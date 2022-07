Si vous possédez ce rare billet de 5 euros, vous pouvez le revendre 5 000 euros

Saviez-vous qu’un billet de banque de 5 euros pouvait en fait valoir 5000 euros ? Tout comme certaines pièces de monnaie rares, il existe quelques billets de 5 euros originaux qui peuvent se vendre à prix d'or sur le net. Les collectionneurs en raffolent.

Crédit : bildfokus/ iStock

Vous avez peut-être dans votre porte-feuille bien plus que vous ne le pensez. Contrairement à la valeur indiquée sur un billet de banque de 5 euros, il se pourrait que ce même billet vale en fait 100 fois, voire 1000 fois son prix facial.

Sur internet, des collectionneurs se battent pour acheter des billets de 5 euros à l’apparence bien particulière afin de l’ajouter à leur collection de billets. En effet, en 2013 de nouveaux billets de 5 euros ont été mis à la circulation avec un symbole inédit gravé sur le filigrane du billet, tandis que son hologramme change de couleur lorsque le billet est manipulé.

Des billets au numéro de série original

Crédit : Professor25/ iStock

De plus, cette particularité qui fait l’originalité et l'exception du billet de 5 euros se trouve notamment sur le numéro de série. Uniquement présent sur les billets d’une valeur de 5 euros, le numéro de série est des plus originaux : SC1111111111. Dix chiffres identiques, à savoir le chiffre 1, qui se suivent.

Sur internet, des billets possédant ce numéro de série ont été vendus pour 5000 euros. D’autres ont même augmenté la valeur du billet en s'apercevant de l’attraction de ce dernier auprès des collectionneurs.

Ainsi, les billets de banques originaux avec un numéro de série très rare voient leur valeur augmenter et peuvent même se revendre une petite fortune. Plus le billet est rare, plus il a de la valeur. C’est notamment le cas des billets dont le numéro de série est un palindrome, c’est-à-dire qu’il peut se lire de gauche à droite de la même façon : 12321, par exemple. Alors, avant de vous saisir du premier billet de 5 euros pour faire vos achats, assurez-vous qu’il ne contienne pas le fameux numéro de série originale. Dans le cas contraire, conservez-le.