Top 50 des meilleures devinettes logiques

Les devinettes logiques et les énigmes sont parfois utilisées dans les cours en classe afin de stimuler la réflexion et la capacité de déduction des enfants.

Devinettes logiques et énigmes pour toute la famille

Une devinette logique est un moyen ludique de mettre à l'épreuve votre intelligence et votre perspicacité. L’on vous donne une énigme et vous devez trouver une solution. Les devinettes logiques sont en effet des jeux de réflexion, mais qui sont aussi divertissants qu’une bonne blague. Voici quelques énigmes amusantes à solutionner en groupe lors des réunions de famille. Vous pouvez organiser un petit challenge et récompenser le groupe qui trouve la solution en premier.

1/ Un père et un fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils ?

Réponse: On soustrait la différence d’âge au total de leurs âges, puis diviser par deux le résultat obtenu. Ensuite, on ajoute ce nombre à la différence d’âge pour connaître l’âge du père. DONC le fils a 3 ans et le père a 33 ans.

2/ Quel nombre divisé par lui-même donne son double ?

Réponse: 0.5. Tout nombre différent de 0 divisé par lui-même donne 1.

3/ Quelle est la moitié de 2 plus 2 ?

Réponse: 3 parce que la moitié de 2 = 1… + 2 = 3

4/ Dans la famille NIKÉVOU il y a 5 enfants, la moitié sont des filles (soit 2,5 enfants). Pourquoi ?

Réponse: Parce que leurs enfants sont des filles.

5/ Il a neigé hier. Un mec regarde le jardin de son voisin et remarque qu'il y a deux fois plus de neige chez celui-ci que sur son propre jardin. Pourquoi n'est-il pas étonné ?

Réponse: Le jardin de son voisin est deux fois plus vaste que le sien.

6/ Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide ?

Réponse: Une seule parce qu’après le verre n’est plus vide.

7/ Nommez trois jours consécutifs sans dire lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi samedi et dimanche ?

Réponse: Hier, aujourd’hui et demain.

8/ Kévin et Zack sont dans un bar. Ils ne se connaissent pas. Kévin s’adresse à Zack : “Je te parie 10 000 euros que je peux écrire ton poids exact sur ce bout de papier.” Ce Zack accepte. Finalement, Zack perd le pari et doit donner les 10 000 euros à Kévin. Pourquoi ?

Réponse: Kévin a fait exactement ce qu’il a dit. Il a écrit « ton poids exact » sur le papier.

9/ J'ai 4 fois l'âge de mon fils. Dans 20 ans, j'aurai 2 fois son âge. Quel âge avons-nous ?

Réponse: J’ai 40 ans et mon fils 10, j’ai 4 fois son âge. Dans 20 ans, j’aurai 60 ans et lui 30, j’aurai donc 2 fois son âge.

10/ Une voyante connue prétend pouvoir répondre à n'importe quelle question par oui ou par non sans jamais se tromper.

Pourtant un jour elle rencontre un homme qui va la piéger.

Quelle question cet homme va-t-il poser ?

Réponse: «Le prochain mot que vous allez dire est non»?

Dans le cas 1 où elle répond «oui», elle ment.

Dans le cas 2 où elle répond «non», elle ment aussi.

11/ Je suis le seul être à être content quand on m'ôte le sang. Qui suis-je ?

Réponse: Le mot « consentant ».

12/ Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans et l'année prochaine, 20 ans.

Réponse: Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible ?

13/ Ce sont 2 frères qui sont nés le même jour de la même année, qui ont le même père et la même mère et pourtant ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi ?

Réponse: Ce sont deux frères qui font partie de triplés, voire quadruplés.

14/ Mon mari et moi disons souvent à nos nouveaux amis que nous avons chacun 3 enfants et qu'au total, ça nous en fait quatre. Comment cela peut-il être possible ?

Réponse: Mon mari et moi avions un enfant chacun avant de nous marier, et nous en avons eu deux ensemble. Ces derniers comptent pour deux à mon mari et moi.

15/ On retrouve un homme disparu dans un champ, il n'y a personne dans le champ, et aucune trace de pas. L'homme a un sac sur le dos.

Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?

Réponse: Il y a un parachute non déployé.

16/ Un train électrique voyage de Madrid à Barcelone, vers où va la fumée du train ?

