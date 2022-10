Vous voulez faire une déclaration originale à votre bien-aimé(e) ? Voici 50 poèmes drôles sur l’amour que vous pourrez lui envoyer à chaque occasion.

Envoyez des poèmes d’amour avec de l’humour

Un petit cœur bloqué entre deux piles de livres. Crédit : Nikita Burdenkov

Les messages d’amour entretiennent la relation amoureuse. Ils sont utilisés pour dire simplement je t’aime à la personne aimée. Sous forme de poème ou de simples phrases, ils permettent d’exprimer l’amour de manière plus noble. Les idées ne manquent pas et parfois, l’humour vient ajouter encore plus de tendresse et de romantisme. Voici 50 poèmes et citations drôles sur l’amour pour lui ou pour elle, à envoyer par SMS ou par simple lettre. Pour embellir votre journée ou à l’occasion de la fête de la Saint Valentin, ces messages d’amour vous redonneront le sourire et pimenteront votre vie de couple.

1 – Plan à trois : message d’amour tendre et humoristique

Un message d’amour drôle. Crédit : https://www.amour-poemes.com/

Es-tu partant(e) pour un plan à trois ? Toi, moi, et le bonheur, nous n’allons faire qu’un ensemble, mon cœur.

2 – Poème d’amour drôle pour lui : la vengeance de mon cœur

Jeune femme écrivant un message d’amour à son amant. Crédit : Srdjanns74

Chéri, tu as volé mon cœur, ma vengeance sera terrible. Je m’accapare ton nom de famille et désormais je serai présente dans ta vie.

3 – Code secret de mon cœur

Une femme écrit un poème. Crédit : Goami

Tu as pris le code secret de moncœur. Tu l’as remplacé par ton prénom. Je le sais parce que seul toi peux ouvrir mon cœur.

4 – SMS d’amour amusant

Main d’homme tenant une feuille d’arbre en forme de cœur. Crédit : Thomas Marx

Un homme dit à sa dulcinée. « Mon amour, je suis allé voir le médecin, il dit que j’ai un problème cardiaque, car il bat moins bien quand il n’est pas près du tien. Le seul remède efficace, c’est toi, que j’aime plus que tout ».

5 – Cache-toi dans mon cœur

Jeune homme faisant un symbole de cœur. Crédit : AaronAmat

« Je t’aime, je veux te cacher dans mon cœur. Si un jour tu es entouré de rouge et de sang, n’aie pas peur, car tu es dans mon cœur ».

6 – Envoi de baisers

Une jeune femme appuie sur une icône en forme de cœur sur son smartphone. Crédit : oatawa

La compagnie Air Amour est heureuse de vous informer qu’un cargo chargé de baisers vient de décoller de l’aéroport de mon cœur. Veuillez préparer la piste pour qu’il puisse atterrir en douceur.

7 – Petit poème d’amour d’un gars à une fille

Mots d’amour sur un bout de papier. Crédit : NiseriN

« Je t’envoie ce petit poème d’amour pour te dire je t’aime. Plus qu’une lettre ou une déclaration, il est éternel. Tu es la beauté de ma vie, tu es bien plus que belle. Un délice de tendresse, une douceur au goût de miel ».

8 – L’amour brûlant ou réconfortant

Un couple d’amoureux tenant des cierges. Crédit : QunicaStudio

L’amour est comme un feu, il s’enflamme facilement, brûle intensément, et s’éteint doucement. Le feu réchauffe le cœur ou brûle la maison.

9 – Un homme déclare son amour

Déclaration d’amour en dur. Crédit : bensib

« Ma chérie d’amour, je t’aime tellement. Je t’aime de tout mon ventre. Peut-être que tu t’attendais à ce que je dise de tout mon cœur, mais sache que mon ventre est plus généreux et volumineux ».

10 – Humour et mots d’amour

Un garçon offre un cadeau à sa bien-aimée. Crédit : nicoletaionescu

Une femme dit à son chéri : « tu es comme le chocolat, le sucre et le vin. Tout devient meilleur grâce à toi. Je t’aime, mon boudin aux raisins ».

11 – Phrase d’amour drôle

Un vrai amour ne meurt jamais. Crédit : Gajus

« Tu as beaucoup de chance ! En tant qu’archéologue, je suis intéressé par les vieilles choses. Plus tu vas vieillir, plus tu deviendras belle pour moi ».

12 – L’amour rend-il aveugle ?

Une jeune femme ne voit rien, ses yeux cachés par un ruban. Crédit : nattanitphoto

« On dit souvent que l’amour rend aveugle. Pour certains, c’est peut-être vrai, mais lorsque je me lève le matin en voyant ton visage, je retrouve instantanément la vue ».

13 – Sms d’amour drôle

Une femme manipulant son smartphone pour envoyer un sms d’amour. Crédit : Tonktiti

Je voulais d’envoyer un sms d’amour drôle, puis j’ai réalisé que je n’étais pas un poète. Je te dis donc simplement « bonne journée ».

