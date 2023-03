Si vous cherchez un jeu de société alliant divertissement et réflexion, découvrez notre sélection des 15 meilleurs jeux à tester sans attendre.

L’allié des soirées en famille ou entre amis. Depuis toujours, les jeux de société nous accompagnent. Qu’ils soient ludiques, éducatifs, créatifs, drôles, qu’ils fassent appel à notre logique, notre réflexion ou encore à notre stratégie, on a tous un souvenir d’un jeu qui nous a marqué pendant notre enfance ou auquel on adore jouer de nos jours. Car oui, les jeux traditionnels ne se jouent pas qu’autour d’une table. Ils peuvent également se jouer sur une tablette ou sur un téléphone. Que l’on soit petit ou grand, on garde notre esprit de joueur.

Dans cet article, nous nous sommes intéressés aux jeux de réflexion. Mais attention, pas n’importe lesquels. On parle ici de jeux qui se jouent à plusieurs, en équipes ou en solo. Puzzles, Candy Crush, Uno, les échecs ou encore Mahjong, nous avons fait le tour des jeux de réflexion qui rencontrent un franc succès. Au total, nous en avons sélectionné 15. Une sacrée liste à tester sans attendre !

Notre sélection des 15 meilleurs jeux de réflexion pour s’amuser

Jeu 1 : Les puzzles

Une femme réalisant un puzzle chez elle - © iStock

Règle : Véritable jeu d’assemblage et de patience, le puzzle est ludique et pédagogique.

Nombre de joueurs : 1

Âge : À partir de 2 ans

Support : plateau et numérique

Jeu 2 : Le Mahjong solitaire

Le Mahjong est un jeu de société d'origine chinoise - © iStock

Règle : Dans le Mahjong, 144 tuiles sont déposées sur une table et disposées dans différents sens. Leurs faces sont toutes tournées vers le haut. Une tuile exposée est une tuile qui peut être déplacée à gauche ou à droite sans déranger les autres tuiles. Des paires exposées ou des tuiles identiques sont retirées petit à petit, ce qui permet d’exposer les couches inférieures du jeu. Le but du jeu est de vider la disposition en associant toutes les tuiles. La partie se termine lorsque la disposition est totalement vide, ou lorsque toutes les paires disponibles ont été trouvées.

Nombre de joueurs : 4

Âge : À partir de 8 ans

Support : plateau et numérique

Jeu 3 : Le Mahjong Connect

Le Mahjong Connect se joue sur mobile ou tablette - © Playtouch

Règle : Le Mahjong Connect est une variante du Mahjong solitaire où il faut retrouver les paires identiques. Mais on peut uniquement faire correspondre les paires entre lesquelles on peut tracer une ligne. Cette ligne doit être de deux virages à angle droit et ne doit pas passer par une autre tuile. Pour corser la chose, il faut terminer les 12 niveaux dans un temps imparti.

Nombre de joueurs : 1

Âge : À partir de 8 ans

Support : numérique

Jeu 4 : Candy Crush

Le jeu mobile Candy Crush est l'un des best-sellers des jeux en ligne - © iStock

Règle : Véritable phénomène mondial Candy Crush est l’un des jeux mobiles les plus populaires. Le but du jeu Candy crush est de réussir à colorer complètement la canne de bonbon qui se trouve à la gauche de la surface de jeu. Pour cela, il faut intervertir les bonbons d’une grille pour créer des lignes horizontales ou verticales. Chacune doit comprendre minimum 3 bonbons de la même couleur et de la même forme. On peut aussi créer de super bonbons en réunissant 4 ou 5 bonbons identiques. Ces derniers permettront de récolter plus de points au moment de leur disparition.

Nombre de joueurs : 1

Âge : À partir de 3 ans

Support : numérique

Jeu 5 : Les Loups Garous de Thiercelieux

Les Loups Garous, un jeu adoré par les adolescents - © Zygomatic Games

Règle : Le Loup-Garou est un jeu de stratégie où les participants sont répartis sous différentes familles de cartes. Les villageois doivent éliminer les loups-garous et les loups-garous doivent éliminer les villageois.

Nombre de joueurs : entre 6 et 18

Âge : À partir de 10 ans

Support : plateau

Jeu 6 : Tetris

Le Tetris, un jeu qui plaît à toutes les générations - © iStock

Règle : Au Tetris, le joueur doit réaliser des lignes complètes en déplaçant des pièces de formes différentes. Les lignes complétées disparaissent et rapportent des points. De nouvelles formes tombent en haut de l’écran et il faut compléter les cases libérées.

