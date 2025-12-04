Des touristes français donnent 200 dollars de pourboire, la serveuse les traite de radins et crie au scandale

Sur X, une serveuse new-yorkaise s’est indignée du “faible” pourboire laissé par des touristes français. Ils ont laissé 200 dollars à la serveuse sur une addition de 3 000 euros, ce qu’elle juge insuffisant.

Lorsqu’on voyage aux États-Unis, il est indispensable de prévoir les pourboires dans son budget, au risque de passer pour des ingrats radins, d’autant plus que les Français ont cette réputation d’être de mauvais “tippers”.

Cette réputation ne va pas s’arranger avec cette histoire révélée par une serveuse américaine, travaillant dans un restaurant dans le Queens, à New York. Sur X, elle a dénoncé le comportement de quatre touristes français qui avaient “adoré le service”, mais qui ne l’ont pas récompensé à sa juste valeur selon elle.

En effet, pour une addition approchant les 3 000 dollars, ils n’ont laissé “que” 200 dollars de pourboire, soit environ 7%. Or, généralement, les pourboires sont supposés être à la hauteur des 20% de l’addition. Si la somme semble généreuse, elle est dérisoire par rapport à l’addition, ce que dénonce la serveuse, dont le message a suscité un large débat sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : iStock

De nombreux internautes ont critiqué non pas les clients, mais le modèle du pourboire aux États-Unis, considéré comme injuste et oppressant. La réaction de la serveuse a été massivement relayée, mais elle a rapidement subi un retour de bâton.

Un système remis en question ?

Pour de nombreux internautes, sa plainte reflète les dérives d’un modèle où les salaires des serveurs dépendent presque exclusivement des pourboires. Certains ont accusé la serveuse d’ingratitude, soulignant que 200 dollars représentent une somme importante pour beaucoup.

Le débat a dépassé la scène initiale pour interroger l’équité du système américain. Un internaute a notamment écrit :

"Les Américains et leurs pourboires, c’est n’importe quoi ! Comment ça, tu es furieux d’avoir reçu 200 dollars pour avoir servi quatre personnes, et apporté deux ou trois assiettes chacune en l’espace de quelques heures ?".

Crédit photo : iStock

Plusieurs commentaires ont dénoncé une culture du pourboire devenue excessive. Certains internautes ont rappelé qu’un client ne devrait pas être culpabilisé pour un pourboire qu’il estime juste, et que c’est au secteur de garantir un salaire digne.

Pour eux, l’indignation de la serveuse symbolise un système en crise où les employés se retrouvent piégés entre dépendance financière et attentes irréalistes. Le débat révèle ainsi les tensions sociales autour de la rémunération aux États-Unis.