Cette vidéo d'un papa, allant chercher son fils qui participait aux émeutes pour le ramener à la maison, fait le buzz

La vidéo d’un homme allant chercher son fils participant aux émeutes a fait le buzz sur la toile.

Le pays a de nouveau été marqué par une série de violences urbaines la nuit dernière, deux jours après le décès du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier suite à un refus d’obtempérer lors d’un contrôle qui a dégénéré.

La colère qui s’est emparée de certains quartiers semble devenir incontrôlable, à tel point que certains élus, comme Éric Ciotti, réclament la mise en place de l’état d’urgence.

Compilation de tout ce qu’il s’est passé c’est encore pire qu’hier une dinguerie #emeutes pic.twitter.com/omB7TElD67 — Memo (@MemoKtr75) June 30, 2023

Furieux, il va chercher son fils qui participait aux émeutes urbaines et le ramène à la maison

Partout sur le territoire, les mêmes scènes se sont répétées dans les rues, où de nombreux individus ont incendié du mobilier urbain.

Des pillages et des affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre ont également émaillé cette troisième nuit de violences, marquée par le ciblage de 500 bâtiments publics et l’interpellation de 667 personnes.

Côté forces de l’ordre, on recense 249 blessés alors que 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés sur le terrain.

Plusieurs images témoignant de ces émeutes ont été publiées sur les réseaux sociaux et parmi ces dernières, une séquence a retenu notre attention, en raison notamment du message qu’elle entend véhiculer.

Crédit photo : Idées Géniales / Captures d'écran facebook

Cette vidéo (laquelle aurait été tournée la nuit dernière), montre un père de famille récupérant son fils, qui participait aux émeutes, pour le ramener de force à la maison. C'est du moins ce que l'on peut lire sur les différentes légendes des publications partageant la séquence. Sur les images, on peut ainsi voir cet homme tenir son enfant (dont on ignore l'âge, mais qui semble être un jeune adolescent) par l'épaule avant de le mettre dans sa voiture.

La vidéo a fait l'objet de nombreux commentaires de la part d'internautes qui, en majorité, ont félicité le comportement de ce papa.