Nombre de joueurs : 1

Âge : À partir de 6 ans

Support : numérique

Jeu 7 : Le Solitaire classique

Une femme en train de jouer au Solitaire - © iStock

Règle : Au Solitaire classique, il faut reconstituer 4 piles de cartes en respectant les schémas suivants : une seule couleur est associée à chaque pile et il faut respecter une suite croissante (roi, reine, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, as)

Nombre de joueurs : 1

Âge : À partir de 7 ans

Support : cartes ou numérique

Jeu 8 : Le Spider Solitaire

Le Spider Solitaire, un jeu de logique - © iStock

Règle : Le Spider Solitaire est une variante plus poussée du Solitaire classique. Dans cette version, il s’agit de réorganiser les cartes du plateau d’une certaine manière pour les faire disparaître. Le but est en fait de reconstituer les familles de cartes par colonne, allant du roi à l’as.

Nombre de joueurs : 1

Âge : À partir de 7 ans

Support : numérique

Jeu 9 : Le Memory

Une mère et ses enfants jouant au Memory - © iStock

Règle : Le but du jeu Memory est de retrouver les paires d’images identiques. Pour cela, il faut retourner deux cartes du plateau. Si elles sont identiques, la paire est gagnée et le joueur peut rejouer. Si à l’inverse elles sont différentes, le joueur qui les a retournées doit les reposer sur le plateau, faces cachées. La partie se termine lorsque les cartes ont toutes été assemblées par paires.

Nombre de joueurs : minimum 2

Âge : À partir de 3 ans

Support : jeu de plateau

Jeu 10 : Le Jenga

Un père et sa fille jouant au Jenga - © iStock

Règle : Avec un support, montez la tour en plaçant les blocs de bois par rangées de 3. Chaque rang doit être placé de façon perpendiculaire au précédent. Retirez ensuite le support et commencez la partie de Jenga. Chaque joueur doit retirer un bloc quelconque de la tour, sauf la rangée du haut, et déposer ce même bloc sur le sommet. Le but du jeu est d’être le dernier joueur à déplacer un bloc de bois sans faire tomber la tour.

Nombre de joueurs : 2

Âge : À partir de 6 ans

Support : jeu de plateau

Jeu 11 : Le Uno

Un homme qui joue au Uno avec ses amis - © iStock

Règle : Au Uno, le but du jeu est d’être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. Mais attention, les cartes Action vont compliquer le jeu.

Nombre de joueurs : entre 2 et 10

Âge : À partir de 7 ans

Support : jeu de cartes

Jeu 12 : Le Casse-Têtes en bois

Un exemple de casse-têtes en bois - © iStock

Règle : Le but du Casse-Têtes en bois, et il en existe de différentes formes, est d’assembler toutes les pièces en bois. Seulement voilà, il faut souvent les désassembler pour ensuite les rassembler. Prise de tête assurée !

Nombre de joueurs : 1

Âge : À partir de 7 ans

Support : jeu de plateau

Jeu 13 : Le Rubik’s Cube

Réussir à compléter le Rubik's Cube - © iStock

Règle : Le but du Rubik’s Cube est de reproduire les 6 faces du cube de façon identique, c’est-à-dire que chacune ne présente qu’une seule et même couleur.

Nombre de joueurs : 1

Âge : À partir de 7 ans

Support : jeu de plateau

Jeu 14 : Mastermind

Le célèbre jeu Mastermind - © Parker

Règle : L’objectif du jeu Mastermind est de trouver la combinaison de 4 couleurs de son adversaire. Le tout, en maximum 10 essais et pas un de plus.

Nombre de joueurs : 2

Âge : À partir de 8 ans

Support : jeu de plateau ou format numérique

Jeu 15 : Les échecs

Faire une partie d'échecs - © iStock

Règle : Le but du jeu est de capturer le Roi de l'adversaire. Pour y parvenir, il faut l’attaquer avec les autres pièces du plateau et l’empêcher de s’enfuir. Quand le Roi est en échec et mat, la partie est terminée.

Nombre de joueurs : 2

Âge : À partir de 7 ans

Support : jeu de plateau