La cagnotte lancée pour Renee Nicole Good, abattue par un agent de l'ICE aux États-Unis, dépasse le million de dollars

Renee Nicole Good a été abattue par un agent de la police de l’immigration il y a une semaine, aux États-Unis. Son décès a profondément choqué outre-Atlantique. Une cagnotte ouverte pour aider sa famille a rencontré un vrai succès.

Après la stupeur, vient l’élan de solidarité. Mercredi 7 janvier, Renee Nicole Good a été abattue dans sa voiture par un policier de l’immigration, l’ICE, aux États-Unis. Les faits se sont déroulés à quelques pâtés de maison du domicile de la victime, à Minneapolis dans le Minnesota. La mère de famille venait de déposer son fils de 6 ans à l’école et rentrait chez elle.

Renee Nicole Good était dans son SUV lorsque des agents de l’ICE se sont précipités vers son véhicule. C’est à ce moment que la victime a fait demi-tour et que des coups de feu ont retenti. Le véhicule en a ensuite percuté un autre devant les yeux des passants criant « assassins ! » aux policiers.

La cagnotte rencontre un franc succès, la famille de Renee remercie leurs participants

Crédit photo : NBC News

Dans la foulée, une cagnotte en ligne a été créée sur le site GoFundMe pour venir en aide à la famille de Renee Nicole Good. En deux jours à peine, la cagnotte – désormais clôturée – a récolté 1,5 million de dollars et comptabilisé 38 000 dons au total.

Rebecca, la femme de Renee Nicole Good a publié un communiqué touchant dans lequel elle remercie tous les participants. « Je tiens tout d’abord à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui, du pays et du monde entier, ont manifesté leur soutien à notre famille », écrit-elle sur la page GoFundMe.

Puis, elle tire le portrait élogieux de celle qui était poétesse :

« Cette bienveillance d’inconnus est le plus bel hommage qui soit, car si vous avez eu la chance de rencontrer ma femme, Renee Nicole Macklin Good, vous savez qu’avant tout, elle était d’une grande bonté. En fait, la bonté rayonnait d’elle. Renee était un rayon de soleil. Elle brillait littéralement. Elle ne portait pas de paillettes, mais je vous jure que des étincelles jaillissaient de ses pores. En permanence. »

Renee Nicole Good laisse derrière elle sa femme Rebecca et ses trois enfants âgés de 15, 12 et 6 ans. La mère de Renee la décrit comme « l’une des personnes les plus gentilles que j’ai jamais connues. »

« Renee laisse derrière elle trois enfants extraordinaires ; le plus jeune n’a que six ans et a déjà perdu son père. Il me reste maintenant à élever notre fils et à continuer de l’éduquer », ponctue Rebecca.