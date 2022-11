10 pièces d'euros rares qui peuvent vous rapporter une fortune

Savez-vous qu’avec certaines pièces, il est possible de faire fortune ? Voici 10 pièces d’euros qui valent bien plus que ce qu’elles annoncent.

Un euro vaut-il réellement un euro ?

Des pièces en euro Credits : danielsbfoto

Le 1er janvier 2002 est la date à laquelle l’utilisation de l’euro a été généralisée dans toute l’Europe. Les anciennes monnaies sont alors abandonnées pour une monnaie unique. Les pays comme l’Italie, la Belgique, la Finlande, Monaco, le Vatican et la France connaissent un grand chamboulement à l’arrivée de cette monnaie unique. En effet, le changement est radical et relativement difficile à encaisser. Toutefois, il faut savoir que l’euro facilite grandement les échanges dans les pays d’Europe. Grâce à cette monnaie, les tâches fastidieuses liées à la conversion sont évitées. Inutile d’échanger des devises à tout bout de champ. Et, avec l’euro, calculer le pouvoir d’achat est aussi plus facile. Il n’aura pas fallu beaucoup de temps à l’euro pour devenir l’une des monnaies les plus puissantes au monde.

Les billets et les pièces sont fabriqués par les Maisons de la Monnaie de chaque pays, sous le contrôle de l’Union européenne.

Mais, savez-vous que les pièces d’euros ne sont pas toutes les mêmes ? Certaines pièces de monnaie rares valent bien plus que ce qui est marqué dessus. Certaines éditions spéciales ont été poinçonnées en l’honneur d’un événement particulier, ou d’une personnalité ayant influencé l’histoire d’un pays ou de toute l’Europe. Ces pièces fabriquées en édition limitée voient leur valeur largement dépasser les 1 et 2 euros. Différentes, elles montrent que le concept d’argent est subjectif.

La « qualité » d’une pièce de monnaie conditionne également sa valeur réelle. Dans tous les pays d’Europe, les pièces sont fabriquées en série. Elles se doivent de respecter un grammage bien précis, une formulation réglée au millimètre, ainsi que des motifs spécifiques d’une pièce à l’autre. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Il existe des pièces d’euros qui présentent un ou plusieurs défauts. Par exemple, il est possible qu’elle soit marquée « eur » et non « euro ». Comme ces anomalies n’ont pas lieu d’être, la pièce différente des autres devient une pièce rare et voit sa valeur changer en fonction de sa rareté. Moins il y a d’exemplaires de la pièce en question, plus sa valeur tend à augmenter. Il faut savoir que dans un seul tirage, plusieurs pièces peuvent présenter des défauts. Il n’est donc pas rare de trouver deux pièces de monnaie d’un même tirage présentant les mêmes défauts, et dont la cotation est la même.

Il est important de préciser que la cotation d’une pièce d’euros doit faire l’objet d’une expertise. Ce n’est qu’ensuite que la valeur de la pièce en question est fixée. Elle peut être revendue lors de ventes aux enchères, postée sur Internet pour un achat immédiat, ou gardée jalousement chez soi.

La collection de pièces de monnaie est une discipline à part entière. Il est important de connaître la date d’émission de la pièce, son poids exact, en somme, tous les défauts qui en font une édition unique. La cotation de certaines pièces d’euros spéciales peut dépasser la barre des 10000 euros. Autant dire qu’il s’agit du type de pièce d’euros que personne ne souhaite insérer dans un distributeur automatique.

10 pièces d’euros rares

Monnaie euro Credits : MarianVejcik

Après expertise, il se peut qu’une pièce de deux euros soit estimée à 10 ou 15 euros. Ce cas n’est pas aussi rare que l’on pourrait le penser. Toutefois, il existe certaines pièces d’euros dont le prix peut monter très haut, du fait de leur rareté. Elles sont souvent vendues aux enchères, à des prix qui peuvent paraître excessifs. Voici 10 de ces pièces pour que vous puissiez vous en faire une idée.

