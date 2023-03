25 images drôles pour de joyeuses Pâques avec humour

Les fêtes de Pâques demeurent un moment incontournable de l’année où la joie s’invite dans votre famille, mais aussi la gourmandise parce que nos ventres n'ont d'yeux que pour cet amas de chocolat qui s'est caché dans votre jardin. Si les enfants s'en donnent à coeur joie, les adultes aussi. Voici 25 images drôles pour passer de joyeuses Pâques en famille et avec humour !

Le Lapin de Pâques prêt à vous ramener les délicieux oeufs en chocolat / Crédit photo : Istock

C’est bientôt les fêtes de Pâques, et oui déjà ! Et qui dit Pâques dit chocolat ! Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, la chasse aux œufs dans le jardin reste un moment d’amusement dont on ne se lasse jamais.

Pour souhaiter Pâques à un enfant, il n’y a pas que des œufs en chocolat. Vous pouvez aussi miser sur un texte sur une carte, des photos ou des vidéos pour faire passer un message à leurs oreilles et pour leur souhaiter une bonne chasse aux œufs.

Mais Pâques n’est pas seulement réservé qu’à votre enfant et il est temps de cesser cette comédie. Vous aussi, l’adulte que vous êtes, adorez vous gaver de chocolat comme un plaisir de printemps. Vous n’êtes qu’amour et comédie, mais quand il s’agit de chocolat, il n’y a pas de carte ou de textes pour souhaiter des vœux colorés.

Soyons honnêtes, même à votre anniversaire, vous n’avez pas autant de chocolat à portée de main et le son des cloches est une véritable mélodie à vos oreilles. Sous la bannière du printemps, des jardins colorés, une comédie de texte, textes en carte, de message de voeux, de photos et vidéos, un doux souhait aux oreilles de votre enfant, les cloches sont une mélodie à l’amour de la vie.

Si l’on pense souvent à Noël comme fête la plus attendue de l’année, il faut savoir que Pâques est en réalité la fête la plus importante de la religion chrétienne. Et le chocolat n’a rien à voir là-dedans.

D’où vient la fête de Pâques ?

En effet, les fêtes de Pâques célèbrent la résurrection de Jésus Christ, que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, soit le “troisième jour”. La solennité, précédée par la Semaine sainte, dernière partie du carême, commence dans la nuit qui précède le dimanche de Pâques, par la veillée pascale.

À l’origine, la fête chrétienne de Pâques vient de la Pâques juive que l’on nomme Pessa’h et qui célèbre la sortie d’Egypte du peuple hébreu. Dans la fête chrétienne, Jésus Christ, par sa m*rt et sa résurrection, rachète l’homme et l’extirpe de l’esclavage du mal et du péché. Le sens de cette fête représente donc la victoire de la vie sur la m*rt.

Traditionnellement en France, comme en Belgique et en Italie, les cloches sont rendues silencieuses lors du Jeudi saint pour éviter qu’elles ne sonnent pendant deux jours. Puis, quand arrive le fameux jour de Pâques, les cloches résonnent de nouveau pour manifester la joie de sortir de la pénitence.

En effet, on raconte ainsi aux enfants que les cloches sont parties à Rome afin d’y être bénies par le Pape et c’est lorsqu’elles reviennent de leur pèlerinage qu’elles disposent dans les jardins les œufs ramassés en chemin puis carillonnent.

Pâques : l’abondance des oeufs

Mais comment est-on donc passé d’un caractère religieux à une fête familiale où l’on pense chocolat et chasse aux œufs ?

Au départ, l'œuf représente tout simplement le cycle de la vie. Mais aussi, les autorités religieuses ont banni toute consommation d’œufs pendant la période du carême, les 40 jours précédant Pâques, sans compter les dimanches.

Mais malheureusement pendant toute cette période de jeûne, on ne pouvait pas empêcher les poules de pondre. On récoltait ainsi les œufs qui étaient à l’époque une denrée précieuse pour les conserver en vue de les consommer dès lors que la période d’interdiction était levée, c’est-à-dire à Pâques.

En Alsace et dans certaines régions d’Allemagne, on confectionnait un biscuit en forme d’agneau, un biscuit riche en œufs qui permettait d’écouler le stock d’oeufs accumulé avant Pâques.

Dans les pays protestants ou anglicans, ce ne sont pas les cloches qui déposent les œufs dans les jardins, mais un lapin. En fait, Pâques est une fête pleine de coutumes différentes et d’histoires. La tradition allemande veut que ce soit un lapin blanc invisible qui cache les œufs dans les jardins.

Dans les pays chrétiens, l'œuf de Pâques est le cadeau le plus distribué, semé par les cloches de Pâques lorsqu’elles sonnent à nouveau après trois jours de silence. Dans d’autres traditions, les œufs étaient très souvent colorés et décorés lorsqu’ils étaient offerts.

