Dégoûtée, une ancienne serveuse dénonce les pires demandes de clients, sa vidéo devient virale

Durant plusieurs années, une jeune femme a travaillé comme serveuse dans une chaîne de restaurants américaine. Lasse de devoir répondre aux demandes les plus incongrues des clients, elle a fait une vidéo dans laquelle elle balance les pires requêtes qu’elle a reçues.

Crédit photo : Brett_Hondow/ iStock

La jeune femme travaillait autrefois dans un Texas steakhouse, une chaîne de restaurants spécialisée dans le steak. Elle a récemment démissionné mais n’a pas pour autant oublié les nombreuses demandes justifiées ou non des clients.

Elle n’a pas hésité à réaliser une vidéo qu’elle a publiée sur son compte TikTok, sous le pseudonyme flabigailfartin, où elle dévoile les pires demandes qu’elle a entendu durant ses années en tant que serveuse.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’y va pas de main morte. En trois minutes, la jeune femme liste les plaintes : « Me demander si je peux régler le volume de la musique, changer la climatisation ou changer le chauffage, me demander des citrons supplémentaires et du Splenda afin de faire ta propre limonade. Dégoûtant », lâche-t-elle d’abord avant de poursuivre.

Les pires demandes et plaintes des clients de restaurant

Capture d'écran. Crédit photo : flabigailfartin/ TikTok

Les nombreuses demandes et plaintes rappelleront sans doute des anecdotes aux personnes qui travaillent dans des restaurants. « Le client est roi », dit le dicton, mais il est parfois agaçant. Et l’ancienne serveuse ne manque pas de le faire savoir à ses 17 000 abonnés.

« Être curieusement précis sur la quantité de glace que vous voulez dans votre verre. Je m'en fiche. Avoir l’air dégoûté comme un petit enfant quand je vous demande si vous voulez des champignons ou des oignons sur votre steak même si vous êtes un adulte », énumère-t-elle encore.

« Demander de la salade de chou alors que nous n'en avons pas depuis trois ans, puis se disputer avec moi sur la façon dont vous l'avez obtenue la dernière fois que vous y étiez ».

« Me demander mon numéro de téléphone portable et/ ou Snapchat juste avant de me donner un pourboire. Tu sais qui tu es et je te déteste p*****. Commander de l’eau et un coca. J’ai des points supplémentaires si je dois vous remplir plusieurs fois votre verre de coca alors que vous ne touchez jamais à votre eau ».

« Commander le menu pour enfants lorsque vous êtes littéralement un adulte, puis me demander si vous pouvez obtenir la boisson gratuite pour enfants qui accompagne le repas des enfants. Non. Avez-vous moins de 11 ans ? Non ».

« Demander des cacahuètes. Je ne m’expliquerai pas, car je pourrais continuer pendant 10 minutes, mais je ne le ferai pas, car cela exposerait trop de rage que je n'ai pas besoin d'exposer car ce serait malsain », ponctue enfin la jeune femme.

Sa vidéo a fait beaucoup rire et réagir les internautes qui ont largement compati aux reproches de la jeune femme.