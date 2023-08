Vidéo : des clients mangent directement sur le visage du serveur, mais ne vous fiez pas aux apparences !

Dans un restaurant, une scène complètement loufoque a été filmée et a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit un serveur tenir un plateau de fromages avec… la bouche. Et les clients mangent directement dessus sans se servir de leurs mains. Mais ce n’est pas du tout ce que vous croyez !

Maître Corbeau tenait dans son bec un… plateau de fromages ! La scène diffère de la fameuse fable mais pourtant elle n’en reste pas moins tout aussi mythique tant elle est loufoque.

Si vous êtes un assidu des réseaux sociaux, la vidéo n’a pas pu vous échapper tant elle a fait le tour de la toile. On y observe deux clients d’un restaurant littéralement lâcher un croc sur un plateau de fromages tenu par… la bouche du serveur.

#personasplatefortherich #foodmasku original sound - Foodmasku @foodmasku Hey everyone! I am the original creator of this performance. It’s being shared around out of context and gaining some steam. I love that the search for this has been person as plate for the rich. Or hunger games. I think if this piece created discussion around food inequality and exploitation of our food service industry folks then I did my job. It was originally performed at the opening of Nafas, an exhibition and food/art festival at the Invisible Dog in Brooklyn. The two performers dining from my face are @Benjy Bradshaw and Allison Walker. Two superstars. Not billionaires. I actually paid them to perform with me. Because artists deserve to be paid for their work. Storytime coming soon but thanks to everyone who has been tagging me on those meme accounts sharing this video out of context. #hungergames

En effet, le serveur s’est positionnée entre les deux clientes, arborant un plateau de fromages tel un masque sur le visage, comportant aussi deux cocktails. Le concept pour le client étant de manger et boire directement sur le plateau, sans se servir des mains. Elles lui mangent directement sur la tête, au sens propre !

Sur TikTok, un utilisateur du nom de foodmasku a publié la vidéo en commentant : “Qui échangerait sa dignité pour 10 000 dollars par mois ?”.

Une mise en scène artistique

Les réactions ont été vives pour dénoncer une supposée nouvelle habitudes de gens riches, qui ne savent plus quoi faire pour se divertir. Mais en réalité, la réalité était bien différente.

En effet, l’utilisateur TikTok évoqué ci-dessus n’était autre que le serveur en question. Et il a levé le voile sur cette scène qu’il décrit comme une… performance artistique qu’il a lui-même conçue.

@foodmasku #hungergames #foodmasku original sound - Foodmasku #stitch with @The Ebony Ranger storytime! I never made 10k a month doing this. It was a performance art piece done at the Invisible Dog in Brooklyn with fellow artists Allison Walker and @Benjy Bradshaw Even though the original meme accounts never credited me, I am glad people are using the video to discuss inequalities in our food systems and the exploitation of our food service industry folks. Thanks for all the tags. I’m no good at this app. But I’ll post the two other videos that audience member took so people can see more of the performance #personasplatefortherich

Le jeune homme explique avoir commencé à créer des masques de nourriture pour les visages, afin de manger directement dessus, lors du début de la pandémie. Une idée venue après un call sur Zoom avec un collègue : “J’étais sur Zoom et l’un de mes collègues n'arrivait pas à désactiver le filtre cornichon, alors j’ai pris mon repas et je l’ai sur mon visage. J’ai posté l’image sur une autre application et elle est devenue virale”.

Voilà comment naît cette curieuse inspiration. Et depuis, il se met en scène et propose cette expérience insolite à quelques occasions. Il revendique avoir déjà réalisé cette performance à Brooklyn en 2022 et confie que la vidéo n’a pas été filmée dans un restaurant, mais sur une scène de théâtre décorée comme un restaurant. La raison pour laquelle elle porte tant à confusion.