Dans cette liste, les pièces d’euros sont classées par ordre de prix, du moins cher au plus cher. Il faut savoir qu’il s’agit de pièces destinées à la collection, ne devant pas être utilisées comme des pièces de monnaie classique.

La pièce de 2 euros rare Dante Alighieri, tirage 2002

Une pièce d'euros italienne qui vaut chère. Crédit : Istock

Dante Alighieri est l’une des personnalités les plus influentes de l’Italie de la Renaissance. Il est, entre autres, l’auteur de « La Divine Comédie », une véritable relique de la littérature d’Italie et du monde entier. L’un des exemplaires originaux de cet ouvrage est gardé dans les archives du Vatican.

En 2002, une pièce commémorative à son effigie est frappée en Italie. Le dos de la pièce de 2 euros est à l’effigie de Dante Alghieri, et sa chevelure est remplacée par des fleurs.

La pièce de 2 euros rare « Arbre De Vie », tirage 1999

Pièces d'euros. Crédit : Istock

Il est important de mentionner que, bien que l’euro ait été mis en circulation dans tous les pays d’Europe en 2002, cette monnaie existe depuis 1999. Seulement, son utilisation à travers des pays comme l’Italie ou la France n’a pas été immédiatement vulgarisée. Cela signifie qu’il existe des pièces d’euros qui datent de 1999. Il faut savoir que l’Irlande est l’un des pays ayant adopté l’euro dès 1999. Il s’est de ce fait affranchi de la livre sterling. En effet, l’Irlande est complètement indépendante de la Grande-Bretagne.

Cette pièce de 2 euros « Arbre de Vie » en fait partie. L’arbre de vie ou Yggdrasil est un symbole récurrent dans la mythologie nordique (Suède, Finlande, Norvège…). Une grande partie de ces pièces a été frappée en Finlande. Toutefois, il en existe également qui proviennent de la France.

La pièce de 1 euro rare Portugal, tirage 2002

Les pièces rares du Portugal. Crédit : Istock

Cette pièce de 1 euro a été poinçonnée au Portugal au cours de l’année 2002. Sa grande particularité est indubitablement son dos. En effet, les motifs incrustés au dos de cette pièce de monnaie sont spéciaux. Déjà, il est possible de voir toutes les lettres composant le nom du pays où la pièce a été fabriquée. Sur le contour de la monnaie se trouvent 12 étoiles, et au centre est poinçonné un symbole ressemblant à une fleur. Cette pièce est produite en un nombre relativement modéré d’exemplaires, et se retrouve régulièrement dans les ventes aux enchères.

La pièce de 2 euros pour la commémoration des 75 ans de l’UNICEF

Pièces de l'UNICEF. Crédit : Istock

L’UNICEF est l’une des institutions exerçant le plus d’influence dans tous les pays du monde entier. Une pièce commémorative de 2 euros a donc été frappée en l’honneur des 75 ans de cette célèbre organisation.

La pièce de 2 euros rare letter F « Aigle fédéral », tirage 2002

Les pièces d'euros rares d'Allemagne. Crédit : Istock

La période de la Seconde Guerre mondiale est restée gravée dans les annales. Il en est de même pour la chute du mur de Berlin en Allemagne. Cet événement a chamboulé pratiquement tous les pays d’Europe, l’Allemagne est réunifiée.

En 2002, une pièce représentant l’Aigle fédéral est frappée. Cette pièce commémorative permet de se rappeler l’entrée de la République démocratique d’Allemagne dans la République fédérale allemande. Il s’agit donc d’une pièce de monnaie historique, ce qui contribue fortement à son caractère rare.

La pièce rare de 2 euros fautée

Les pièces de deux euros possedant une malformation. Crédit : Istock

Cette pièce de 2 euros présente une malformation. En effet, sur le côté pile se trouve un surplus de métal, au niveau de la première des 12 étoiles présentes sur le motif. Le contour du cœur de la pièce de monnaie fait également l’objet d’un surplus de métal différent. Ce sont ces particularités qui justifient son prix élevé. Sa rareté lui permet de bénéficier d’une cotation élevée.

