100 meilleures blagues du monde

Les 10 meilleures blagues sur les blondes

Voici quelques blagues sur les blondes:

Une nouvelle mère à la crinière blonde appelle son amie, excédée.

« Allo ? Oui, bonjour ! Tu as eu 3 enfants, comment tu as fait avec les couches ? Sur le paquet, il y a écrit 3 à 4 kg alors qu’elle est pleine avec même pas 1 kg ! »

Une blonde à moto voit une autre femme de la même couleur de cheveux arrêtée sur la route, en train de souffler dans le pot d’échappement. Elle lui dit:

« Bonjour, madame ! Vous avez un problème ? »

« Oui, j’ai un pneu crevé et j’essaie de le regonfler»

« Mais ce n’est pas comme ça qu’on fait pour regonfler un pneu crevé. Votre voiture a les fenêtres ouvertes, l’air ne fait que sortir ! »

C'est une brune et une blonde qui font un sapin de Noël.

La brune branche une guirlande électrique et demande à la blonde : Est-ce que ça marche ? Et la blonde répond : Oui, non, oui, non, oui, non.

Une femme blonde et une brune discutent. La brune demande:

« Tu fumes après l’amour ? »

« Je ne sais pas, je n’ai jamais vérifié ! »

Qu’est-ce qu’une femme blonde avec une mèche blonde ?

Un brin d’intelligence !

Une blonde et une brune se jettent du haut d'un immeuble de dix étages. Laquelle atteint le sol en premier ?

La brune, parce que la blonde s'est perdue en chemin.

Qu’est-ce qu’une banane flambée ?

Une blonde qui a trop réfléchi

Un homme romantique demande à une blonde, en cachant un bouquet dans son dos :

« Devine ce que j’ai derrière mon dos ! »

« Euh… ? Ton cul ? »

Une femme blonde se rend dans une banque de sperme, elle va voir la conseillère :

« C'est pour un retrait Madame ? »

« Non, c'est pour un dépôt», dit-elle avec les joues gonflées

Deux blondes discutent :

« Est-ce qu’un pet c'est lourd ? »

« Heu, non ce n'est que de l'air.»

« Ah bah mince, je viens de me chier dessus alors...»

Les 10 meilleures blagues Toto

C’est Toto à l’école. La maîtresse lui demande :

« Toto, conjugue-moi au futur, la phrase : Le voleur a été arrêté hier.»

« Ben… il est dans un établissement pénitentier m’dame ! »

Toto demande à sa maîtresse:

« Maîtresse, est-ce qu’on peut être puni pour un truc qu’on n’a pas fait ? »

« Non», lui répond la maîtresse.

« Ouf, parce que je n’ai pas fait mes devoirs».

Toto rentre chez lui avec une punition. Son père est furieux et lui demandece qu’il a fait pour que cela arrive. Il lui répond:

« La maîtresse a pointé sa règle sur moi et a dit qu’au bout il y avait un idiot. Je lui ai demandé de quel bout elle parlait.»

La maîtresse demande à Toto:

« Je suis belle. À quel temps le verbe est-il conjugué ? »

« Au passé, maîtresse.»

La maîtresse demande à Toto:

« Ton père te donne 5 € et ta mère t’en donne 3. Combien d’argent tu as sur toi ? »

« Rien, maîtresse», répond-il.

La maîtresse excédée répond:

« Tu ne connais pas les mathématiques.»

Toto répond: « C’est vous qui ne connaissez pas mes parents.»

La maîtresse demande à Toto:

« Quel mammifère n’a pas de dents ? »

« Ma grand-mère.»

La mère de Toto lui demande:

« Aide-moi à changer ton petit frère s’il te plaît.»

« Pourquoi ? Il est déjà usé ? ? ? »

Toto est très fier. Il montre son puzzle à la maîtresse en lui disant:« J’ai terminé ce puzzle en même pas une heure, alors que sur la boîte il y a écrit 2 à 4 ans».

La maîtresse demande à Toto de citer 10 animaux africains. Il répond:

« La girafe, l’éléphant, et 8 lions.»

Toto et son père ont un point commun. Ils ont tous les deux une maîtresse.

Les 20 meilleures blagues ta mère

Ta mère est tellement vieille que son lait maternel est en poudre.

Ta mère est tellement moche qu’elle a fait une crise cardiaque en regardant le miroir.

Ta mère est tellement pauvre qu’elle épèle « argent»: A-L-L-O-C !

Ta mère est tellement grosse qu’elle fait de l’ombre au soleil.

Ta mère est tellement conne qu’elle est elle-même la maîtresse de ton père.

Ta mère est tellement moche que ton père est capable de l'emmener au travail pour éviter de lui dire au revoir en l'embrassant.

Ta mère est tellement vieille que sur sa photo de classe il y a Judas.

Ta mère est tellement pauvre que ce sont les pigeons qui lui jettent du pain.

Ta mère est tellement petite que sa tête pue des pieds.

Ta mère est tellement grosse que pour la photographier il faut un satellite.

Ta mère est tellement petite qu’elle peut se suicider en sautant du trottoir.

