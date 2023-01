DIY : 15 idées de cadeaux pour la fête des mères à fabriquer

Bracelet, vase, etc., nombreuses sont les idées de cadeaux DIY que vous pouvez réaliser facilement à l’occasion de la fête des Mères.

Bracelet de perles DIY pour maman

Bracelet de perle fait main (DIY) Credit : Silvia Fiodorova

Pour un anniversaire ou la fête des Mères, la création de bijoux fait partie des idées les plus pratiques que vous pouvez faire. Pour offrir ce genre de cadeau pour votre maman, vous n’avez pas besoin d’un grand savoir-faire en bricolage ni d’outils compliqués. Pour rendre unique votre cadeau DIY, n’hésitez pas à l’accompagner d'une pochette ou d'une boîte personnalisée.

Si votre maman aime les bijoux chics et élégants, tissez un bracelet de perles Miyuki pour elle. Pour réaliser cette idée, vous avez besoin de perles, d'aiguilles à perler, d'un fermoir, d'un fil en nylon et de rocailles. Vous pouvez ajouter des pierres pour décorer le bracelet.

Cadre de fleurs en forme de cœur

Cœur de fleurs de rose de teinte rose Credit : Svetlana Sarapultseva

Offrez à votre maman un cadre de fleurs en cœur lors de la fête des mères, de son anniversaire ou de Noël. Original, ce cadeau facile à fabriquer comblera son cœur et exprimera votre amour pour elle.

La création de ce cadre personnalisé nécessite un carton, un ruban adhésif, une peinture, un pinceau, un bâtonnet en bois, un ciseau et un crayon de papier. Voici les étapes à suivre pour fabriquer ce cœur de fleurs :

Dessinez le cœur avant d’appliquer une peinture surson contour ;

Découpez la cadre en cœur et collez la bande adhésive sur la face dorsale du cadre ;

Ajoutez des fleurs à l’intérieur du cadre ;

Accompagnez votre bouquet de fleurs en forme de cœur d’une carte en papier pour inscrire votre message.

Étui porte-clé DIY pour maman

Cinq modèles de porte-clés en cuir Credit : Aleksandr Kharitonov

À l’occasion de Noël, de la fête de Pâques, etc., ce cadeau fait toujours battre les cœurs des mamans. Cette idée vous permettra de montrer votre amour à l’aide d’un objet original et personnalisé. Voici les outils nécessaires pour fabriquer ce cadeau DIY :

Une feuille de papier pour le patron ou gabarit ;

Deux morceaux de cuir ;

Un anneau mousqueton ;

Des ciseaux.

Suivez ce tuto pour réussir votre cadeau DIY de fête des Mères :

Découpez les gabarits sur une feuille de papier ;

Assemblezles deux pièces et fixez l’anneau de mousqueton.

Cadeau DIY original : perles à repasser

Des perles éparpillées sur une table Credit : DERO2084

Vous souhaitez offrir un cadeau DIY original à l’occasion de la fête des Mères ? Les perles à repasser sont des idées géniales. Offrez par exemple un joli bouquet avec une fleur et une boîte sur-mesure. À noter que la réalisation de cette idée est une activité qui stimule la créativité des enfants.

Pour faire plaisir à votre maman, vous avez besoin d’une fiche modèle, de perles à repasser, un papier cuisson et un fer à repasser. Voici le tuto de création :

Préparez la fleur en reproduisant le modèle ;

Repassez les perles ;

Assemblez les différentes partiesdu cadeau.

Bougie personnalisée pour la fête des Mères

De belles bougies sur le fond d’un décor confortable Credit : puhimec

Pour fabriquer un cadeau bougie DIY, choisissez une pièce en céramique pré-cuite. Voici le tuto à reproduire lors de la création de votre cadeau :

Utilisez du scotch pour délimiter chaque bandeau ;

Appliquez de la peinture pour créer des fleurs entre le scotch et la partie haute de la pièce ;

Écrivez un message pour votre maman après l’étape de cuisson de la céramique ;

Versez de la cire chaude à l’intérieur du pot, n’oubliez pas de tenir la mèche droite ;

Lorsque la cire a durci, vous pouvez allumer la bougie pour créer une ambiance chaleureuse dans votre maison pendant la fête des Mères.

Collier d’amitié en guise de cadeau de fête de mères

Un collier d’amitié en forme de cœur Credit : Caroline.S

Pâques, Noël, anniversaire ou fête des Mères, offrir un collier d’amitié est toujours touchant et réconciliant si vous venez de passer un moment de confusion avec votre maman. Ce collier est généralement composé de deux parties détachables. Il est possible de choisir la forme selon vos goûts. Sous forme de cœur, ce collier représente un symbole de l’amour.

Vous avez besoin d’une pâte FIMO, d'anneaux à planter, d'une chaîne et de vernis à ongles pour concevoir ce genre de cadeau. Voici un tuto pour réaliser ce collier d’amour pour sa maman :

Découpez un patron en papier ;

Préparez les différentes couleurs de pâte ;

Découpez chaque pâte selon le contour du gabarit en papier ;

Placez un anneau d’accrochage sur chaque pâte avant de procéder à la cuisson ;

Vernissez le collier et ajoutez une chaîne.