La pièce rare de 2 euros, française, tirage entre 1999 - 2009

Pièces de deux euros. Crédit : Istock

La pièce suivante est fabriquée entre 1999 et 2009. Ne vous y méprenez pas, cette pièce n’était pas destinée au grand public. Sur le dos de la pièce, vous trouverez un petit bonhomme représenté de la manière la plus simple possible, et près de lui se situe le symbole de l’euro.

La pièce rare de 2 euros Simone Veil 1975

Les pièces d'euros qui valent chères. Crédit : Istock

Simone Veil était une magistrate qui doit sa renommée à son soutien à l’interruption volontaire de grossesse. En 2017, elle décède, mais laisse une trace de son passage.

En 2018, elle entre au Panthéon, à titre post-mortem.

Une pièce de 2 euros à son effigie a été frappée. Son dos représente de manière très élégante Simone Veil.

La pièce de collection rare de 2 euros

Parmi les pièces d’euros les plus valeureuses se trouve cette pièce de 2 euros à collectionner d’une valeur exceptionnelle. Cette pièce a été créée en 2002. Frappée en Grèce, elle présente des caractères grecs à son dos, notamment le mot « euro » écrit en alphabet grec. Un motif y est également dessiné. Il s’agit d’une femme au buste nu et assise sur un taureau. Il s’agit de l’une des pièces d’euros les plus rares.

La pièce de collection de 2 euros très rare, hybride, tirage entre 1999 - 2012

Nous terminons cette liste avec une pièce d’une rareté exceptionnelle. Il s’agit d’une pièce de 2 euros qui présente énormément de défauts. En effet, le poinçon et le millésime ne sont pas cohérents. Le poids de cette pièce de monnaie est également supérieur de 0, 3 gramme par rapport au grammage normal. Cette pièce ne contient pas de nickel. Elle n’accroche donc pas à l’aimant. Enfin, l’arbre dessiné sur le dos de la pièce est tourné à 70 degrés du « 2 », s’il doit y être aligné.

Pour un complément d’information sur les pièces citées ci-dessus, rendez-vous sur le site de vente d’eBay.

D’autres pièces d’euros de collection rares

Euros Credits : Eskemar

Voici d’autres pièces d’euros au prix moins élevé que ceux mentionnés plus haut, mais qui restent tout de même des pièces rares :

Finlande, 1 million d’exemplaires, prix : 40 euros ;

Saint Marin, 110000 exemplaires, prix : 200 euros ;

Vatican, 100000 exemplaires, prix : 130 euros ;

Belgique, 6000000 exemplaires, prix : 20 euros ;

Saint Marin (année 2005), 130000 exemplaires, prix : 170 euros ;

Vatican, 100000 exemplaires, prix : 220 euros ;

Saint Marin (année 2006), 120000 exemplaires, prix : 130 euros ;

Vatican (année 2006), 100000 exemplaires, prix : 200 euros ;

Monaco, 20000 exemplaires, prix : 1750 euros ;

Saint Marin (année 2007), 130000 exemplaires, prix : 70 euros ;

Vatican (année 2007), 100000 exemplaires, prix : 130 euros ;

Saint Marin (année 2008), 130000 exemplaires, prix : 100 euros ;

Vatican (année 2008), 100000 exemplaires, prix : 100 euros ;

Saint Marin (année 2009), 130000 exemplaires, prix : 60 euros ;

Vatican (année 2009), 106084 exemplaires, prix : 90 euros ;

Saint Marin (année 2010), 130000 exemplaires, prix : 50 euros ;

Vatican (année 2010), 115000 exemplaires, prix : 70 euros ;

Malte, 430000 exemplaires, prix 20 euros ;

Monaco, 148000 exemplaires, prix : 75 euros ;

Saint Marin (année 2011), 130000 exemplaires, prix : 55 euros ;

Vatican (année 2011), 115000 exemplaires, prix : 50 euros ;

Monaco (année 2012), 100000 exemplaires, prix : 100 euros ;

Saint Marin (année 2012), 130000 exemplaires, prix : 50 euros ;

Vatican (année 2012), 115000 exemplaires, prix : 50 euros ;

