Top 15 des contrepèteries les plus drôles (avec réponses), l'art de changer le sens des phrases

Parmi les jeux de mots, il existe la contrepèterie. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre ? Il existe bien des contrepèteries hilarantes, découvrez-les dans cet article.

La contrepèterie la plus célèbre est sans aucun doute «le choix dans la date», qui donne en inversant les syllabes «le doigt dans la chatte». Ça y est, vous visualisez ce qu'est l'art de la contrepèterie ?

La contrepèterie est une figure de style qui consiste à donner un nouveau sens à une phrase ou à une suite de mots. Que son sens nouveau soit burlesque ou grossier, il est toujours très drôle. Pour réaliser une contrepèterie parfaite, elle doit présenter une excellente correspondance phonétique. En effet, aucune syllabe ne doit être mise de côté. Tout élément d'un mot peut être modifié : les consonnes, les voyelles, les syllabes, le mot entier ou seulement une lettre. Dans l'art de la contrepèterie, on se fiche de l'orthographe.

La contrepèterie, également appelée contrepet, se définit par l'art de jouer avec les mots et leurs sons. Parfois, il suffit d'un simple changement de lettres pour modifier le sens total de la phrase. Bien souvent grivois, les contrepets font sourire petits et grands.

Le maître dans l'art de la contrepèterie est sans aucun doute l'écrivain Joël Martin. Il donne sa définition très claire de la contrepèterie. Selui lui, c'est «l’art de décaler les sons que débite notre bouche». Avez-vous remarqué la contrepèterie ? En inversant les sons, on peut lire sa définition complètement autrement : «l’art de dessaler les cons que débouche notre bite».

Joël Martin a écrit plusieurs livres au sujet de la contrepèterie, tous plus fascinants les uns que les autres. Le livre qui a le plus marqué la carrière de Joël Martin est «La contrepèterie». Dans ce livre, il rapporte une approche historique et littéraire de la contrepèterie en abordant Freud, Bergson, Lacan et Rabelais. Pour le plus grand plaisir des fans de cet art littéraire, Joël Martin livre quelque 950 contrepèteries cachées dans son texte.

Comment la contrepèterie s'est-elle popularisée ?

C'est dans les années 1950 que le journal satirique Le Canard enchaîné, popularise les contrepèteries. Le Canard enchaîné consacre une rubrique entière nommée «Sur l'album de la comtesse» et chaque jour y sont publiées de nouvelles contrepèteries. Les deux derniers chefs de la rubrique sont Luc Étienne (de 1957 à 1984) et Joël Martin, toujours aux commandes de cette rubrique de contrepèteries depuis 1984.

Joël Marin a publié un livre sur les meilleures contrepèteries politiques publiées dans le Canard enchaîné. Crédit : Amazon

Les contrepèteries s'expriment aussi en musique. C'est Bobby Lapointe qui excelle dans l'art de la contrepèterie en musique. Écoutez les chansons de Bobby Lapointe, avec les paroles ce sera plus simple, et trouvez les contrepèteries qui se trouvent dans ses chansons.

La contrepèterie est un jeu cérébral qui ne parle pas à tout le monde. Il y a des personnes pour qui trouver le résultat est un jeu d'enfant, pour d'autres, la solution est plus difficile à déceler. L'art de la contrepèterie réjouit les amoureux de la langue française, ceux qui aiment se triturer le cerveau avec des mots. Découvrez notre top 15 des contrepèteries les plus drôles. À vous de jouer !

Même si la tradition veut que les solutions aux contrepèteries ne soient pas révélées (car c'est à vous de les trouver par vous-même), vous trouverez les solutions à la fin de l'article car elles sont quand même très drôles.

1. Attention le pont va casser !

2. Est-ce que tu es déjà arrivé à pied par la Chine ?

3. Une belle thèse.

4. Il aime vachement son frangin.

5. Quel beau métier : professeur !

6. Il aime l'humour autant que les pâtes.

7. On conteste nos particules.

8. J’aime les filles qui habitent Laval.

9. Escalope sur une salade.

10. L’abeille coule.

11. Apprendre à calculer en cent leçons.

12. Ça pue dans le car !

13. Est-ce un feu de poutre ?

14. Pour retrouver le goût du blanc, rien ne vaut une fine appellation.

15. Oh Madame, si vous saviez ce que votre plante me fait !

Les solutions aux contrepèteries

Découvrez les réponses à tous les exemples de contrepèterie. Crédit : IStock

Vous vous êtes retourné le cerveau mais vous n'avez pas trouvé les solutions ? Pour tous ceux qui n'ont pas trouvé les solutions aux contrepets, voici les réponses. Les lettres en gras mettent en lumière les consonnes, voyelles ou syllabes qui ont été modifiées.

1. Attention le pont va casser !

Réponse : Attention le con va passer !

2. Est-ce que tu es déjà arrivé à pied par la Chine ?

Réponse : Est-ce que tu es déjà arrivé à chier par la pine ?

3. Une belle thèse.

Réponse : Une telle baise.

4. Il aime vachement son frangin.

Réponse : Il aime franchement son vagin.

5. Quel beau métier : professeur !

Réponse : Quel beau fessier prometteur !

6. Il aime l'humour autant que les pâtes.

Réponse : Il aime l'amour autant que les putes.

7. On conteste nos particules.

Réponse : On compare nos testicules.

8. J’aime les filles qui habitent Laval.

Réponse : J’aime les filles qui avalent la bite.

9. Escalope sur une salade.

Réponse : Escalade sur une salope.

10. L’abeille coule.

Réponse : La belle couille.

11. Apprendre à calculer en cent leçons.

Réponse : Apprendre à s’enculer en caleçon.

12. Ça pue dans le car !

Réponse : Ça part dans le cul !

13. Est-ce un feu de poutre ?

Réponse : Est-ce un peu de foutre ?

14. Pour retrouver le goût du blanc, rien ne vaut une fine appellation.

Réponse : Pour retrouver le bout du gland, rien ne vaut une pine à fellation.

15. Oh Madame, si vous saviez ce que votre plante me fait !

Réponse : Oh Madame, si vous saviez ce que votre fente me plaît !