Réponse: Les trains électriques ne projettent pas de fumée

17/ Qu'est-ce qui va du haut vers le bas en restant toujours au même endroit ?

Réponse: Les escaliers

18/ Certains mois ont 30 jours, d'autres 31. Combien ont 28 jours ?

Réponse: Tous les mois ont 28 jours

19/ On suppose que vous avez 4 chiens à nourrir : un Labrador, un Akita, un Pitbull et un Berger allemand. Le Berger allemand mange plus que le Labrador, le Pitbull mange plus que le Labrador et moins que l'Akita, mais l'Akita mange plus que le Berger allemand. Lequel des 4 mange le moins ?

Réponse: Le Labrador.

20/ Dans une rangée de quatre maisons, les Dupont vivent à côté des Dujardin, mais pas à côté des Rivières. Si les Rivières ne vivent pas à côté des Martinez....Qui sont les voisins directs des Martinez ?

Réponse: Les Dupont.

21/ Un père et un fils voyagent en voiture et ils ont un accrochage. Le père est amené à un hôpital et le fils à un autre. Quand le petit arrive à l'hôpital, il est directement installé en salle d'opération, mais le médecin dit «Je suis désolé, je ne peux pas l'opérer. C'est mon fils»." Pourquoi ?

Réponse: Parce que le médecin est sa mère.

22/ Vous frappez une balle, elle s'éloigne de 5 mètres, mais elle revient directement à vous sans que personne vous le renvoie. Pourquoi ?

Réponse: Parce que vous l'avez lancé vers le haut.

23/ Deux vieux amis, Bob et Victor, se rencontrent au parc pour discuter. Les deux adorent le thé glacé et en commandent un. Lorsqu'ils se quittent, Bob, qui est le plus gourmand, a bu 3 thés glacés alors que Victor n'en a commandé qu'un seul au final. Pourtant, le lendemain Victor est malade et pas Bob.

Comment expliquer ce paradoxe ?

Réponse: C'est l'eau qui se trouvait dans les glaçons qui contenait la substance toxique. Bob, ayant bu rapidement ses 3 thés glacés, n'a pas laissé le temps aux glaçons de fondre.

24/ Un ours marche 10 km vers le Sud, 10 vers l'Est et 10 vers le Nord, après tout ce chemin il revient à l'endroit duquel il est parti. De quelle couleur est l'ours ?

Réponse: L'ours est blanc, car c'est un ours polaire ; le seul endroit où il arriverait au même s'il fait ce chemin.

25/ Je commence la nuit et termine le matin, je passe deux fois dans l’année, qui suis-je ?

Réponse: La lettre «n»

Devinettes logiques plus difficiles

Une fois bien entrainé avec les devinettes logiques et les énigmes à faire en famille, vous pouvez monter le niveau avec ces questions tests suivantes.

1/ Qu'est-ce qui fait que le numéro 542.986.731 soit unique ?

Réponse: Il comporte tous les chiffres dans l'ordre alphabétique : cinq, quatre, deux, neuf, huit, six, sept, trois et un

2/ Si tu me dis la vérité, je te tuerai avec mon épée. Si tu me mens, je te tuerai avec un sort. Que dois-tu dire pour te sauver ?

Réponse: Tu me tueras avec ton sort

3/ Dans une course, vous doublez le second juste avant la ligne d'arrivée. Quelle est votre position finale ?

Réponse: Deuxième

4/ Combien d'animaux vous avez à la maison en sachant que tous sont des chats à part deux, que tous sont des chiens à part deux et tous sont des tortues à part deux.

Réponse: Vous avez un chat, un chien et une tortue

5/ Combien d'animaux Moïse a amené dans son arque ?

Réponse: Aucun. L'arche appartenait à Noé.

6/ Il y'en a un dans une minute, deux dans un moment et aucun dans une heure. De quoi s'agit-il ?

Réponse: De la lettre m

7/ Quelle invention permet de regarder au travers d'un mur ?

Réponse: La fenêtre

8/ Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve ?

Réponse: Non, car il est décédé.

9/ Un avion s'écrase dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France, tout le monde meurt. Dans quel hôpital faut-il amener les survivants ?

Réponse: Il n'y a pas de survivants, ils ont tous disparus.

10/ De quelle couleur sont les manches du gilet rouge de Diane ?

