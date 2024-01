Les calendriers de l'année 1996 se revendent une fortune sur internet et voici pourquoi

Le saviez-vous ? En 2024, les calendriers de 1996 ont la cote. Et on vous explique pourquoi !

Aussi fou que cela puisse paraître, les calendriers de l’année 1996 font un véritable carton sur Ebay. Si vous avez un vieux calendrier de cette année qui traine chez vous, c’est le moment de le ressortir. Mais alors, pourquoi un tel engouement ?

Vous allez halluciner mais… les années 1996 et 2024 sont toutes les deux bissextiles, ce qui signifie qu’elles font ou ont fait toutes les deux 366 jours. Et ce n’est pas leur seul point commun, comme le rapporte le média Time and Date, elles commencent toutes les deux par un lundi. La similitude va même encore plus loin : en 1996, se sont déroulés les Jeux Olympiques d’Atlanta. En 2024, ce seront les JO de Paris qui auront lieu. En 1996, avaient lieu les élections présidentielles des États-Unis. Une fois encore, en 2024, les États-Unis devront élire leur nouveau président.



Un business juteux

Ainsi, avec l’ensemble de ces similitudes, de nombreuses personnes ont décidé de revendre leurs calendriers de 1996, parfois à plus de 150$, soit environ 120€ sur Ebay. Oui, vous avez bien lu. Bien sûr, sur la Toile, certains calendriers inédits se vendent plus facilement que d’autres, comme des modèles avec Pamela Anderson en couverture par exemple.

Au-delà du potentiel apport pécuniaire, ces calendriers ont créé un véritable engouement sur la Toile. Depuis le début de l’année 2024, de nombreux internautes partagent sur les réseaux sociaux des vidéos d’eux en train de ressortir un vieux calendrier de 1996 ou de mettre en avant des références culturelles des années 1990, comme les Game Boy, le Nokia 3310. Un vrai retour dans le temps !

Pour info, la prochaine année qui sera 100% similaire à l'an 2024 sera en 2052. Alors, n'oubliez pas de garder précieusement vos calendriers de 2024... Ça vaudra de l'argent.