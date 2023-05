100 pseudos drôles à choisir comme noms d'utilisateurs

Lors d’une inscription sur une plateforme, la grande question est de savoir quel pseudo d’utilisateur choisir. Pourquoi ne pas miser un pseudo plein d’humour. Découvrez notre sélection de 100 usernames tous plus drôles les uns que les autres.

Le pseudo du profil, un choix cornélien. Qui ne s’est jamais retrouvé dans une situation où, lors d’une inscription sur un site ou une plateforme, vous ne saviez pas quel pseudo choisir ? Si à l’oral, on peut s’amuser à en changer plusieurs fois, à l’écrit le pseudo choisi doit être le bon. Il faut donc miser sur l’idée parfaite. Et souvent, c’est là que ça coince, car qui dit idée parfaite, dit vision différente selon les personnes, selon les thèmes et selon les plateformes d’inscription.

Lorsque l’on finalise une inscription sur un site de date, le pseudo ne va pas être le même que lors d’une inscription sur une plateforme de réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram ou une plateforme de jeux vidéo tels que Fortnite ou Call of Duty. Tout est une question de style et de thèmes. Si certaines personnes font un véritable brainstorming en préparant une liste détaillée de plusieurs usernames pour choisir le bon pseudo, d’autres n’ont vraiment aucune idée.

Pour trouver le pseudo idéal pour une inscription sur un site, rien de mieux que de partir sur un style original. Une bonne façon de se différencier de tous les autres utilisateurs de la plateforme en question. L’occasion parfaite de tester son humour en choisissant un pseudo drôle et de voir les réactions des autres utilisateurs. Pour vous aider dans ce choix, nous vous proposons une liste d’idées de 100 pseudos d’utilisateurs drôles. Et il y en a pour tous les goûts : TikTok, Instagram, les jeux vidéo ou encore les sites de date. Vous aurez l’embarras du choix !

Idées de pseudo drôle sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok

Avec ses 2,3 milliards d’utilisateurs actifs, Instagram figure parmi les réseaux sociaux ayant le plus d’utilisateurs. Du côté de TikTok, on compte pas moins de 1,7 milliards d’abonnés. Un nombre important d’utilisateurs qui se caractérise par une multitude de usernames. Et sur ces plateformes, en fonction du contenu que l’on veut publier, il faut savoir se démarquer. Et pour cela, on vous conseille de partir sur un profil au nom original.

En d’autres termes, votre pseudo va être la porte d’entrée de vos abonnés sur votre profil. Si au contraire, vous voulez miser sur la carte de l’humour et partir sur un compte rempli d’humour, choisissez un surnom amusant ou un mot basique. Humour garanti ! Voici quelques idées d’usernames pour vous inspirer.

La liste des pseudos drôles des réseaux sociaux Instagram et TikTok - © iStock

Côte d’Adam

Rouge à lèvres

Socialiser

Je n’aime pas IG

pikapika_pikatxu

Ne me suis pas

Moi

Pichenette

Test

Secret Profil Funny

zone noire

Jean_denfer

Juliafatiguee

marieaimelamer

foryou

pourtoi

monkeys

Sound good

Famille-Mariage-Maison

Secret Pseudo

60 idées de pseudo drôle dans les jeux vidéo comme Fortnite ou Call of Duty

S’il y a un domaine où les noms d’utilisateurs sont les plus drôles, c’est dans le milieu des jeux vidéo. Véritable monde à part, les utilisateurs des jeux tels que Fortnite ou Call of Duty ne manquent pas d’humour. Ils vont aller chercher tout ce qui peut être original. Sur TikTok, un utilisateur prénommé Steve Rogers s’est amusé à compiler les usernames les plus drôles trouvées sur Call of Duty. Ses abonnés peuvent retrouver ces vidéos drôles, qui comptent déjà plusieurs dizaines de milliers de vues, sur son profil “steevenrgz”.

D’autres utilisateurs TikTok des quatre coins du monde partagent également du contenu similaire : des vidéos récapitulant des listes de pseudos drôles trouvés dans le milieu des jeux vidéo. Pour vous donner des idées des usernames choisis par certains utilisateurs, voici de nombreux exemples.

