémon la plus chère jamais vendue est une carte «Illustrator Pikachu» de 1999, tirée à seulement 40 exemplaires. Son prix ? 900 000 dollars, soit un peu plus de 824 000 euros. Cette vente constitue le record de la carte Pokémon la plus chère de l'Histoire.

Et si vous aussi vous déteniez un trésor chez vous ? Une carte Pokémon cachée entre deux livres d'école ou une carte Pikachu au fond d'un sac ? Dans cet article, on vous explique comment estimer la valeur d'une carte Pokémon. Rareté, état, prix, numéro de série, arnaques, vente… On vous dit tout !

Assurez-vous de l’état de votre carte Pokémon

Comment bien estimer votre carte Pokémon ? Suivez tous nos conseils. Crédit : IStock

C'est la première étape : vérifier l'état de votre carte Pokémon. Comme tout objet mis en vente, son état est un facteur déterminant. Pour contrôler l'état de votre carte Pokémon, vous pouvez vous référer à la hiérarchie régulièrement utilisée par les sites de ventes en ligne. Analysez votre carte pour savoir si elle est :

Neuve : elle peut être encore dans son emballage d'origine ou ouverte mais sans aucune trace d'usure.

elle peut être encore dans son emballage d'origine ou ouverte mais sans aucune trace d'usure. En bon état : dans l'ensemble votre carte paraît neuve, elle peut avoir quelques traces d'usure ou des petites rayures.

dans l'ensemble votre carte paraît neuve, elle peut avoir quelques traces d'usure ou des petites rayures. Moyen : si votre carte est moyenne c'est que les coins apparaissent légèrement pliés, la couleur n'est plus la même que neuve, et des traces d'usure sont prononcées. La carte Pokémon reste correcte.

si votre carte est moyenne c'est que les coins apparaissent légèrement pliés, la couleur n'est plus la même que neuve, et des traces d'usure sont prononcées. La carte Pokémon reste correcte. Usée/abîmée : votre carte est déchirée, pliée, il manque des morceaux, trop décolorée. À partir de cet état, elle n'aura plus de valeur.

À vous d’évaluer l’état de vos cartes Pokémon. Soyez honnêtes, les acheteurs ne seront pas dupes.

Vérifier la rareté de votre carte Pokémon

Les acheteurs du monde entier sont particulièrement vigilants à des signes qui rendent les cartes rares, voire ultra-rares. Partout dans le monde, des fans ont des collections et sont constamment à la recherche des cartes Pokémon les plus rares, les plus secrètes ou les plus chères. Alors comment estimer la valeur d'une carte ? Suivez nos conseils.

Prêtez attention à chaque détail de votre carte Pokémon. Jetez un œil au coin inférieur droit ou gauche de votre carte. Vous devriez trouver un symbole déterminant dans l'évaluation de la valeur de votre carte. Ce symbole se trouve généralement à côté d'un chiffre. La forme exprime la rareté, et c'est comme pour tout : plus c’est rare, plus c’est cher.

Les cartes Pokémon dotées d'un cercle sont assez communes. Elles n'ont pas de valeurs particulières. Toutefois, soyez vigilants aux très vieilles cartes. Certaines cartes «cercle» datent de 2000 et sont par conséquent très rares. Il faut analyser les points un par un.

Si votre carte Pokémon a un losange en bas à droite ou gauche, elle est déjà plus rare. Elle peut se vendre plusieurs dizaines d'euros.

Enfin, les cartes dotées d'une ou plusieurs étoiles sont le Graal pour les collectionneurs du monde entier. Une étoile dorée, trois petites étoiles ou une étoile simple sont tous les signes d'une carte ultra-rare. Ce sont ces cartes qui sont les plus recherchées.

Pour estimer correctement la valeur et la rareté de votre carte Pokémon, regardez en quelle année la carte est sortie. Ce chiffre se trouve en bas de la carte. Les acheteurs recherchent en priorité des cartes datant des années 1999 ou 2000. Pour rappel, la carte la plus chère de l'histoire, «Illustrator Pikachu» vendue à 900 000 dollars, datait de 1999.

