15 illusions d'optique incroyables

Les illusions d’optique sont des images qui induisent l’œil et la perception en erreur, allant même jusqu’à tromper le cerveau. Découvrez notre top 15 bluffant.

Illusion d’optique : définition et fonctionnement

Illusion d’optique sphère réfléchissante en verre sur un sol à carreaux. Crédit : carlotoffolo

Par définition, une illusion d’optique est une image perçue par l’œil, mais que le cerveau ne parvient pas à comprendre. L’interprétation peut être troublée par le mouvement, la couleur ou la forme de l’image. Bien plus qu’un simple divertissement, les illusions d’optique permettent de comprendre comment fonctionne le système visuel, notamment la manière dont le cerveau traite les informations qui lui sont fournies par l’œil.

Par ailleurs, l’illusion d’optique fonctionne selon deux mécanismes distincts :

Soit, le cerveau de l’observateur essaie de donner du sens aux choses ou à des objets qui n’en ont pas ;

Soit, la perception inexacte donne lieu à une erreur d’interprétation.

À savoir que les illusions d’optique sont connues depuis l’Antiquité. Du XIXèmesiècle jusqu’à ce jour, des scientifiques ont étudié ces phénomènes d’optique. D’ailleurs, certains d’entre eux ont laissé leur nom aux illusions d’optique qu’ils ont découvertes. Parmi eux, il est possible de citer :

Joseph Plateau

Le mathématicien et physicien belge Joseph Antoine Ferdinand Plateau est né le 14 octobre 1801 et mort le 15 septembre 1883. Il est devenu célèbre grâce à ses recherches portant sur la persistance rétinienne. En 1832, il a inventé le phénakistiscope. Cet outil donne l’illusion d’optique du mouvement grâce à un disque rotatif provoquant l’animation visuelle d’une succession d’images statiques. Ces dernières évoluent autour d’un cycle répétitif.

Roger Penrose

Roger Penrose est un philosophe des sciences, cosmétologue et mathématicien anglais. Né en 1931, il est connu pour avoir créé le fameux triangle de Penrose. Intégrant la catégorie des illusions paradoxales, ce dernier représente un objet solide réalisé à partir de trois poutres carrées qui s’entrecroisent.

Richard Gregory

Richard Gregory est un neuropsychologue né le 24 juillet 1923 et mort le 17 mai 2010. Il est particulièrement connu de par son intérêt pour les illusions distordantes. D’ailleurs, Richard Gregory a donné vie à l’une des illusions géométriques les plus célèbres du monde en 1979. Il s’agit de l’illusion du mur de café.

Akiyoshi Kitaoka

Akiyoshi Kitaoka est un professeur de psychologie à l’université de Ritsumeikan à Kyoto (Japon). Sa passion pour l’illusion d’optique et la perception visuelle l’a conduit à se spécialiser dans l’étude des rapports existant entre le cerveau humain et les créations humaines. D’ailleurs, c’est dans le cadre de ses études qu’il a imaginé et inventé des créations visuelles incroyables. À titre d’exemple, il est possible de citer l’illusion des serpents tournants. Ce type d’illusion d’optique se décline en plusieurs couleurs et formes.

Quels sont les différents types d’illusions d’optique ?

Illusion d’optique 3D en noir et blanc. Crédit : megainarmy

Les illusions d’optique adoptent des formes variées et trompent le cerveau de diverses manières. Ci-après les différents types d’illusion d’optique qui existent :

Les illusions d’optique géométriques

Illusion d’optique géométrique. Crédit : fbatista72

Les illusions dites « optico-géométriques » représentent des dimensions, des courbes, des couleurs ou des agencements de figures différentes. Leurs contrastes permettent l’obtention d’une fausse impression de mouvement.

L’illusion d’optique géométrique la plus connue est celle inventée par le philosophe et mathématicien belge Joseph Delboeuf. Il s’agit des fameux cercles concentriques de Delboeuf. Outre Delboeuf, d’autres scientifiques sont connus pour avoir inventé des illusions optico-géométriques :

Müller-Lyer qui a inventé l’illusion d’optique distordante se résumant à un dessin linéaire en forme de flèche ;

qui a inventé l’illusion d’optique distordante se résumant à un dessin linéaire en forme de flèche ; Ewald Hering avec son illusion d’optique géométrique prenant la forme de deux lignes rouges verticales parallèles dont la distorsion est induite par des lignes à l’arrière-plan.