14 – Message d’humour

Envoi de message en ligne. Crédit : master1305

Chéri, je t’envoie un petit sms drôle d’amour pour te dire que tu dois maintenant rentrer. J’en ai marre de parler toute seule et les voisins commencent à se demander si je n’ai pas un amant.

15 – Mon cœur t’a choisi

Cœur à prendre. Crédit : Nikita Burdenkov

Tu es celui que mon cœur a choisi comme amour. Je vote pour toi mon bonheur d’amour, pour une vie de plus en plus belle de jour en jour.

16 – Mon petit cœur à la sauce du bonheur

Cadenas symbole de l’amour. Crédit : Eucalyptys

Tu as gagné le concours top-chef de mon cœur. Tu as su cuisiner mon cœur à la sauce bonheur, je t’aime mon amour.

17 – Amour, bisous et bulles

Un homme envoyant des bisous. Crédit : master1305

Chérie, je te fais autant de gros bisous qu’il y a de bulles dans une bouteille de coca-cola…

18 – Belle phrase romantique

Endroit romantique pour deux. Crédit : anyaberkut

Trois anges se sont échappés du paradis. L’un est allé vers le soleil, l'un est allé vers la lune et le troisième est en train de lire ce message.

19 – Message drôle

Une jeune femme pense à son amoureux. Crédit : PRImageFactory

Quand je pense que tu penses que je ne pense pas à toi, cette pensée me fait penser que je ne pense qu’à toi.

20 – L’amour à deux

Deux jeunes amoureux. Crédit : PeopleImages

Seul, je peux parler, à deux nous pouvons discuter. Seul, je peux m’occuper, à deux nous pouvons partager. Seul, je peux sourire, à deux nous pouvons rigoler…

21 – Je suis heureuse quand tu me regardes

Couple heureux partageant un regard romantique Crédit : nd3000

Une femme dit à son homme : « je suis heureuse avec toi, car j’ai toujours voulu être avec un homme qui me regarde de la même façon que je regarde un gâteau au chocolat ».

22 – Amour et gin tonic

Couple d’amoureux en train de boire de la bière. Crédit : Goran13

Chéri, je t’aime plus que le Gin Tonic. Et tu sais que sans ma boisson préférée, je suis comme un animal sauvage lâché en liberté.

23 – Message d’amour humoristique

Un homme avec des traces de bisous. Crédit : LUNAMARINA

Quand je dis que je t’aimerai toujours quoi qu’il se passe, cela ne voulait pas dire que tu pouvais faire autant de conneries. Arrête tout de suite.

24 – Sms d’amour d’un homme à sa bien-aimée

Jeune garçon envoyant des sms. Crédit : SIphotography

Je suis heureux avec toi. J’ai toujours voulu être avec une femme qui me regarde de la même façon que je regarde ma PS4.

25 – Je me battrai pour mon amour

Main de femme et pattes d’un chat formant un symbole de cœur. Crédit : mister Big

Je t’aime tellement que je serai prêt à me battre pour toi, pas contre un tigre, ni contre un ours, mais contre un chat, sois-en sûre. Ces petites bêtes sont vicieuses, tu sais.

26 – Coup de foudre et amour

Cœur de nuage et foudre. Crédit : bestdesigns

Je sais, tu ne crois pas au coup de foudre, mais le jour où je t’ai électrocutée accidentellement parce que j’avais mal réparé le chargeur de ton téléphone portable signifie que le coup de foudre existe, non ?

27 – L’amour, et la bière

Un homme embrasse sa bière. Crédit : Oleksandra Polishchuk

Je t’aime bien plus que la bière… Et tu sais à quel point j’adore la bière, mais s’il te plaît, ne me pousse pas à te le prouver.

28 – Amour et danger

Un garçon et une fille nichés dans un arbre. Crédit : Ghislain & Marie David de Lossy

Avec toi, l’amour c’est comme une promenade dans un parc…enfin, si le parc en question est Jurassic Park.

29 – Amour et bonjour du matin

Couple d’amoureux en train de s’embrasser. Crédit : Povozniuk

Quand les rayons du soleil du matin caressent ton visage pour te réveiller en douceur, tourne la tête et dis-leur d’aller se faire voir. Il n’y a que moi qui ai le droit de te déranger.

30 – Message de réconfort

Jeune homme dort sur le canapé. Crédit : Viktoria Korobova

Bonjour, mon amour. Je sais que le réveil peut être un moment stressant, mais tu dois aller travailler. Si te lever est dur, affronter des collègues toxiques est pire. Finalement, mon message ridicule est la meilleure chose de ta journée.

31 – Guide moi vers le bonheur

Une femme lit joyeusement le message de son amant. Crédit : Finn Hafemann

Tu es le phare qui m'aide à avancer dans la nuit, sans toi, je suis comme un véhicule en rade au bord du chemin qui attend de l’aide. Tu es ma source d’énergie, avec toi, je fais le plein et tu me guides vers le bonheur.

