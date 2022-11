15 blagues pour un bon week end plein d'humour

L’humour crée de la bonne humeur, et pour commencer le week-end dans la joie, rien de vaut les phrases drôles. Voici 15 blagues pour souhaiter un bon week-end.

15 blagues drôles pour souhaiter un bon week-end

Moins de lundi et plus de vendredi en semaine. Crédit : Ildo Frazao

Le week-end est synonyme de détente, de bonne ambiance et de déconnexion. On oublie le travail pendant cette période de pause et on profite de la vie. Moment tant attendu, l’arrivée du week-end se doit d’être célébrée dans les règles de l’art, à commencer par s’échanger des phrases de souhait. Que ce soit entre collègues de travail, entre amoureux ou entre membres de la famille, se souhaiter une bonne fin de semaine est quelque chose de naturel. Pour changer de la phrase classique que tout le monde connaît, il existe d’autres moyens de souhaiter un bon week-end à son entourage.

L’idée est, par exemple, d’envoyer un message de bon week-end sous la forme d’une blague, d’une citation ou d’une phrase drôle. D’autres préfèrent les poèmes. Les messages ou les citations peuvent être envoyés par SMS ou en optant pour une carte virtuelle. En agrémentant vos messages de phrases drôles, vous créez de la bonne ambiance qui va prolonger les plaisirs et la joie d’être en week-end. Voici 15 blagues pour souhaiter un bon week-end avec humour et donner le sourire à vos proches.

1 – Souhaiter un bon week-end à un ami avec humour

Message pour souhaiter un bon week-end. Crédit : Inna Kot

Voici un message de bon week-end rempli d’humour à envoyer à un collègue ou à un ami. « Eh l’ami, c’est la fin de la semaine, c’est la belle vie. Le samedi, ça me dit ! Ça me dit de passer un bon week-end, ça me dit de me reposer sans pitié, ça me dit de faire la grasse matinée, ça me dit de faire la fête, ça me dit de retrouver les amis. Et toi mon pote, ça te dit le samedi ? C’est avec humour que je te souhaite un bon samedi, un week-end bien mérité.N’hésite pas à en profiter, bisou ».

2 – Message de bon week-end à son chéri

Jeune couple, rires et plaisirs du week-end.Crédit : DGLimages

Découvrez comment souhaiter un bon week-end à la personne que vous aimez avec beaucoup de tendresse, sous forme d’un poème.

« Je te souhaite un bon samedi, mon amour de tous les jours. Que cette belle et douce journée de début de fin de semaine soit comme une île aux mille merveilles et plaisirs. Que ce jour de repos bien mérité ne soit que joie et bonheur. Mon chéri d’amour, je souhaite que mes pensées amoureuses t’accompagnent pour que samedi et dimanche soient des journées pleines d’amour. Bon samedi, bonne journée à mon chéri, que j’aime avec passion et folie. Gros bisous, dit ta chérie qui t’aime plus que jamais ».

3 – Message de bon week-end à sa dulcinée

Week-end merveilleux à deux. Crédit : Zoran Zeremski

Vous cherchez un message original pour souhaiter une bonne fin de semaine à votre chérie tout en lui rappelant que vous l’aimez ? Empreintes de poème, les phrases suivantes sont faites pour vous

« Bon samedi mon amour, ma chérie. Que cette douce journée soit une île paradisiaque, belle comme toi. Que ce jour de repos mérité soit rempli de joie et de tendresse. Mais surtout, ma chérie, je souhaite que mes pensées t’accompagnent pour faire de samedi et dimanche des journées pleines d’affection. Bon samedi, bonne journée à mon amoureuse, que je veux rendre heureuse. Bisous d’amour à ma femme merveilleuse. Bon samedi ma dulcinée ».

4 – Souhaiter un bon week-end avec humour

Youpii, c’est la fin de semaine, bon week-end à tous. Crédit : pinterest

Voici quelques phrases drôles pour souhaiter un bon week-end en mettant l’humour en avant. « Amis et amies voyageurs du samedi et du weekend. C’est parti pour un weekend au pays de la joie, des moments heureux, de l’amitié et de l’amour. Décollage immédiat ! Attachez donc vos ceintures ! Après une escale sur l’île paradisiaque appelée samedi reposant, notre voyage se terminera en beauté sur l’île du bonheur infini, dimanche béni. Je vous souhaite un voyage rempli de surprises ».

5 – Message de bon week-end humoristique pour son collègue

Carte originale pour souhaiter un bon week-end. Crédit : anyaberkut

« Cher collègue, toi qui as bien travaillé, fini le boulot et bonjour au repos ! Profite au maximum de ces deux jours de repos, un bon samedi plein de surprises, et une bonne journée de dimanche bien reposante. Dépêche-toi, car lundi risque d’arriver plus vite que tu ne le crois. Ainsi va la vie et je risque de te souhaiter un bon lundi, avec le plaisir de te retrouver. Bise d’une amie collègue qui t’apprécie.