Les illusions d’optique de mouvement

Illusion d’optique de mouvement. Crédit : deepak kumar

Par des interactions entre des formes géométriques et des contrastes de couleurs, certaines illusions peuvent tromper le cerveau humain et troubler sa perception du mouvement. Le timing des déplacements des objets ou des choses paraît plus décalé par rapport à la réalité. L’exemple typique de l’illusion d’optique de mouvement est les serpents tournants d’Akiyoshi Kitaoka.

Les illusions d’optique jouant sur les perspectives et qui troublent la perception de la profondeur

Illusion d’optique de profondeur. Crédit : vitanovski

Pour donner de la profondeur à une illusion d’optique et troubler la vision, les dessinateurs jouent généralement sur trois points à savoir :

Le contraste de couleurs ;

La superposition d’objets ;

L’échelle.

Par sa maîtrise des effets de la profondeur et de la représentation de l’espace, un artiste peut parfaitement parvenir à plonger le cerveau dans la confusion totale.

Les illusions d’optique qui jouent sur la perception de la lumière

Une illusion d’optique jouant sur la perception de la lumière. Crédit : pictorius

En règle générale, le fonctionnement du système visuel de l’être humain se base sur la capacité de ses yeux à percevoir la lumière. Certaines images et objets détournent ce principe fondamental afin de créer de l’illusion d’optique. À titre d’exemple, la Grille d’Hermann est assez connue. Jouant sur la couleur, cette dernière laisse apparaître à première vue des cubes noirs entre des lignes grises et des points blancs.

Les illusions d’optique qui se basent sur les couleurs

Une belle illusion d’optique se basant sur les couleurs. Crédit : bee_photobee

Grâce à un phénomène de persistance rétinienne des couleurs, l’œil humain parvient à superposer deux couleurs qui s’alternent rapidement. L’échiquier d’Adelson est l’un des exemples de l’illusion d’optique jouant sur la perception humaine de la lumière. Par ailleurs, de nombreux artistes de rue peignent ou sculptent des images en trompe-l’œil en 2D ou 3D.

Les illusions d’optique jouant avec la mise au point des yeux

Illusion d’optique géométrique incroyable. Crédit : mahmoudmahdy

Ce genre d’illusion d’optique est assez populaire. Son principe : à partir d’une seule image, le cerveau humain est capable de déceler deux dessins différents. La figure qui apparaît dépend de deux facteurs :

La focalisation des yeux de la personne qui regardent l’image ;

La partie du dessin sur laquelle la personne qui regarde se focalise.

Le top 15 illusions d’optique les plus bluffantes

Illusion d’optique bluffante. Crédit : vitanovski

Ci-après le top 15 des illusions d’optique les plus bluffantes du moment :

1. L’illusion d’optique d’Ouchi

L’illusion d’Ouchi qui joue sur la perception du mouvement. Crédit : Pinterest

L’illusion d’Ouchi joue sur la manière dont le cerveau perçoit les mouvements. En regardant de près l’image, une impression 3D apparaît. En outre, le cercle placé au centre semble se trouver au premier plan.

2. Le Canard-Lapin de Jastrow

L’illusion d’optique nommée : Le canard-lapin. Crédit : Pinterest

Le Canard-Lapin est une image ambiguë dévoilant selon le regard que vous lui portez, soit une tête de lapin, soit celle d’un canard. Elle a été créée par un auteur inconnu. En 1900, Le Canard-Lapin a été reproduit et commenté par Joseph Jastrow, un célèbre psychologue américain. Actuellement, ce dessin est devenu l’une des illusions d’optique les plus connues au monde.

3. Le cube de Necker

Le cube de Necker peint en rouge. Crédit : Pinterest

Bluffante, cette illusion d’optique a été utilisée plusieurs fois par Escher. Il s’agit du dessin ambigu des arêtes d’un cube en perspective cavalière. Qu’est-ce qui rend exceptionnelle cette image ? Lorsque les deux lignes du cube se croisent, il est impossible de déterminer laquelle est derrière et laquelle est devant.

4. L’illusion d’optique de Fraser : Le thé

L’illusion d’optique de Fraser : Le Thé. Crédit : Pinterest

Avec cette illusion d’optique de Fraser, la perception des lignes droites est susceptible d’être déformée par l’introduction d’autres couleurs et formes.