32 – Cri d’amour

Message d’amour calligraphié. Crédit : Heynicepictures

Des balcons colorés de mille feux, je me penche pour te voir débouler, le sourire aux lèvres et les bras grands ouverts et me crier je t’aime.

33 – Bisou d’amour

Phrases d’amour et bisous. Crédit : http://mamietitine.centerblog.net/

Prête-moi un bisou. C’est promis, je te le rendrai, mon chou.

34 – Je pense à toi mon chéri

Quand l’amour occupe notre tête. Crédit : Sabine Rondissime

Tu passes tellement de temps dans ma tête que tu devrais me payer un loyer.

35 – Dire je t’aime à l’amour de sa vie

Déclaration d’amour originale. Crédit : Leonardo Alberto Cortes

Je t’aime une fois, deux fois… Je t’aime plus que le riz et le petit pois !

36 – Poème d’amour

Livre de poèmes sur l’amour. Crédit : Uladzimir Zuyeu

Le soleil vient de se coucher… le ciel est tout étoilé. En fermant les yeux, je t’imagine m’inviter à dîner. Seuls, tous les deux, les yeux dans les yeux, à cet instant, je ne suis plus moi, je suis tout à toi.

37 – Message de bonne nuit

Un jeune homme s’endort sur son téléphone. Crédit : SB Arts Media

Rien ne peut te remplacer, ni le vin, ni le chocolat, ni le football… Rien, sauf une bonne nuit de sommeil. Je vais me coucher, je te souhaite une très belle nuit.

38 – Une bonne nuit après une bonne journée

Jeune homme s’endormant après une rude journée. Crédit : RyanKing999

Je pense que tu dois être fatigué. Après tout, tu as passé ta journée à penser à moi. Couche-toi et profite d’une bonne nuit de sommeil.

39 – Poème romantique

Livre de poésie. Crédit : Santje09

Pourquoi je t’aime ? Je creuse dans mon cœur à la recherche de la réponse… Pourquoi je t’aime, la réponse est juste en face de moi. Dans la lumière de ton sourire, dans la douceur de tes caresses…

40 – Message d’amour drôle

Jeune femme utilisant son smartphone. Crédit : Suntorn Somtong

Tu me manques…enfin, pas comme le chocolat depuis que je suis au régime, mais quand même un peu.

41 – Un café et un baiser pour me réconforter

Cœur dans les tasses de café. Crédit : IgorSokolov

Un petit café le matin pour se réveiller, cela fait du bien, comme le baiser que tu me donneras. Un café très fort comme la passion que je ressens pour toi, je le déguste doucement et je savoure cet instant.

42 – Ton nom gravé dans mon cœur

Cœur dans une main. Crédit : kieferpix

Mon chéri, si un jour on ouvre mon cœur, tu y trouveras ton nom gravé en or.

43 – Je sème l’amour

Cœur rouge en papier avec la mention semez l’amour. Crédit : Maria Marganingsih

Toi qui es tout pour moi, c’est pour toi que je sème dans la peine ou la joie des milliers de je t’aime. Et j’y gagne quand même…

44 – Évade-toi de ce monde

Stylo et une rose, une inspiration pour écrire un poème d’amour. Crédit : dulezidar

J’ai un stylo magique, il peut écrire des poèmes d’amour fantastiques, étaler des mots romantiques, des phrases d’amour magnifiques… qui peuvent te faire évader de ce monde parfois sans pitié.

45 – Souviens toi de mon anniversaire

Couple et gâteau d’anniversaire. Crédit : Visivasnc

Pourquoi est-ce que tu ne te souviens jamais de mon anniversaire ? C’est le jour où le plus grand bonheur de ta vie est né…

46 – Tu donnes un sens à ma vie

Déclaration d’amour originale. Crédit : Pilin_Petunyia

Tu es comme un dictionnaire, tu donnes un sens à ma vie…

47 – L’amour rend-il fou ?

Homme et femme tenant des cœurs. Crédit : Jovanmandic

L’amour, c’est être stupides ensemble.On doit être fou amoureux l’un de l’autre parce qu’on est idiots séparément. Ensemble, on devient des abrutis finis.

48 – Un message de ton lit

Un cadeau avec un cœur posé sur un lit.Crédit : ilona titova

Ton lit m’a envoyé un message. Il a froid. Je te prie de le contacter au plus vite, bonne nuit mon cœur.

49 – Rêve de moi mon amour

Une femme en train de dormir. Crédit : demaerre

Bonne nuit, mon amour. Si tu veux dormir paisiblement, tu dois simplement rêver de moi. Alors, pourquoi es-tu encore éveillée ? Dors maintenant.

50 – Dors dans mes bras

Un homme s’endort sur le sofa. Crédit : SeventyFour

Est-ce que dormir dans ton lit est tout aussi confortable que de dormir dans mes bras ? Si ce n’est pas le cas, je te rejoins tout de suite.