Carte sur mesure pour la fête des Mères

Une carte de fête de mère dans une enveloppe Credit : Zolga_F

Pour gâter les mamans, les enfants apprennent des collages à l’école pour être capables de concevoir des objets DIY. Les idées sont nombreuses pour réaliser une carte DIY à l’occasion de la fête des Mères, de Noël, de la fête de Pâques, etc. En outre, il n’y a pas d’âge pour créer un coffret de cartes. Les pères ainsi que les enfants peuvent ainsi prendre du temps pour s’entraider afin de préparer des cadeaux faits maison. À noter qu’il est possible d'élaborer une carte avec une robe, un pop-up, avec des tampons, etc.

Boîte à bijoux pour la fête des Mères

Une boîte à bijoux de couleur blanche Credit : Aramyan

Pour concevoir une boîte à bijoux personnalisée pour votre maman, vous avez besoin d’une boîte vide en bois ou en métal, de peinture, de rubans, de décorations, de lettres de scrapbooking et de peinture relief.

Voici un tuto pour façonner de manière simple une boîte à bijoux :

Commencez par peindre le futur cadeau de votre maman ;

Faites un nœud avec du ruban pour décorer la boîte ;

Peignez le couvercle de la boîte à bijoux ;

Posez les lettres de scrapbooking sur le couvercle du cadeau de fête des Mères.

Parfum DIY : un cadeau unique

Une personne fabrique un lot de parfum DIY Credit : Jeon Cheolmin

Si vous n’êtes pas habile en bricolage, ne vous inquiétez pas, il existe d’autres idées cadeaux plus faciles à réaliser. Pour la fête des Mères, Noël ou la Pâques, vous pouvez faire un parfum sur-mesure DIY. Il coûte moins cher et tout enfant est capable de le réaliser. Vous pouvez par exemple acheter des huiles essentielles et en verser quelques gouttes dans de l’alcool dénaturé (40ml). Mettez le parfum dans un flacon de verre pour éviter son évaporation.

Porte photo pour la fête des Mères

Un album photo d’une mère avec son fils Credit : Halfpoint

Avec une paire de ciseaux, de la feutrine, du fil de laiton, de la colle et du ruban, vous pouvez faire un cadeau de fête des Mères sur mesure : un porte-photo. Voici un tuto facile pour aider vos enfants à réaliser cette idée géniale :

Découpez un rond de 5cm de diamètre sur un carton ;

Découpez quatre cœurs de 5cm sur la feutrine ;

Appliquez de la colle sur le carton rond et disposez les cœurs ;

Enroulez un fil de laiton et enroulez-le sur votre doigt pour créer un tourbillon ;

Ajoutez des nœuds sur le fil ;

Posez le bout du fil au centre des cœurs ;

Posez vos photos de famille tout au long du fil.

Rouge à lèvres DIY pour la fête des Mères

Un mot d’amour écrit avec un rouge à lèvres Credit : Istock

Pour faire plaisir à votre maman à l’occasion de la fête des Mères, vous pouvez lui offrir un coffret de maquillage avec du rouge à lèvres DIY. Les mères admirent toujours ce genre de cadeaux. Cette idée est parfaite si vous voulez éviter le bricolage.

Avec des huiles végétales de qualité, les mamans profitent d’un produit non toxique et inoffensif. N’oubliez pas de décorer vos cadeaux avec une carte de message. À noter qu’il est possible de fabriquer un rouge à lèvres à moins de 2euros. Pour le garder au frais, utiliser une petite boîte en verre.

Tee-shirts brodés pour la fête des Mères

Tee-shirt brodé avec des images des photos et de papillons Crédit : IStock

Si vous savez faire de la broderie, c’est l’occasion de faire plaisir à votre mère avec un cadeau unique. Vous pouvez par exemple broder son prénom sur des tee-shirts afin de les décorer. Il est également possible d’imprimer une photo de famille sur certains tee-shirts pour varier la déco. N’hésitez pas à passer écrire un message brodé pendant Noël, la fête de Pâques ou la fête des Mères.

À noter que pour imprimer des photos sur vos cadeaux, vous devez passer par un confectionneur. Cette activité est difficile à faire chez soi. Prévenez ainsi un budget pour l’impression des photos.

Cintre décoré en bois pour la fête des Mères

Des modèles de cintres personnalisables pour la fête des Mères Credit : Istock

Pour la fête des Mères, vous pouvez façonner un cintre en bois si vous êtes habile en bricolage. Il servira de déco dans la maison si votre mère le pose à l’entrée de la maison. Pour faire simple, il est également possible de modifier un cintre existant pour en fabriquer un DIY. Un cintre et un tee-shirt brodé sont deux idées cadeaux complémentaires.

Bricolage de sous-verre pour la fête des Mères

Un sous-verre en bois fabriqué par un professionnel Credit : IULIIA MARCHENKO

À l’occasion de la fête des Mères, utilisez des bâtons de glace pour fabriquer un sous-verre. Le bricolage avec des objets récupérés figure parmi les meilleures idées de recyclage pour les cadeaux que vous pouvez offrir à votre mère. Ce sous-verre en bois ne nécessite pas d’argent alors qu'il constitue un objet de déco maison chic.

Idées cadeaux originales pour fête de mères : pot de rangement

Des pots de vase de décoration de bureau Credit : MIRROR IMAGE STUDIO

Recevoir un pot de rangement fera certainement sourire votre mère, surtout si vous l’avez fabriqué de vos mains. Elle pourra s'en servir pour ranger différents effets personnels, ou tout simplement l'exposer dans le salon pour compléter la décoration.