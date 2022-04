Top 15 noms d'équipe drôle pour faire rire vos amis

Si vous cherchez un nom original et amusant pour votre équipe de Trivia, en voici quelques-uns qui pourront peut-être vous inspirer.

Nom d’équipe : lequel choisir ?



Ça y est, vous y êtes ! Vous avez constitué votre team et êtes enfin prêt à commencer ces parties endiablées de Trivia. Mais ! Avant de commencer, il y a encore un petit détail (non sans importance) à régler : le choix du nom de l’équipe. Bien évidemment, tous les membres du groupe ont leur mot à dire concernant ce patronyme que vous devrez fièrement porter tout le long de votre aventure. Il faudra alors se mettre d’accord sur un thème, afin de ne pas s’éparpiller dans le brainstorming. Vous pouvez axer vos recherches dans le monde du sport, en modifiant un peu le nom d’un club de foot déjà existant par exemple. Vous pouvez également passer du côté de la santé, pour faire de l’esprit et rester dans le 100 % original.

Si vous êtes des geeks passionnés de jeux fantasy, ne vous privez pas, faites parler votre imagination. Le tout reste de s’arrêter sur un nom et d’être d’accord pour le porter tous ensemble. Ce n’est pas toujours une mince affaire ! Mais pour être des gagnants, il faut avoir un nom de gagnants ! Alors, prenez votre temps, concertez-vous, effectuez plusieurs séances de brainstorming. Vous verrez que lorsque vous trouverez le nom d’équipe idéal, vous le savourerez comme votre première victoire.

Pourquoi choisir un nom d’équipe drôle ?



La réponse est simple. Tout simplement, parce qu’être drôle, c’est la base de la vie. Et ce, surtout lorsque vous décidez de jouer à des jeux entre amis. Entre amis, le fun est de mise. Un moment entre amis sans rire, sans blagues salaces, sans bière et sans nourriture pas saine, est un moment entre amis gâché. Alors, autant jouer la carte du drôle au maximum et commencer avec le nom de l’équipe. Note : cela concerne le type d’équipe qui aime jouer en réseau fermé, dans une même pièce.

De plus, choisir un nom drôle est la garantie d’un sourire chaque fois que vous vous connectez. Puis, personne n’a jamais dit que le drôle et la gagne ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Les gagnants sont des joueurs parfaits : intelligents, forts, avec beaucoup d’esprit. Exactement la définition de tous les membres de votre team. C’est également un moyen de montrer que vous êtes original et que vous avez du style.

Pourtant ! Être drôle n’est pas donné à tout le monde. Et être VRAIMENT drôle n’est réservé qu’à certains joueurs élus. Afin de vous aider, nous vous avons préparé une sélection des 15 noms d’équipes drôles les plus originaux que vous pourriez trouver. Ne nous remerciez pas, c’est pour nous, c’est cadeau !

Top 5 des noms d’équipe « jeux de mots »



Lorsque vous cherchez un nom d’équipe, il ne faut pas toujours se prendre 100% au sérieux. Il ne faut pas oublier que le but est de participer à des jeux, qui sont supposés être fun. De ce fait, rien ne vous empêche de faire parler le comique qui sommeille en vous et de proposer un nom « jeu de mots » amusant et drôle. Puis, qui sait, si vous terminez bons gagnants, le nom de votre team ainsi que tous ses membres se verront entrer dans la légende. Encore une fois, faites parler votre imagination. Pour vous aider, voici une liste de ce type de noms :

Les Melting Potes : sur une base d’anglais, un jeu de mots assez simple, mais toujours aussi efficace. Ce nom d’équipe est d’autant plus adéquat pour une team de joueurs aux origines différentes. Il peut également être dérivé en « The Black & White », « The Ebony & Ivory » ou encore « Les Rainbow Joueurs ». La mixité, c’est la clé des gagnants.

Les Gars Lactiques : fonctionne encore mieux si vous choisissez une vache comme mascotte de votre team. Si vous êtes un groupe composé de joueurs adorant chanter, vous pouvez dériver ce nom en « Les Voix Lactées » ! Après, il ne va pas falloir se plaindre si certains des joueurs sont allergiques au lactose, vous avez choisi ensemble;

La Nicoteam : idéal pour tous ceux qui font au moins 5 pauses cigarette lors des réunions de groupe. Moins bon pour la santé, beaucoup plus pour le moral;

Les Beyoncé Sait : si elle sait, il faut que vous sachiez aussi. Pour une team avec des membres exclusivement féminins, c’est le parfait moyen de glisser le fait que vous soyez des « single ladies » à la recherche de joueurs beaux gosses. Célibataire, mais drôles, voilà l’esprit à avoir !

Top 5 des noms d’équipe en Anglais



L’anglais est une langue subtile et pleine de charme. Cette langue donne également lieu à plusieurs propositions de noms d’équipe originaux. Déjà, parce que tout le monde ne parle pas forcément anglais, et que vous pouvez en profiter. Ensuite, parce que l’anglais, ça fait classe, ça donne du style, et ça tend vers une ouverture (minime certes, mais une ouverture quand même) sur le monde. Puis, les bilingues sont à la mode. Choisir un nom anglais pour votre équipe fait alors de vous des joueurs « hype », dans le coup, bref, la crème de la crème. Voici une petite liste de noms d’équipe se basant sur l'anglais et qui pourraient vous plaire :

Les Sherlock Holmies : l’un des détectives anglais les plus célèbres du monde, de quoi faire peur aux autres équipes quant à vos capacités à analyser les situations. Attention ! Ce nom est un nom de gagnants ! Si vous n’avez pas l’intention de gagner, optez plutôt pour un autre nom de détective pour votre groupe (Joséphine Ange Gardien ou Inspecteur Gadget);

Les Quizipedia (à lire « coui-tzi-pi-dia ») : un intelligent mélange de « Quiz » et de « Wikipedia », ça annonce déjà la couleur. Si vous avez grandi avec les premiers logiciels, vous pouvez très bien opter pour « Intelligencarta ». Après, si vous en êtes là, vous devriez plutôt trouver un travail au lieu de perdre votre temps avec des jeux. Mais on ne vous juge pas ! ;

Les Smarty Pints : vous avez un QI très développé et vous adorez la bière ? Vous savez quel nom de team choisir, et toujours en anglais bien sûr ;

et vous adorez la bière ? Vous savez quel nom de team choisir, et toujours en anglais bien sûr ; Les Not Last Place : un nom de groupe plein d’esprit, à cheval entre l’optimisme et le pessimisme. Vers la victoire, mais pas trop quand même.

Top 5 des noms d’équipe limites, mais assumés



Il est tout aussi possible de choquer un grand petit coup afin de déstabiliser l’adversaire. Comme les jeux auront surtout lieu sur Internet, vous ne pourrez pas intimider ceux d’en face avec un hakka. Donc, misez le tout sur un nom qui surprend, rien qu’à l’entendre. Surtout, n’hésitez pas à pousser le bouchon plus loin. Plus c’est lourd, mieux c’est. Là, nous disons au revoir au politiquement correct, et à toutes ces conventions préétablies. C’est le moment de casser les murs ! Si tous les membres de votre team sont un peu provocateurs sur les bords, cette liste est faite pour vous :