5. Les fleurs tournantes d’Akiyoshi Kitaoka

Les fleurs concentriques d’Akiyoshi Kitaoka. Crédit : Pinterest

Cette illusion d’optique est l’exemple type de l’illusion de rotation. Elle met en avant plusieurs fleurs qui donnent l’impression qu’elles tournent sur elles-mêmes. Pourtant, elles ne bougent pas.

6. Les vrilles psychédéliques d’Akiyoshi Kitaoka

Les vrilles psychédéliques, une illusion d’optique vertigineuse. Crédit : Pinterest

Cette œuvre d’Akiyoshi Kitaoka est vraiment vertigineuse. Si vous maintenez votre regard sur la zone centrale de l’image, vous avez l’impression que les images sont animées.

7. L’illusion de Wundt

Illusion d’optique de Wilhem Wundt. Crédit : Pinterest

Les deux lignes rouges verticales présentes sur l’image sont droites. Cependant, pour certaines personnes qui regardent, elles semblent légèrement incurvées vers l’intérieur. Comme dans l’illusion d’Orbison, les lignes bleues se trouvant à l’arrière-plan induisent la distorsion.

8. L’escalier sans fin de Lionel Penrose : Man Dog

L’escalier sans fin Man Dog de Lionel Penrose. Crédit : Pinterest

Comme son père, Lionel Penrose est un pro de l’illusion d’optique. Il a imaginé un escalier à angles droits où un homme et un chien semblent monter à l’infini dans une boucle. Dans cet escalier original, bas et haut se rejoignent.

9. L’illusion d’optique de Poggendorf

L’illusion d’optique de Poggendorf. Crédit : Pinterest

Dans cette illusion d’optique, une ligne droite rouge et noire est dissimulée par un rectangle gris. La ligne bleue, quant à elle, semble continuer la ligne noire. Alors qu’en réalité, c’est la ligne rouge qui continue la ligne bleue.

10. L’illusion d’optique de Zollner

L’illusion d’optique de Zollner. Crédit : PeterHermesFurian

Chacune des lignes qui se font face est parallèle, même si l’image donne l’impression du contraire. Cet effet d’illusion est obtenu grâce à l’alternance des motifs utilisés.

11. L’illusion d’optique de la danseuse

L’illusion d’optique de la danseuse. Crédit : Pinterest

En regardant de près cette illusion d’optique, certaines personnes diront que la ballerine tourne dans un sens. D’autres la verront tourner dans l’autre sens.

12. Les cercles de Titchner

L’illusion d’Ebbinghaus : les cercles de Titchner. Crédit : Pinterest

L’illusion d’Ebbinghaus s’intitulant les cercles de Titchner est aussi nommée illusion de Delboeuf. Les deux ronds orange des deux images sont de même diamètre. Toutefois, celui se trouvant à droite paraît beaucoup plus grand. La raison de cette différence ? Plus les cercles gris se trouvent à proximité du rond central, plus ce dernier a l’air grand.

13. L’illusion d’optique de Ponzo

L’illusion d’optique de Ponzo. Crédit : Pinterest

D’après l’illusion d’optique de Ponzo, les effets de perspective déforment la perception des dimensions réelles des objets.

14. Le triangle Kanizsa et ses contours subjectifs

Le motif de Gaetano Kanizsa. Crédit : Pinterest

Lorsque vous regardez l’image, un triangle blanc est perceptible. Toutefois, cette forme n’existe pas. Elle est suggérée par l’orientation des trois cercles noirs.

15. Le blivet, l’objet impossible

Une illusion d’optique originale. Crédit : Pinterest

Le Blivet est qualifié à la fois comme un objet impossible, une illusion d’optique et une figure indécidable. Cet objet prend la forme d’une fourchette avec deux dents qui se transforme en trident cylindrique.

Illusion d’optique : c’est quoi la perspective paradoxale d’Escher ?

La perspective paradoxale D’Escher. Crédit : zhangxiaomin

Célèbre pour ses illusions d’optique, Mauritius Corneil Escher est un artiste graphique néerlandais. Il est connu pour ses lithographies et ses gravures sur bois inspirées généralement des motifs de l’art islamique et des mathématiques. Il s’est également inspiré de la perspective paradoxale, un art graphique, pour réaliser ses œuvres. Résultats : ces dernières mettent en avant des combinaisons de motifs en deux ou plusieurs dimensions se transformant graduellement en des formes différentes.