Renseignez-vous sur le numéro de série de votre carte Pokémon

Astres radieux, Booster, trouvez votre carte rare ! Crédit : @AvantCarte sur Twitter

À l'instar de l’année d’impression ou du symbole de rareté, le numéro de série peut faire changer le prix de revente de votre carte Pokémon du tout au tout. Vous le trouverez en bas de la carte. Ce numéro de série indique la collection à laquelle votre carte appartient. Si votre carte indique 77/114, cela signifie que votre carte Pokémon est la numéro 77 sur un lot de 114 cartes différentes.

Vous vous questionnez car votre carte porte un numéro supérieur au total du lot des cartes ? C'est bingo ! Par exemple, si sur votre carte Pokémon il est inscrit «45/44» ou «89/88», c'est que vous possédez une carte secrète très rare.

Une autre particularité existe pour les numéros de série. Les lettres «SH» inscrites avant le numéro de série indiquent que votre carte Pokémon est une carte spéciale. Le Pokémon a plus de pouvoirs, c'est une sorte de carte 2.0.

Ne sous-estimez pas les cartes holographiques

Une carte holographique, c'est quoi ? Une carte holographique c'est tout simplement une carte qui se différencie par son aspect brillant. À la différence des autres cartes Pokémon, elles sont particulièrement appréciées des collectionneurs du monde entier car elles représentent des particularités intéressantes pour eux.

Une carte holographique peut être tirée d'une édition limitée. Une édition limitée c'est un tirage unique, qui a plus de valeur que des cartes à l'unité qui elles sont imprimées par centaines de milliers, comme les cartes énergies par exemple.

Soyez attentifs à tous les détails !

Chaque détail compte sur une carte Pokémon. Soyez attentifs à tout ! Les contours dorés sont signe de rareté, les mentions spéciales comme «SP» ou «GX», «M» ou «GL». Faites attention aussi aux images. La rareté est dans les cartes ou le Pokémon est dessiné dans toute la carte. De plus, soyez attentifs aux défauts d'impression. Dans le cas des cartes Pokémon, les défauts deviennent des qualités car un défaut d'impression rend votre carte encore plus unique. Ouvez grands les yeux !

Authentifier vos cartes Pokémon

Si après toutes ces étapes, vous estimez que votre carte Pokémon est ultra-rare, faites les choses dans l’ordre. Il existe des entreprises spécialisées dans l’authentification d’objets rares ou de luxe. Même une simple carte Pokémon peut valoir aussi cher qu’un sac à main de luxe. Alors, il est important de faire authentifier votre carte. Avec cette authentification, votre carte ultra-rare prendra encore plus de valeur. Les collectionneurs du monde entier se l'arracheront.

Comment vendre ses cartes Pokémon ?

Maintenant que vous avez toutes les clés en mains pour estimer votre carte Pokémon, vous pouvez estimer le prix de votre carte. Et ce n’est pas une étape à prendre à la légère. Quand on parle de plusieurs dizaines d'euros ou parfois de centaines de milliers de dollars ou d'euros, il vaut mieux faire appel à des professionnels. Il existe plusieurs sites pour comparer et estimer la valeur des cartes Pokémon.

Une fois que le site aura estimé la valeur de vente de votre carte Pokémon, rendez-vous sur un site de revente comme Ebay ou Leboncoin. Il existe aussi des sites spécialisés dans la vente des cartes Pokémon. Le plus réputé est Card Market. Carte à l'unité, boite de booster, cartes scellées… vous trouverez de tout sur ce site.

Restez toujours prudents car les arnaques sont nombreuses.

Le saviez-vous ?

Parmi les cartes Pokémon les plus rares, on retrouve :

Tortank édition 1 holographique

La carte Tortank édition 1 holographique, ultra-rare. Crédit : The Pokémon Company

Dracaufeu édition 1 holographique

Black Star Promo Holo Ishihara GX

Pikachu Illustrateur

La carte Pokémon la plus chère jamais vendue, un record à 900 000 dollars. Crédit The Pokémon Compagny

Carte promo Magicarpe Tamamushi University

Cartes Trainers 1, 2 et 3

Rayquaza holographique 2005 EX Deoxys Gold Star

Pikachu Ginza Tanaka 20e anniversaire en or 24K

Carte «Master Key» 2010 Japan World Championship

Carte «Master Key» 2010 Japan World Championship, une carte ultra-rare, qui vaut chère. Crédit : The Pokémon Company