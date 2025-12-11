Pour entrer aux États-Unis, vous devrez désormais montrer votre activité sur les réseaux sociaux sur les 5 dernières années

Par |

Un aéroport international

Vous souhaitez séjourner aux États-Unis ? Pour cela, vous devrez bientôt dévoiler votre activité sur les réseaux sociaux de ces cinq dernières années.

Vous rêvez de visiter New York ? Attention, les lois se durcissent si vous voulez aller aux États-Unis, notamment pour les visiteurs qui sont exemptés de visa. C’est le cas de la France, de l’Australie, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, d’Israël, du Japon ou encore de la Corée du Sud. En effet, une nouvelle mesure va bientôt être appliquée, et elle risque de compromettre votre vie privée.

Une femme devant New YorkCrédit photo : iStock

Cette nouvelle loi a été diffusée dans un avis publié ce mercredi 10 décembre dans le Federal Register, le Journal officiel américain.

Donner l’historique de ses réseaux sociaux

Désormais, les voyageurs devront ajouter un nouvel élément à leur demande d’autorisation de séjour pour aller aux États-Unis. Ils devront montrer leur activité sur les réseaux sociaux depuis ces cinq dernières années. Ils devront également fournir les numéros de téléphone utilisés depuis cinq ans ainsi que les adresses électroniques des dix dernières années.

Un homme dans un aéroportCrédit photo : iStock

Comme le précise BFMTV, les voyageurs seront amenés à fournir des informations sur les membres de leur famille comme leurs noms, leurs numéros de téléphone, leurs dates de naissance, leurs lieux de naissance et leurs adresses de résidence.

De moins en moins de touristes

Cette nouveauté sera appliquée d’ici 60 jours. Alors que la Coupe du monde de football 2026 se prépare et aura lieu aux États-Unis en juin prochain, où des centaines de milliers de visiteurs sont attendus, cette nouvelle mesure risque d’impacter l’activité touristique du pays.

En effet, la fréquentation touristique est déjà en baisse dans le pays à cause de la politique de Donald Trump. On observe actuellement une baisse de 6,3% des arrivées de touristes en 2025 par rapport à 2024. Une fréquentation qui ne risque pas d’augmenter avec cette nouvelle loi.

Source : Federal Register
Suivez nous sur Google News
États-Unis Réseaux sociaux

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Un pourboire
Des touristes français donnent 200 dollars de pourboire, la serveuse les traite de radins et crie au scandale
Dmitry Nuyanzin
Un influenceur de 30 ans meurt après avoir entamé un marathon de la “malbouffe”
Lena Situations au JT
Lena Situations a refusé un partenariat avec Shein malgré un chèque “avec beaucoup de zéros”
Une femme discute sur son t&eacute;l&eacute;phone
Les réseaux sociaux affectent le langage et l’orthographe des jeunes, selon une étude
Deux jeunes faisant du matress surfing
“Un sommier tracté par une voiture” : un ado de 14 ans se tue en faisant du “mattress surfing”, un défi en vogue sur les réseaux sociaux