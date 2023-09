À l’approche de la rentrée, il est difficile de ne pas faire de l’humour ! Voici 20 phrases humoristiques pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous.

La rentrée arrive, rions-en plutôt qu’en pleurer !

Une petite fille heureuse d’aller à l’école Credit : Drazen Zigic

Les vacances sont bientôt terminées. La rentrée scolaire, c’est pour bientôt. Le temps des « Je t’enverrai des cartes postales ! » est révolu. Nous entrons maintenant dans la période où les listes de fournitures scolaires sont aussi longues que les textes de Victor Hugo. Pendant cette période de l’année, on attend du renouveau, même si au fond on sait que le retour à l’école n’est qu’une simple formalité après les vacances.

Une nouvelle année scolaire est un nouveau défi, pour les enfants comme pour les parents et pour tout le corps enseignant. Passer 10 mois à graviter autour d’une institution comme l’école est à la fois intéressant et étrange à la fois. Surtout lorsque l’on sait qu’un grand nombre de parents ont crié victoire une fois leurs années lycée terminées.

Bien sûr, l’enfant est le premier concerné. C’est celui qui reprend l’école, qui retrouve ses copains, ses professeurs, ses salles de classe et ses professeurs. Alors, il faut se concentrer sur lui, sur sa nouvelle année scolaire, sur ses résolutions. Même s’il est difficile de donner du crédit à un enfant qui ne sait pas ce que cela veut dire, ou à un adolescent pour qui la seconde langue maternelle est le mensonge.

Tout cela pour dire que la rentrée est une période qui concerne tout le monde. Une période compliquée, remplie de stress, de retard, de nostalgie, d’émotion.

C’est également une période propice à l’humour parce que souhaiter « Bonne année scolaire ! » à un individu lambda peut paraître assez fade et pas très original. Alors, pourquoi ne pas le faire avec un peu d’humour ? Un brin d’autodérision et beaucoup de bonne humeur, c’est le secret d’une rentrée réussie.

20 phrases humoristiques pour souhaiter une bonne rentrée scolaire

Deux copains d’école Credit : Nanci Santos

Pour une rentrée sous le signe du sourire et tout ce qui s’y rapporte, voici 20 phrases humoristiques pour souhaiter une bonne rentrée scolaire. Comme la rentrée n’est pas réservée uniquement aux enfants, nous en avons préparé pour tous ceux qui gravitent de près ou de loin autour de cet établissement cher à tous qui est l’école.

5 phrases humoristiques pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux enfants

Une petite fille contente sur le chemin de l’école Credit : Siarhei SHUNTSIKAU

Commençons par les phrases destinées à ceux qui se trouvent en première ligne de la rentrée scolaire: les enfants.

1. « Le travail est le seul remède contre l’ennui. »

Votre enfant s’est plaint de son ennui pendant toutes les vacances ? Avec cette phrase, il n’aura plus à le faire.

2. « Que cette nouvelle année scolaire t’éloigne des mauvaises notes ! »

Avec un petit « mon chéri » à la fin, ça peut mieux passer.

3. « N’oublie pas que l’école, c’est fait pour travailler ! Tu te feras des copains après ton premier CDI. »

Pourquoi manquer une occasion de faire la morale aux enfants ? C’est l’un des plaisirs de la parentalité ! !

4. « Amuse-toi à l’école ! Une fois le lycée terminé, tu auras moins de raisons de rire. »

Il n’est jamais trop tôt pour préparer ses enfants à la dureté de la vie d’adulte.

5. « Nouvelle année scolaire ? Le chemin sera rude, mais les fruits du labeur sont aussi sucrés qu’un litre de miel. »

Un brin philosophique, mais aussi parlant que n’importe quelle chanson de Balavoine. De quoi avoir envie de garder les pieds sur terre.

5 phrases humoristiques pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à Maman

Une maman qui achète des fournitures scolaires Credit : Drazen Zigic

Maman. C’est celle qui nous câline, qui nous berce et nous aime. Celle qui s’occupe de nos bobos et de nos petites peines. Celle qui coiffe nos cheveux à la manière d’un bol de soupe et qui nous assure que nous sommes le plus beau petit garçon du monde. C’est celle qui nous fait des couettes à la Pocahontas et qui ne ratera pas une occasion de nous demander si on a un John Smith dans le viseur.

C’est aussi celle qui va se faire des cheveux blancs rien qu’à l’entente du mot « rentrée » et qui va passer des heures au supermarché à comparer les marques de feutres et à choisir les bons cahiers. Alors, n’oublions pas de lui souhaiter une bonne rentrée à elle également et avec humour !

6. « Courage, la rentrée c’est pour bientôt. Ton verre de vin et ton silence t’attendent patiemment. »

Parce que oui, Maman est fatiguée de vous avoir rappelé à l’ordre et d’avoir fait la gendarme pendant 2 longs mois. Laissons-lui un peu de répit et profitons de la rentrée pour lui redonner le courage de ne pas vous abandonner au bord de l’autoroute. Oui, vous, les enfants.

7. « Dans quelques mois, ce seront les problèmes de l’éducation nationale pendant les 300 prochains jours. »

Toujours dans l’optique de lui donner du repos. Ne vous y méprenez pas, Maman vous aime de tout son cœur. Mais vous la fatiguez aussi, alors, un peu de compréhension.

