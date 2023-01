Il réconforte, aide et fait sourire. Le meilleur ami de l’Homme est loyal. Voici 30 mèmes de chiens super drôles pour fêter votre complicité avec votre toutou.

Mèmes de chien super drôles : le top 30

Chien ayant la tête sur les épaules. Crédit : https : //fr.memedroid.com/

Les chiens savent nous montrer un amour sans condition. Il s’agit d’un animal fidèle, parfois étonnant, mais aussi serviable et indéniablement adorable.

En tant que meilleur ami de l’Homme, le chien mérite d’être chouchouté, surtout qu’il rend notre quotidien meilleur. Il mérite notre amour, notre attention, il fait partie de notre quotidien.

Pour fêter notre boule de poils, rien ne vaut les petites blagues qui le mettent en scène. Mieux qu’une vidéo, un mème est tout désigné pour cela. Quelle que soit sa race, Samoyède, Shiba, Show Show ou encore berger, la vie de votre toutou mérite qu’on s’y intéresse de manière drôle : à travers un mème. Dans la culture populaire, le mème chien est généralement associé au mot doge. Au départ, le terme doge désignait une race de chien japonaise : la race shiba. C’est un internaute qui était à l’origine de ce mot en commentant la photo d’un chien shiba sur le blog de son maître. En écho au succès de la photo du chien shiba, un autre internaute s’était amusé à ajouter des textes en couleur utilisant la typographie « comic sans MS » sur d’autres photos similaires.

C’était le début du mème doge, qui n’est donc autre qu’un mème chien. Il s’agit d’une photo de chien de la race shiba, sur laquelle sont ajoutés des mots tels que « wow », « this », « funny » ou d’autres termes drôles. Ces derniers sont censés décrire ce que penserait le chien ou ce qu’il a envie de faire, parfois avec humour. Il s’agit aussi d’imaginer la personnalité d’un chien. Le mot doge désigne donc simplement un mème pour chien. Le doge a fait des émules et il existe aujourd’hui mille et une façons de mettre nos chiens sur le devant de la scène, en images, parfois en vidéos, comme c’est aussi le cas pour d’autres animaux tels que les chats. Le terme doge a même inspiré les professionnels de la monnaie électronique. Le dogecoin a ainsi été créé en décembre 2013, quelques mois à peine après que le doge a été popularisé sur Internet. Mais ce n’est pas tout. Le succès du mème doge fut tel que le terme doge a été racheté par une entreprise américaine du nom de Ultra Pro International LLC. Pour protéger sa marque, l’entreprise l’a fait déposer en 2014. Cela permet à l’entreprise d’avoir le monopole de la production de vêtements « doge », mais ce n’était pas vraiment l’objectif de LLC.

Tout un univers pour louer notre animal de compagnie préféré. Voici 30 mèmes de chiens super drôles à découvrir, tous aussi mignons les uns que les autres. Certains sont de véritables mèmes dans lesquels on voit une photo de chien avec du texte dessus. D’autres sont des photos par le biais desquelles l’auteur essaie de raconter une histoire drôle relative au chien.

1 – La petite boule de poils et le facteur, un doge très mignon

Un petit chien exaspéré. Crédit : pinterest

Dans ce mème, une minuscule boule de poils raconte sa drôle de rencontre avec un visiteur : « J’ai aboyé après le facteur. Il a répondu : comme c’est mignon » ! Notre vaillant petit toutou semble déçu de ne pas avoir pu effrayer le facteur.

2 – Une autre boule de poils pose pour une photo

Je sais comment poser pour une photo, moi. Crédit : pinterest

« Vous savez, je n’aboie pas toujours la nuit. Mais quand je le fais, c’est sans raison particulière ». Et surtout, voyez comme je sais prendre la pose.

3 – Les chiens sont les bienvenus chez moi

Un chien s’allongeant paresseusement sur le sol. Crédit : pinterest

« Chez moi, les chiens sont toujours les bienvenus. Les humains, eux, sont seulement tolérés ».

4 – Quand mon chien bien lucide est pris de panique

Un chien effrayé. Crédit : pinterest

« Oooh, freine, mais freine ! ! ! ». On va se crasher.

5 – Les chiens vous soutiennent

Un toutou pose sa patte sur le dos de son maître. Crédit : pinterest

« Les chiens vomissent et font peut-être caca par terre, mais, au moins, ils vous soutiennent moralement pendant que vous nettoyez le tout ».

6 – Discussion entre chien et chat

Un chat et un chien discutent. Crédit : pinterest

Chat et chiens peuvent s’aimer et avoir de la conversation, comme ce qui suit. « J’ai vu une friandise dans la cuisine… grande comme ça » ! Je me suis dit wow !

7 – Tu vois, mon maître m’a donné un sweat

Histoire de sweat entre chien et chat. Crédit : pinterest

Tu vois, « mon maître m’aime »… « il m’a donné un sweat-shirt pour me garder au chaud ». Et moi, « je vais te t*er dans ton sommeil ».

8 – Je suis un chien effaceur de cookies

Un toutou tenté par des cookies. Crédit : pinterest

« Bonjour », vous allez bien ? « Je suis du support informatique, je suis là pour effacer vos cookies ».