Andorre, 105000 exemplaires, prix : 25 euros ;

Belgique, 250000 exemplaires, prix : 25 euros ;

Saint Marin (année 2014), 110000 exemplaires, prix : 35 euros ;

Andorre (année 2015), 85000 exemplaires, prix : 25 euros ;

Andorre (cotation frappe B. U), 85000 exemplaires, prix : 25 euros ;

Monaco (année 2015), 10000 exemplaires, prix : 900 euros ;

Saint Marin, 100000 exemplaires, prix 60 euros ;

Andorre (année 2016), 85000 exemplaires, prix : 22 euros ;

Belgique (année 2016), 375000 exemplaires, prix : 13 euros ;

Malte (année 2016), 30000 exemplaires, prix : 35 euros ;

Monaco (année 2016), 15000 exemplaires, prix : 340 euros ;

Andorre (année 2017), 85000 exemplaires, prix : 20 euros ;

Belgique (année 2017), 200000 exemplaires, prix : 12 euros ;

Malte (année 2017), 30000 exemplaires, prix : 15 euros ;

Monaco (année 2017), 15000 exemplaires, prix : 350 euros ;

Belgique (année 2018), 250000 coincard + 7500 coffrets BE, coincard neuve, prix : 35 euros en coffret ;

Espagne, 300000 exemplaires + 7500 coincard, prix monnaie neuve : 10 euros ; prix coincard : 29 euros ;

Finlande (année 2018), 1 000000 d’exemplaires + 11000 coffrets BE, cotation 25 euros en coffret BE ;

Luxembourg, 3500 coincard B. U, cotation coincard : 49 à 49 euros en B. U ;

Monaco(année 2018), 16000 coffrets, cotation monnaie neuve : 260 euros.

Achat d’une pièce de monnaie de collection : acheter en ligne ou participer à des ventes aux enchères ?

Vente aux enchères Credits : LightFieldStudios

Qu’il s’agisse d’une pièce d’euros commémorative ou d’une pièce rare, vous avez le choix pour l’achat.

Vous pouvez l’acquérir en ligne et programmer une livraison à votre domicile. Cette option peut s’avérer pratique dans la mesure où, avec la livraison, il est inutile de se déplacer. Toutefois, le choix de ce type de service n’est pas sans risque dans la mesure où vous pouvez être victime d’une arnaque. En effet, l’achat d’une pièce d’euros en ligne est immédiat et ce n’est qu’après paiement du montant affiché par le vendeur que la livraison peut s’opérer. Ce n’est qu’une fois le colis arrivé qu’il est possible de vérifier son contenu. Flairer l’offre parfaite requiert énormément d’expérience. Chaque offre disponible en ligne peut paraître plus intéressante qu’une autre.

De plus, n’oubliez pas qu’il est nécessaire de rajouter les frais de livraison au prix de la pièce. Bien sûr, les frais de livraison ne dépassent pas les 5 euros. Mais, se faire livrer chez soi une pièce de 2 euros en payant 5 euros de frais de livraison est un peu insolite. Si vous avez de la chance, vous pourrez trouver une offre où la livraison est gratuite. Évidemment, si vous habitez Paris et que le vendeur se trouve en Belgique, les frais de livraison peuvent être nettement supérieurs. Ainsi, essayez de dénicher une offre près de chez vous. Si vous habitez Paris, vérifiez la localisation du vendeur, car il est préférable qu’il se situe lui aussi dans les alentours de Paris.

Le moyen le plus sûr pour l’achat d’une pièce d’euros rare ou de collection est de participer à une vente aux enchères. Dans les ventes aux enchères officielles, les pièces présentées sont authentifiées par un expert. Vous êtes donc sûr que les cotations ainsi que les prix appliqués sont proportionnels à la qualité du produit vendu. Il est possible de trouver des ventes aux enchères de pièces neuves, voire un coffret de pièces d’euros. Les lots de pièces commémoratives sont les plus prisés par les amateurs de collection. En effet, les pièces peuvent être revendues à l’unité à un prix plus élevé. À noter aussi que les pièces commémoratives se revendent assez facilement.