Si les femmes sont des fleurs, il faudrait changer l'eau de ta mère.

Ta mère est tellement grosse que lorsqu'elle se pèse, c'est son numéro de téléphone qui s'affiche !

Ta mère est tellement bête que quand ton père l'a demandée en mariage elle a dit oui.

Ta mère est tellement conne que quand elle va au cinéma, elle ramène la télécommande.

Ta mère est tellement grosse que quand elle était à l’école, tout le monde était assis à côté d’elle.

Ta mère est tellement conne qu’elle croit qu’il faut ramener du fromage à un concert de rap.

Ta mère mange tellement de noix de coco qu’elle chie des Bounty.

Ta mère est tellement conne qu’elle croit que l’Afrique noire c’est l’endroit où les Africains prenaient du charbon.

Ta mère est tellement conne que quand elle a su qu’elle attendait des jumeaux, elle a paniqué en disant « Mais qui est le père du deuxième ? »

Les 10 meilleures blagues sur les animaux

Que fait une vache quand elle se concentre ? Elle fait du lait concentré.

Quelle est la différence entre un cheval et un zèbre ? L’un des deux porte un uniforme d'incarcéré.

Quel est le seul animal qui nourrit lui-même sa voiture ? La chèvre, car elle nourrit son cabri au lait !

Un mouton tend un chewing-gum à un autre : « Tiens, à ce qu'il parait c'est bon pour la laine...»

Deux cure-dents se baladent dans la forêt. Un hérisson passe à côté d’eux. Un cure-dent dit alors : « Je ne savais pas que le bus passait par ici.»

Quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire ? Le chameau est un dromadaire qui s’est cogné.

Vous détestez le pigeon qui a fait caca sur votre voiture ? Remerciez Dieu qu’il n’ait pas donné d’ailes à une vache.

Comment appelle-t-on la mère du phoque ? Le Mother Phoque.

Quelle est la devise des chats diaboliques ? Satan est par minou.

Un cheval et un renard parlent. Le renard dit:

« J’en ai trop envie, et il n’y a pas une femme à des kilomètres. Si tu veux bien, laisse-moi me soulager avec toi et tu le feras avec moi.»

Le cheval accepte et le renard commence sa besogne. Une fois qu’il a terminé, c’est au tour du cheval.

Le cheval commence, s’arrête après dix secondes et dit au renard:

« Tu pourrais au moins faire un petit effort et bouger un peu ? »

Le renard répond: « D’accord, si tu te retires de 5 cm, je pourrai bouger le cou.»

Les 10 meilleures blagues nulles

Vous connaissez la blague de la chaise ? Elle est pliante.

Vous connaissez la blague du nombril ? Non ? Bril !

Vous connaissez la blague du petit-déjeuner ? Non ? Oh. Pas de bol.

Vous connaissez la blague du pingouin qui respirait par les fesses ? Un jour, il s’assoit et il meurt.

Vous connaissez la blague du lit superposé ? Une histoire à dormir debout.

Vous connaissez la blague de l’aveugle qui s’est fait gifler ? Il ne l’a pas vu venir !

Vous connaissez la blague du yaourt nature ? C’est un yaourt qui est parti à la campagne.

Vous connaissez la blague du raccourci ? C’est un rat à la queue coupée.

Vous connaissez la blague de la voiture qui ne consomme pas ? Nous non plus.

Vous connaissez la blague de l’homme qui nettoie son clavier ? qzrhlgseqigrjiqzpefhpqiyezgfqlb.

Les 10 meilleures blagues « quelle est la différence entre…»

Quelle est la différence entre une étoile et ma belle-mère ?

Réponse : l'étoile est un astre et ma belle-mère est un désastre.

Quelle est la différence entre un homme intelligent et un extra-terrestre ?

Réponse : il n'y en a pas. On en a tous entendu parler, mais on n'en a jamais vu !

Quelle est la différence entre un avion et un chewing-gum ?

Réponse :le chewing-gum, ça colle et un avion, ça décolle.

Quelle est la différence entre un verre d'eau et un gratteux ?

Réponse : un verre d'eau c'est pour boire et le gratteux ne donne pas de pourboire.

Quelle est la différence entre une voiture et une femme ?

Réponse : la voiture, tu sais où appuyer pour la démarrer.

Quelle est la différence entre un rire et un rire jaune ?

Réponse : c’est quand vous racontez une blague à un homme, et une autre à un homme chinois.

Quelle est la différence entre un homme et un chien ?

Réponse : il n’y en a pas, ils remuent la queue lorsqu’ils sont heureux.

Quelle est la différence entre TikTok et Instagram ?

Réponse : sur l’un des réseaux, vous pouvez voir les mêmes fesses, mais qui bougent.

Quelle est la différence entre une femme et de l’eau ?

Réponse : l’une des deux peut parfois être calme.

Quelle est la différence entre une femme policière et une prostituée ?

Réponse : l’une n’a pas été assez jolie pour être prostituée.

