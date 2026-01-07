Venezuela : il fait un pari en ligne sur... la capture de Maduro et gagne... 373 000 euros

Alors que le dirigeant du Venezuela a été capturé par les États-Unis le 2 janvier, un joueur avait parié sur cette intervention en ligne.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier, le président américain Donald Trump a lancé une opération militaire pour capturer Nicolas Maduro, le dirigeant du Venezuela. Curieusement, quelques jours plus tôt, un joueur en ligne, inscrit sur le site Polymarket, a parié sur cet événement.

Crédit photo : SIPA

Pour rappel, ce site de pari permet de miser sur tout : la météo, les séries télé, les élections politiques… Semblable aux autres plateformes du genre, il permet de remporter de grosses mises, à l’image de ce parieur qui a gagné plus d'un million d'euros en ligne.

Un gain de 436 000 dollars

Sur Polymarket, un parieur avait donc misé sur le fait que le dirigeant Maduro ne serait plus au pouvoir au Venezuela d’ici le 31 janvier. L’intéressé a fait une première mise d’une centaine de dollars le 1ᵉʳ janvier 2026. Les jours suivants, il a augmenté ses investissements et sa dernière mise a eu lieu quelques heures avant l’intervention des États-Unis.

Au total, le joueur a misé 31 000 dollars, soit 26 523 euros.

Crédit photo : iStock

Son pari lui a rapporté gros puisqu’il a gagné la somme de 436 000 dollars, soit près de 373 000 euros, comme le rapporte le Courrier International. Face à un tel gain, une question se pose : comment cet homme a-t-il su que le dirigeant du Venezuela allait être enlevé ?

Un pari mystérieux

Le fait le plus troublant est que cet homme venait de s’inscrire sur la plateforme.

“Cette séquence parfaite a alimenté des soupçons : une personne proche du pouvoir aurait utilisé des informations secrètes internes sur la très confidentielle opération américaine pour s’enrichir rapidement”, peut-on lire dans The Washington Post.

Ainsi, il est difficile de savoir comment cet homme a pu parier sur cet événement, puisque la Maison Blanche avait gardé cette opération secrète. Seuls quelques hauts responsables en avaient connaissance. Le mystère reste entier.