La sélection des pseudos drôles de gamers - © iStock

La liste des pseudos drôles issus des vidéos de Steve Rogers :

Titouan Colossal

Sylvain du Drift

Ordinateur Chantal

Descette Airelle

Gilbert Montclavier

Peppa Pinch

Titan Cuiraté

Tempête de biffles

No vaseline

Campofduty

Jason Statham

Ray Défesse

Connor McGregor

Le_Diable_Noir

Vivetonpere

Brioche

Je Sapel Groot

LeCordon_bleu

Headshot Zeubi

LeDragonCeleste

Tong Taille 43

Randy Orton

Elvis PresseRaie

JeSuisLeLaitier

jambon pastis

Mon_petit_chaton

Le tueur

Hannibal Lecter

JeanLucTricheMan

VieilleTaupe

SaigneurKaravane

Autres idées de usernames pour gamers drôles :

AlCapone

AudaciouS

ClowN

Monkey-Monkey

Zookeeper

Zeus

2Late

Sound of Bullet

Kiss-my-Axe

Chief-Choke-a-ho

About_30_ninjas

Toastoftheundead

Yourself_Crab

Gigantic_Wang

Game_over.

Bad_Karma

Awesomeusername

Soeur_de_bœuf

Frère_de_porc

Comedy-foryou

Big Black Clock

PrettyPotato

HandsomeBanana

Penguin Hugger

Tomato Ghost

Cyber-Casque

MyFlashDrive32GB

Adorable Gobelin

No Ideas

J’aime Noël

20 idées de pseudo drôle sur les sites de rencontre

Si le domaine des jeux vidéo offre des noms de profil d’utilisateurs d'anthologie, les sites de rencontres ne sont pas en reste. À l’instar des photos, le pseudo est un élément phare du profil observé par les utilisateurs de ce genre de site à la recherche de l’amour de leur vie. Et ce, qu’importe l’âge des personnes. Pour trouver le pseudo idéal, son auteur doit oublier les surnoms trop simples ou trop courants. Quand ce n’est pas original, ça ne fonctionne pas. Exit aussi les connotations négatives et vulgaires. La valeur sûre ? Un pseudo plein d’humour.

Parler de ses loisirs, de son âge, de son surnom ou encore de son profil, libre à vous de choisir la qualité et l’information que vous voulez mettre en avant. De quoi lancer la discussion entre les différents usernames. Et à la fin de l’échange des messages, peut-être allez-vous décrocher un date avec l’utilisateur de votre cœur. Pour vous donner des idées sur la constitution de pseudos pour les sites de rencontre, voici une compilation des meilleurs pseudos avec seulement deux prénoms : Jean pour un homme et Laura pour une femme.

La liste des pseudos drôles sur des sites de rencontre - © iStock

Laura 44 ans

Jean Moulin À Paroles

Laura La Zinzin

Jean Qui À La Frite

Laura La Bavarde

Jean Biker Dans Le Vent

Laura pour toi

Jean For You

Laura Cookies

Jean Brun Ténébreux

Laura La Main Verte

Jean Pokerman

Laura Étourdie

Funny Jean

Laura Yeux Lagon

Jean Pétanque

Laura Aime Les Loisirs

Jean Secret

Laura Aime Noël

Jean Auteur

Utiliser un générateur d’usernames

Les générateurs de pseudos pour trouver des idées de pseudos drôles - © iStock

Enfin, si vous ne trouvez pas d'idées coup de cœur dans cette liste de pseudo, sachez qu’il existe sur Internet des outils très utiles dans ce cas de figure : les générateurs de pseudos en ligne. Très souvent gratuits, vous n’aurez qu’à compléter certaines informations pour obtenir une liste de propositions de pseudos. Des pseudos drôles faisant références à Noël, des pseudos drôles sur des noms de licornes, des pseudos drôles sur des noms de monstre ou encore des pseudos drôles de super-héros. Les listes ne manquent pas !