De son côté, l’Arbre de Pâques est également un élément de la tradition, originaire d’Allemagne. Cela consiste à décorer et colorer un arbre ou des branches d’arbre disposées dans une vase avec des oeufs de Pâques multicolores en plastique. L’Arbre de Pâques symbolise alors la fertilité et le retour du printemps.

Pâques : l'origine de la chasse aux oeufs en chocolat

C’est à partir du XVIIIème siècle que les œufs frais sont vidés pour les remplir de chocolat liquide. En 1847, les frères Fry inventent un mélange de sucre, de beurre de cacao et de chocolat en poudre afin d’obtenir une pâte molle que l’on peut verser dans des moules.

Jusqu’à ce jour, le chocolat n’était que consommé comme boisson. Voici donc le chocolat prêt à être croqué et fondu dans la bouche. Avec l'œuf, on y associe la poule qui s’invite alors dans les joyeuses fêtes de Pâques. Le lapin et les cloches, livreurs attestés de ces œufs de Pâques dans la tradition, ont aussi droit à leur statuette en chocolat.

Comme on le disait, à l’origine, l'œuf était distribué en cadeau. Il n’y avait donc pas de chasse au trésor chocolaté dans la tradition, mais avant de distribuer cet œuf, il fallait le trouver.

En effet, que ces œufs viennent des cloches ou du lapin de Pâques, il y a donc cette idée, dans la tradition de Pâques, qu’ils sont partout, disséminés à l’extérieur, et qu’il faut les chercher pour en avoir. Ainsi, dans la tradition moderne naît l’idée d’inviter les enfants à chasser les œufs dans les jardins.

Par ailleurs, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, la tradition voulait que les enfants fassent rouler les œufs jusqu’au bas de la colline. Une tradition qui a traversé l’océan Atlantique pour être adoptée sur le Nouveau Continent.

En 1880, Lucy Webb Hayes, femme du président des États-Unis entre 1877 et 1881, institua la coutume de donner une course aux oeufs sur la pelouse de la Maison Blanche.

Passer de joyeuses Pâques de nos jours

Aujourd’hui, la chasse aux œufs en chocolat, mais aussi les lapins, les cloches et les poules en chocolat, est devenue une véritable tradition de Pâques.

Évidemment, à l’instar de Noël, l’aspect commercial a pris le pas sur le caractère religieux de la fête et les parents déambulent dans les rayons pour acheter les fameuses statuettes en chocolat qu’ils vont ensuite cacher dans leur jardin.

Dès qu’ils sortent du lit, les enfants n’ont qu’une idée en tête : aller dans le jardin et trouver ces délices en chocolat cachés par leurs parents.

Par ailleurs, Pâques sonne aussi comme le coup d’envoi du printemps, où les jardins sont colorés de verdure et des fleurs qui renaissent. Pâques est aussi une bannière d'inspiration pour les illustrateurs qui ne manquent jamais d’humour pour souhaiter leurs vœux pascaux.

Pour souhaiter Pâques à un enfant, il n’y a pas que des œufs en chocolat. Vous pouvez aussi miser sur un texte sur une carte, des photos ou une vidéo pour faire passer un message à l’oreille et pour leur souhaiter une bonne chasse aux œufs.

Pour vous souhaiter de joyeuses Pâques, nous avons voulu garder ce trait de comédie qui vous plaira, autant qu’à votre enfant. Pour celles et ceux qui ont l’amour de l’humour, on vous propose de découvrir 25 images, cartes et bandes dessinées comportant des textes drôles concernant la fête de Pâques.

Voici 25 images pour passer Pâques tout en humour :

1.

Crédit : Pinterest

2.

Crédit : Mathouy

3.

Crédit : Kopines.com

4.

Crédit : Pinterest

5.

Crédit : Christopher2015

6.

Crédit : Hisal

7.

Crédit : Pinterest

8.

Crédit : Jacques Clavreul

9.

Crédit : Margaux

10.

Crédit : ah-dessinateur.blogspot.be

11.

Crédit : Cat

Souhaiter de joyeuses Pâques tout en humour

12.

Crédit : Nathalie Jomard

13.

Crédit : Monaerik

14.

Crédit : Clem

15.

Crédit : ah-dessinateur.blogspot.be

16.

Crédit : Albert Uderzo

17.

Crédit : Pinterest

18.

Crédit : Pinterest

19.

Crédit : Pinterest

20.

Crédit : Pinterest

21.

Crédit : Pinterest

22.

Crédit : Drawings and things

23.

Crédit : Pinterest

24.

Crédit : lovelyelsa

25.

Crédit : JD

