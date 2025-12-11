Pour entrer aux États-Unis, vous devrez désormais montrer votre activité sur les réseaux sociaux sur les 5 dernières années

Vous souhaitez séjourner aux États-Unis ? Pour cela, vous devrez bientôt dévoiler votre activité sur les réseaux sociaux de ces cinq dernières années.

Vous rêvez de visiter New York ? Attention, les lois se durcissent si vous voulez aller aux États-Unis, notamment pour les visiteurs qui sont exemptés de visa. C’est le cas de la France, de l’Australie, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, d’Israël, du Japon ou encore de la Corée du Sud. En effet, une nouvelle mesure va bientôt être appliquée, et elle risque de compromettre votre vie privée.

Crédit photo : iStock

Cette nouvelle loi a été diffusée dans un avis publié ce mercredi 10 décembre dans le Federal Register, le Journal officiel américain.

Donner l’historique de ses réseaux sociaux

Désormais, les voyageurs devront ajouter un nouvel élément à leur demande d’autorisation de séjour pour aller aux États-Unis. Ils devront montrer leur activité sur les réseaux sociaux depuis ces cinq dernières années. Ils devront également fournir les numéros de téléphone utilisés depuis cinq ans ainsi que les adresses électroniques des dix dernières années.

Crédit photo : iStock

Comme le précise BFMTV, les voyageurs seront amenés à fournir des informations sur les membres de leur famille comme leurs noms, leurs numéros de téléphone, leurs dates de naissance, leurs lieux de naissance et leurs adresses de résidence.

De moins en moins de touristes

Cette nouveauté sera appliquée d’ici 60 jours. Alors que la Coupe du monde de football 2026 se prépare et aura lieu aux États-Unis en juin prochain, où des centaines de milliers de visiteurs sont attendus, cette nouvelle mesure risque d’impacter l’activité touristique du pays.

En effet, la fréquentation touristique est déjà en baisse dans le pays à cause de la politique de Donald Trump. On observe actuellement une baisse de 6,3% des arrivées de touristes en 2025 par rapport à 2024. Une fréquentation qui ne risque pas d’augmenter avec cette nouvelle loi.