Réponse: Les gilets n'ont pas de manches

11/ Un immeuble comporte trois étages. Plus l'étage est élevé, plus il y a d'occupants. À quel étage l’ascenseur s’arrêtera le plus souvent ?

Réponse: Le rez de chaussé.

12/ Quelle lettre complète la série suivante : UDTQCSSH ?

Réponse: N ! Un, Deux, Trois, ...

12/ Voici une séquence de lettres :

J-F-M-A-M-J-J-A-S-?-?-? Quelles sont les trois qui manquent ?

Réponse: O-N-D. Ce sont les premières lettres des mois de l'année.

13/ David et Victoria possèdent chacun un certain nombre de pommes. Si David donne une pomme à Victoria, alors les deux auront le même nombre de pommes. Si Victoria donne une pomme à David, celui-ci aura alors deux fois plus de pommes. Combien de pommes possèdent les deux personnages ?

Réponse: David a 7 pommes et Victoria 5.

14/ Je suis toujours loin, et lorsqu'on s'approche de moi je recule invariablement.

Qui suis-je ?

Réponse: Je suis l'horizon.

15/ Un homme lave les vitres du dernier étage de la tour Montparnasse.

Il ouvre la vitre, saute, mais ne se tue pas.

Pourquoi ?

Réponse: Parce qu'il lavait les vitres de l'extérieur.

Devinettes logiques mathématiques

Les mathématiques sont les bêtes noires de beaucoup d’enfants et même des adultes. Afin de rendre les calculs plus amusants à faire, voici quelques énigmes de mathématique à résoudre avec les réponses correspondant.

1/ Une mère a 40 ans et son fils en a 10. Dans combien de temps l'âge de la mère sera le triple de celui de son fils ?

Réponse: 5 ans, lorsque l'enfant aura 15 ans, sa mère aura 45 ans, soit trois fois l'âge de son fils.

2/ Il y a 3 caisses de même taille. Dans chacune, il y a deux autres caisses plus petites, et dans chacune il y'en a 4 encore plus petites. Combien est-ce qu'il y a de caisses au total ?

Réponse: Au total, il y a 24 boîtes. La formule est la suivante : 3x2x4 = 24. Il y a 3 boîtes avec 2 boîtes à l'intérieur et dans chacune des deux boîtes il y en a 4 en plus

3/ Combien de quarts sont six moitiés ?

Réponse: 6x2= 12 quarts

4/ Un homme et demi mange un porcelet et demi en une minute et demie. Combien d'hommes faut-il pour manger 60 porcelets en trente minutes ?

Réponse: Si en une minute et demie un homme mange un porcelet, en trois minutes il en mangera deux. En 30 minutes, il aura mangé 20 porcelets, donc pour en manger 60 en une demi-heure, il faut 3 hommes

5/ Si 5 machines font 5 articles en 5 minutes. En combien de temps 100 machines feront 100 articles ?

Réponse: Ils auront besoin de 5 minutes, puisque chaque machine fabrique un article toutes les 5 minutes.

6/ Vous conduisez un bus dans lequel montent 18 personnes. À l'arrêt qui suit, 5 personnes descendent, mais 13 montent. À l'arrêt suivant, descendent 21 personnes et en montent 4. Combien y a-t-il de personnes dans le bus ?

Réponse: Il reste 9 personnes dans le bus

7/ Un enfant consomme 500 grammes de pain tous les jours. Quelle serait la consommation quotidienne en kilos de 126 personnes ?

Réponse: 63 kg par jour. Pour trouver le résultat, il faut multiplier le nombre total d'enfants, 126, par les 500 grammes de consommation de pain, ce qui donne 63 000 grammes de pain, soit l'équivalent de 63 kg.

8/ Un fermier a 10 lapins, 20 chevaux et 40 cochons. Si on appelle les cochons, chevaux. Combien de chevaux y aurait-il ?

Réponse: Vous aurez toujours 20 chevaux, car vous avez juste changé le nom des cochons et non leur essence.

9/ Il y a 6 personnes dans une pièce, un homme arrive et en tue 4. Combien y a-t-il de personnes ?

Réponse: 7 personnes sont encore présentes : 4 mortes, 2 vivantes et le tueur.

10/ Un berger a 15 moutons et ils meurent tous à part 9. Combien de moutons est-ce qu'il a ?

Réponse: Il vous reste 9 moutons, qui sont les seuls à ne être vivant.