Victime d'une tentative de vol, un touriste utilise les arts martiaux pour immobiliser le voleur

À Barcelone, un touriste chinois est devenu un héros sur les réseaux sociaux à travers une vidéo où on le voit en train d’immobiliser un homme qui tentait de lui voler son appareil photo.

Généralement, les voleurs qui s’en prennent aléatoirement à des personnes dans la rue ne connaissent pas vraiment leur victime. Il suffit de tomber sur plus fort que soi pour vite le regretter. C’est ce qui est arrivé à Barcelone dans une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre un touriste chinois en train d’utiliser ses talents d’arts martiaux pour immobiliser et maîtriser un voleur qui tentait de lui dérober son appareil photo.

Proposo la medalla d'or de Barcelona o la creu de Sant Jordi per aquest ciutadà oriental.

— Jordi (@Jorditgn40) April 30, 2025

La technique d’immobilisation du vacancier a surpris bon nombre d’internautes. Et pour cause : la prise d’étranglement employée ici est impressionnante tant elle restreint le flux d’air ou de sang vers le cerveau de la personne maîtrisée. On entend aisément le voleur en train de perdre sa respiration.

Un geste applaudi par les passants et les internautes

En l’occurrence, le voleur a été maintenu au sol par le touriste jusqu’à l’arrivée de la police qui a pris le relais pour lui mettre les menottes. Le tout sous les applaudissements des riverains qui ont salué le courage du touriste, tandis que le voleur peinait à reprendre ses esprits. Le touriste a plaidé la légitime défense expliquant que l’individu avait essayé de lui voler son appareil photo.

Sur les réseaux sociaux, son geste a été salué par de nombreux internautes, relançant le débat sur le sentiment d’insécurité dans la capitale catalane. Certains ont carrément réclamé que l’on donne la nationalité espagnol au touriste, qui se souviendra longtemps de son séjour à Barcelone.