8. « Dernière ligne droite avant le silence ! Tu es une super Maman, ce n’est pas de ta faute s’ils tiennent de leur père. »

L’amour de votre vie, mais en miniature. Ne regrettez pas de l’avoir épousé, vous l’aimez.

9. « Maman, tu assures ! Cette année, la rentrée, c’est du tout cuit ! »

Ne jamais manquer l'occasion de faire du bien à sa mère.

10. « Ne t’inquiète pas, ils ne te manqueront pas autant que ça ! »

Parce que malgré le fait qu’ils soient agaçants et qu’ils vous donnent une incroyable envie de fuir en Islande, vous le savez bien, vous les aimez ces petits garnements. Bon, on essuie sa larmichette et on savoure la tranquillité ! !

5 phrases humoristiques pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à Papa

Un papa qui emmène ses enfants à l’école Credit : Elena Medoks

Papa, c’est le plus fort et le plus beau. C’est cet homme responsable et aimant qui donnerait sa vie pour sa petite famille. C’est le pilier, le roc sur lequel reposent tous les autres. Papa, c’est aussi le foufou qui aura passé la majeure partie des vacances à rendre Maman folle avec les enfants.

Parce que Papa c’est un ami, un copain, un partenaire de crimes, et parfois, juste parfois, un petit homme autoritaire qui se range du côté de Maman. Vous l’aurez compris, Papa aura du mal avec cette rentrée scolaire. Les enfants vont lui manquer à lui aussi, alors voici quelques blagues pour lui redonner le sourire !

11. « Ne pleure pas, il te reste Maman ! »

Si si, Papa pleure aussi. Mais, il n’y a que Maman qui le sait. Il ne vous le dit peut-être pas, mais, pour lui, cette rentrée équivaut à lui arracher ses copains de jeux des deux derniers mois. Alors, courage Papa ! Il faut bien qu’ils s’instruisent.

12. « N’oublie pas de mettre l’alarme pour quand ils sortiront de l’école ! »

Un oubli est vite arrivé. Et vous ne voulez pas de ce « Oh mon Dieu ! »qui sortira de nulle part quand vous vous rendrez compte que le petit Kylian est en train d’attendre que Papa vienne le chercher. Il est temps de se remettre dans le bain, mettez toutes les chances de votre côté !

13. « Tu angoisses pour la rentrée ? Souviens-toi que les devoirs ne seront pas pour toi, mais pour eux. »

Parce qu’il y a des peurs qui ne disparaissent jamais. Mais la rentrée, c’est aussi une période où il faut affronter ses vieux démons. Le lycée, c’était il y a des années et des années. Il est temps de passer à autre chose !

14. « Garde ton téléphone près de toi, le groupe WhatsApp‘parents du CP’risque d’exploser tes notifications. »

Parce que personne n’est à l’abri d’une poésie non apprise ou d’une leçon qui n’a pas été téléchargée correctement sur le serveur de l’école. Pourquoi ce n’est pas Maman qui s’en charge ? Parce qu’elle a déjà beaucoup à faire ! Alors, on serre les dents, et on évite de s’emporter contre Maman Amélie qui est un peu trop enthousiaste en ce qui concerne la récitation du cours de français.

15. « La rentrée, c’est quand les enfants et Papa sont heureux de retrouver leur maîtresse ! »

Nous nous passerons de commentaires pour cette phrase. L’essentiel est que vous ayez compris. Petit coquin.

5 phrases humoristiques pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux profs

Un maître d’école et ses élèves Credit : jacoblund

Les professeurs sont les garants de la bonne éducation des enfants. Ces puits sans fin de connaissance auront sûrement passé une grande partie des vacances à préparer le programme pour la nouvelle année. Tout du moins, ils y auront consacré la dernière semaine des vacances. Parce que le professeur met un point d’honneur à ce que votre enfant réussisse, il est naturel qu’il ait sa place parmi les personnes à qui il faut souhaiter une bonne rentrée.

16. « Cher garant du savoir, tes disciples t’attendent pour les éclairer de ta lumière. »

Le professeur aime qu’on lui accorde le respect qu’il mérite. À juste titre, parce que c’est le premier responsable si vous avez réalisé votre rêve de devenir astronaute.

17. « Souviens-toi qu’en classe, le chef, c’est toi ! »

Parce qu’il a beau être très intelligent, il oublie parfois que la figure d’autorité dans la salle de classe, c’est lui.

18. « Tu es payé pour donner un avenir à ces petits ! N’est-ce pas le métier le plus noble du monde ? »

Le professeur a tendance à oublier que son travail est l’un est plus essentiels qui existent. Il n’y a rien de plus honorable que de préparer l’avenir d’un enfant.

19. « Quand ils sont en vacances, tu l’es aussi ! Elle n’est pas belle la vie ? »

L’un des avantages du métier de professeur d’école est d’être celui avec le plus de congés payés au monde !

20. « Nouvelle année, nouveaux élèves, nouveaux défis et nouvelles réussites ! »

Parce que le professeur est aussi un être humain avec ses peurs et ses angoisses. Ne manquons pas une occasion de leur montrer notre soutien et de les encourager dans ce travail ô combien fastidieux qui pèse sur leurs épaules.