9 – Ce qui prouve que chats et chiens peuvent s’entendre

Une visite quotidienne du chat au chien. Crédit : animalblog.co

Elle vient ici tous les jours pour lui donner un bisou, puis s’en va.

10 – Je t’aime mon maître

Un chien fait un câlin pour se faire pardonner. Crédit : pinterest

« Avant que tu ne découvres ce qui s’est passé à l’étage… je t’aime vraiment ».

11 – Doge drôle : je sais qui est le coupable

Ah te voilà mon maître. Crédit : pinterest

« Heureusement que tu es enfin rentré ! Quelqu’un s’est introduit dans la maison et a mangé tout ton poulet » !

12 – Entretien d’embauche pour un shiba

Chien shiba s’exécutant devant son maître. Crédit : i-cdn.embed.ly

Responsable de recrutement au chien shiba : « alors, montre-moi un truc que seul toi sais faire ». « Moi : … » (regardez la photo).

13 – Doge mignon : quand tu es un chien indépendant

Chien tenant sa laisse lui-même par la gueule. Crédit : i.imgur.com

« Quand tu es fort, indépendant et responsable » (tu prends ta propre laisse en main).

14 – Le regard que fait un chien quand il est fier

Quand un chien fait le fier. Crédit : i-cdn.embed.ly

Quand ton humain dit « c’est qui le bon chienchien » ? « et que tu sais que c’est toi » (…tu fais le fier).

15 – Quand le chien occupe le lit

Un chien sur le lit de son maître. Crédit : pinterest

« Les chiens ne font pas que nous voler notre cœur… Ils prennent aussi la moitié du lit ».

16 – Drôle de doge avec des donuts

Un chien avec un museau décoré. Crédit : pinterest

Où sont passés mes donuts ? Moi : « Des donuts ? Où ça des donuts ? ». Très drôle ce mème !

17 – Doge original : chiot berger et bébé

Chiot berger allemand. Crédit : Quebecmeme

Que veux-tu dire par « je ne suis pas une personne » ? Tu dis à tout le monde que je suis tonbébé ».

18 – Chien batman

Un chien et son ombre. Crédit : Demotivateur

« Putain de merde ! Je suis Batman ! » s’écrie le chien voyant son ombre.

19 – Le vétérinaire m’a appelé

Un chiot berger allemand avec un téléphone dans la gueule. Crédit : TheGSDC

Maman, le vétérinaire a appelé, mon rendez-vous est annulé.

20 – Doge de Noël : J’ai pourchassé un gros monsieur

Un chien avec le chapeau du Père Noël. Crédit : Boredpanda.com

Un homme assez gros a essayé d’entrer dans la maison la nuit dernière. Je l’ai pourchassé et fait fuir.

21 – Doge d’un chien qui fait une gaffe

Le chien attend le retour de son humain. Crédit : pinterest

« Dieu merci, vous êtes rentrés… Le sapin a fait un malaise ».

22 – Doge chien adopté

Un chien, choqué, apprend qu’il est adopté. Crédit : pinterest

« Je suis adopté ? ? Oh mon Dieu. Cela veut dire que tu n’es pas ma vraie mère ? ».

23 – Bienheureux sont ceux qui ont des chiens</h2

Deux chiens attendent leurs humains. Crédit : pinterest

« Bienheureux sont ceux qui ont une famille à quatre pattes qui les attend chaque soir ».

24 – Le bonheur d’adopter un chien

Un chien mignon. Crédit : pinterest

« Les gens qui disent que l’argent ne fait pas le bonheur n’ont jamais clairement payé les frais d’une adoption ».

25 – Doge drôle : donnez-moi sa récompense

Un chien qui domine un autre. Crédit : pinterest

« Lui ? Non, il ne veut pas de récompense. Par contre, il dit que je peux en avoir deux ». Donnez-moi sa part s’il vous plaît.

26 – Doge marrant : le rouge à lèvres

Petit chien adorable. Crédit : pinterest

As-tu vu mon rouge à lèvres, pitou ? « Non non, je n’ai pas vu ton rouge à lèvres ».

27 – Anniversaire pas drôle

Un chien apeuré par la flamme d’une bougie. Crédit : pinterest

Quand mon maître fête mon anniversaire, mais que les choses tournent mal : « Je voulais seulement manger… mais tu as mis le feu à ma nourriture ».

28 – Doge d’un chien amusant</h2

Un chien manipulant une calculatrice. Crédit : pinterest

Selon mes calculs, nous pouvons encore acheter quelques boules grinçantes.

29 – Un chien parle de week-end

Un chien décrit la patience nécessaire jusqu’à vendredi. Crédit : pinterest

Ce chien tout mignon parle du week-end. « Nous sommes « à ça » de vendredi ! ». Patientez encore un peu.

30 – Tu veux bien m’acheter un os, mon maître ?

Petit chien avec regard attendrissant. Crédit : pinterest

Le regard possède un pouvoir insoupçonné. Il permet de s’offrir quelque chose. « Regarde-moi bien dans les yeux, tu vas vouloir irrésistiblement m’acheter un os ».