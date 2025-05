Syndrome de l'infirmière : de nombreuses personnes l'ont sans le savoir et il peut détruire vos relations

Que ce soit avec vos amis, votre famille ou votre partenaire, vous avez cette généreuse tendance à vouloir aider les personnes de votre entourage. Or, ce comportement pourrait avoir de lourdes conséquences sur vos relations affectives, et plus directement sur votre bien-être.

Dans la vie, il y a les individualistes et les altruistes. Ces derniers ont tendance à se sacrifier pour le bien des autres, se mettant en avant pour les aider dans leurs problèmes, sans forcément attendre quelque chose en retour. Cet élan de générosité qui peut paraître anodin pour beaucoup cache en réalité une pathologie qui pourrait vous porter préjudice.

On appelle ce trouble le “syndrome de l’infirmière”, qui consiste à vouloir sauver les autres, même quand on ne vous a rien demandé, au détriment de soi-même. Ce comportement concerne principalement les femmes et s’exprime surtout dans le cadre intime : en couple, entre amis ou en famille.

Interrogée par le Journal des Femmes, le Dr. Béatrice Millêtre, psychologue, explique que la personne touchée par ce syndrome va être attirée par des personnes qui sont blessées ou fragiles psychologiquement : phobie sociale, addictions, timidité extrême ou encore dépression.

Ce qui s’apparente à de la compassion devient rapidement un piège relationnel car une dynamique à sens unique s’installe entre l’infirmière et la personne qui attend d’être sauvée. Ce syndrome est à distinguer avec celui du “sauveur” dont le but est souvent de recevoir une reconnaissance ou une validation en retour.

Comment faire pour guérir de ce syndrôme ?

Si vous vous sentez concernés, voici les différents comportements symptomatiques du trouble de l'infirmière : besoin constant de “sauver” ou “guérir” un proche en détresse, incapacité à poser des limites dans la relation, tendance à négliger ses propres besoins, attirance vers des partenaires en grande souffrance et absence d’attente de reconnaissance ou de gratitude.

Sur le long terme, les conséquences psychologiques sont loin d’être anodines puisque l’infirmière s’expose à des troubles du sommeil, à l’anxiété, à l’isolement et à des troubles alimentaires.

Pour s’en sortir, il est indispensable pour la personne de se remettre au centre de ses préoccupations. Pour cela, il faut prendre conscience du schéma néfaste de la dynamique existante. Ainsi, il existe plusieurs leviers pour accompagner cette prise de conscience.

En effet, il est possible de s’engager dans une activité bénévole, afin de rediriger votre énergie altruiste vers une communauté réellement dans le besoin. Vous pouvez également suivre une thérapie pour redéfinir ses attentes relationnelles et vous poser des limites.

L’objectif final de cette reconstruction n’est pas d’arrêter d’aimer ou d’aider mais de continuer à le faire sans s’oublier, en donnant la priorité à ses propres besoins. Savoir se guérir avant de vouloir guérir les autres, c’est finalement indispensable pour préserver des relations saines.