6 – SMS de bon week-end à sa famille

Week-end et repas en famille. Crédit : Drazen Zigic

Voici un message original pour souhaiter un bon week-end à vos parents. « Mes chers parents, le début du week-end est arrivé, une fin de semaine que vous devez vivre pleinement. Ce samedi matin me ramène à mon enfance, à ces week-ends que nous avons passés en famille, de bons moments. Avoir des parents comme vous, être votre enfant, c’est une vraie chance. Je souhaite une bonne fin de semaine à mes parents adorés, un gros bisou à mon papa chéri, une bise à ma maman chérie, vous êtes un père et une mère en or, mes chers parents, vous êtes mes trésors ».

7 – Bon week-end humoristique à un ami

Toc toc, c’est qui ? Moi, le week-end. Crédit : pinterest

Mon ami, c’est le week-end, mais ce n’est pas une raison pour faire n’importe quoi. Non, je me trompe, c’est l’occasion idéale pour faire n’importe quoi. Profite à fond de samedi et dimanche. Pendant ces deux jours, lève-toi très tard, ris un peu trop fort, mange trop de friandises. En weekend, il n’existe pas de limite, trop ne suffit pas. Et quand lundi est là, je fais comme Robinson, j’attends vendredi ! ».

8 – Je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end

Le week-end s’annonce bien, il commence par le canapé. Crédit : pinterest

Un pote souhaite un bon week-end à ses amis et leur dit: bon, mes amis, je vous laisse, car je dois me coucher tôt. En effet, demain matin, je dois aller sur mon canapé de bonne heure. Passez un bon week-end et profitez-en à max.

9 – Messages drôles pour souhaiter un bon week-end

La fin de semaine est la fin la plus heureuse. Crédit : pinterest

Découvrez des messages drôles pour souhaiter bon week-end à vos amis avec originalité. « De meilleurs jours t’attendent, ils s’appellent samedi et dimanche. Passe un bon weekend ». « La vie commence le vendredi soir ». « Que ton week-end soit rempli de rires et d’aventures, et que le début de semaine soit aussi loin que possible ».

10 – Manger et dormir pendant le week-end

Le week-end je m’éteins après 5 minutes d’inactivation. Crédit : pinterest

Voici des idées originales pour souhaiter un bon week-end à son entourage. « Pendant le week-end, tout ce que tu dois faire, c’est dormir jusqu’à ce que tu aies faim, puis manger jusqu’à ce que tu retrouves de nouveau le besoin de dormir ». Tu laisses passer le temps et tu dois profiter pleinement de ton temps.

« Pendant le week-end, arrête de dormir comme au boulot, profite de ta journée et amuse-toi ». « Il n’y a rien de mal à être fainéant parfois, surtout si c’est le week-end. Ne fais rien pendant ces deux jours, samedi et dimanche ».

11 – Week-end et vraie vie

Passez un week-end joyeux. Crédit : pinterest

« La vraie vie commence le vendredi soir. Elle s’épanouit le samedi et le dimanche ». « Bonne fin de semaine à vous tous ».

12 – Chaque jour est un bonheur que nous offre la vie

Souriez, passez une bonne fin de semaine. Crédit : pinterest

« Chaque jour est un moment de bonheur que la vie nous offre. Il convient d’apprécier chaque minute et chaque seconde, surtout en fin de semaine. Alors, passez un bon week-end de détente et entourez-vous des personnes que vous aimez ».

13 – Passez un week-end en musique

Les gens du matin, les gens du soir, ceux du week-end en musique. Crédit : pinterest

« Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ressourcez-vous et oubliez tous vos chagrins. Ouvrez-vous aux nouvelles opportunités apportées par le week-end. Oubliez la musique triste de cette semaine et transformez-la en musique rock. Amusez-vous et profitez de chaque instant de bonheur que ce week-end vous offre ».

14 – Week-end pour tout le monde

Je n’en crois pas mes yeux, c’est vendredi et bientôt le weekend. Crédit : pinterest

Quand vendredi soir arrive, ce n’est pas seulement la fin de semaine pour vous. C’est aussi le week-end et le repos pour vos costards, votre ordinateur, vos documents, mais aussi vos chaussures. Passez un bon week-end !

15 – Profitez de votre week-end

Idées d’activités pour le week-end. Crédit : pinterest

« Ce week-end, faites tout ce qui nourrit votre âme de bonheur. Buvez avec modération et profitez du soleil ». « Il faut reposer votre cerveau pour affronter la nouvelle semaine ».