Les 10 meilleures blagues sur les fous

Un fou est en train de riretout seul sur un banc. Une dame lui demande pourquoi il rit et il répond: « Je viens de me raconter des blagues que je ne connaissais pas encore et elles étaient très drôles.»

Un fou se promène en maillot dans le désert. Quand on lui dit que la mère est à 500 km, il se met à rire et répond:« Oui, mais ce que j’aime moi, c’est la plage ! »

Un fou repeint son plafond. Un autre fou arrive et lui dit: « Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle».

Un fou se met à rire pour rien. Un autre fou le suit et se met à rire aussi. Trois autres fous passent, trouvent les deux autres drôles et rient aussi. Ils demandent alors au premier fou pourquoi il riait: « J’ai pété».

Pourquoi un fou fait-il des bonds au-dessus d’une assiette de légumes ? Pour faire des légumes sautés.

Quelle différence y a-t-il entre un fou et une lettre ? Aucune, les deux sont timbrés.

Quand un fou va chez un opticien, il ne demande jamais de lunettes pour le soleil. Il en demande pour lui.

Un fou va à la bibliothèque et demande un livre. Le bibliothécaire lui demande de quel auteur. Il répond: « Environ 12 cm».

Un fou a toujours du mal à lire l’heure, parce que ça change tout le temps.

Une vache dit à une autre:

« Tu as entendu parler de l’épidémie de vache folle ? »

L’autre vache lui répond: « Je m’en fous, moi je suis un lapin ! ».

Les 10 meilleures blagues humour noir

Les blagues d'humoir noir :

Pourquoi le petit Jean n’arrête pas de tomber de la balançoire ? Réponse: parce que le petit Jean n’a pas de bras.

Qu’est-ce qui est pire qu’un gars dans une poubelle ? Réponse: un gars dans deux poubelles.

Qu’est-ce qui est mieux que de gagner une médaille d’or aux jeux paralympiques ? Réponse: marcher.

Comment reconnaître un chasseur lépreux ? Réponse: il a le doigt sur la gâchette.

Comment reconnaître un chasseur lépreux et zoophile ? Réponse: il a le doigt sur la gâchette et le p*nis dans le gibier.

Comment reconnaître un pédophile dans un restaurant ? Réponse: il commande le veau et le poisson pané (pas né).

Que faire lorsqu’un épileptique fait une crise dans sa baignoire ? Réponse: ajouter de la lessive et y jeter son linge sale.

Qu’est-ce qui a deux pattes et qui saigne ? Réponse: un demi-chien.

Peut-on prendre un bain lorsqu’on a la diarrhée ? Réponse: Oui, si vous en avez assez.

Que dit un aveugle lorsqu’on lui donne du papier de verre ? Réponse: C’est écrit tout petit.

Les 10 meilleures blagues sur le sexe

Vous connaissez l’une des astuces pour faire jouir une femme ? La pénétrer avec une carte de crédit Gold.

Vous connaissez l’une des astuces pour faire jouir un homme ? Ne rien faire de spécial.

Deux amis discutent. L’un dit:

« Mon gars, ma femme suce trop mal.»

L’autre lui répond: « Non, je ne suis pas d’accord.»

Pourquoi faut-il regarder une fille dans les yeux ? Pour la convaincre que vous ne regardez pas plus bas.

Un groupe d’amis organise une partouze. Comment reconnaît-on le plus con d’entre eux ? C’est celui qui fait l’amour à sa femme.

La maison est vide. Papa et maman sont partis. Une fille appelle son copain et lorsqu’il arrive, ils font l’amour sur le canapé. Le gars repart et les parents de la fille reviennent. Quelques minutes après, la petite sœur depuis le salon s’écrie: « Ouaaah, du yaourt en sachet ! »

Comment savoir que c’est la femme de sa vie ? Lui donner un cornet de glace et si elle le suce, alors c’est la bonne.

Si votre femme est amorphe pendant le sexe, voici l’astuce pour qu’elle bouge plus:

La prendre en levrette;

S’agripper fermement à son corps;

Lui chuchoter dans l’oreille: « Ta meilleure amie Julie baise mieux que toi ! »

Deux homosexuels sont dans un ascenseur. Soudain, une forte odeur de sperme envahit la cabine. L’un des deux dit:

« Tu as roté ? »

« Non, j’ai pété».

Deux religieuses discutent. L’une d’entre elles dit:

« Ma sœur, paraît-il que vous aviez failli vous faire violer hier ? »

« Effectivement.»

« Par Saint Basile ! Mais que s’est-il passé ? »

« Je rentrais au monastère lorsque deux individus avec de drôles de tête ont commencé à me suivre.»

« Par Saint-Grégoire ! Et qu’avez-vous fait ? »

« J’ai commencé à courir pour essayer de les semer, mais ils m’ont rattrapée.»

« Par Saint-Raymond ! Que s’est-il passé ensuite ? »

« Je les ai regardés dans les yeux, je leur ai dit de baisser leur pantalon et j’ai soulevé ma robe.»

« Par Saint-Lucien ! Et que vous est-il arrivé ensuite ? »

« Rien du tout, il est plus facile de courir la robe soulevée qu’un pantalon aux pieds».