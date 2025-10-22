Un objet non identifié heurte le cockpit d'un avion de ligne à 10 000 m d'altitude, le pilote blessé

Le pilote d'un Boeing a eu la frayeur de sa vie après la collision de son appareil avec un objet non identifié.

On pourrait croire qu'il s'agit d'une scène d'un film catastrophe, mais c'est pourtant bien réel !

Un mystérieux objet, venu du ciel, a heurté violemment un avion de ligne, endommageant sérieusement l'appareil. Les dégâts causés sur le cockpit ont nécessité un atterrissage d'urgence.

Un mystérieux objet heurte le pare-brise d'un Boeing 737, à 10 000 m d'altitude

Selon le New York Post, l'incident s'est produit le 16 octobre dernier à bord d'un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie United Airlines. L'avion qui reliait les villes de Denver (Colorado) à Los Angeles (Californie) volait à 10 000 mètres d'altitude dans le ciel de l'Utah lorsqu'un objet non identifié a frappé le pare-brise de l'appareil. La collision a projeté des éclats de verre dans le cockpit, blessant ainsi le pilote au niveau du bras (photos ci-dessous).

Si aucune piste n'est pour l'instant écarté, les spéculations vont bon train.

La presse américaine croit savoir qu'il pourrait s'agir de débris spatiaux. Une hypothèse certes crédible, mais hautement improbable, car, d'ordinaire, ces objets se désintègrent lors de leur entrée dans l'atmosphère. Si tel était le cas, il s'agirait donc d'un cas extrêmement rarissime.

Pour rappel, selon un rapport du Federal Aviation Administration (FAA), publié en 2023, on estime à une chance sur 1 000 milliards, la probabilité qu'un débris spatial cause des blessures graves à une personne voyageant sur un avion d'une compagnie aérienne commerciale.