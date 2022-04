25 anecdotes amusantes à partager entre proches

Il y a des anecdotes amusantes qu'on ne trouve pas dans nos livres d'histoire, des infos trop drôles pour rendre honneur à l'histoire de France.

Les anecdotes amusantes que vous lirez dans cet article sont parfois si drôles qu'on croirait de la fiction, et pourtant, c'est bel et bien la réalité de ce qu'il s'est passé. Voici une série d'infos et de détails drôles que vous ne saviez sûrement pas, sur la France, le roi Louis XIV, les anglais, Napoléon, la bataille ou encore sur les sciences ou l'histoire de l'art... Des anecdotes souvent trop drôles pour être utilisées à une évaluation d'histoire, mais idéales pour briller en société et tout simplement pour votre connaissance personnelle !

Des anecdotes sur l'histoire, de l'histoire de France aux autres états du monde

Les livres d'histoire vous ont toujours ennuyé ? Les histoires du roi Louis XIV et ses bataillent vous ennuient ? C'est que vous n'avez encore pas connaissance des anecdotes amusantes qui ponctuent l'histoire de France ainsi que celle des autres états du monde ! Voici dix anecdotes drôles à partager avec vos amis ou votre famille. Ces petites histoires drôles et de détails vont forcément vous redonner goût à la grande histoire.

1. Napoléon a écrit un roman d'amour inspiré de sa propre histoire avec une fille. Le livre s'appelle Clisson et Eugénie et livrait page après page les détails de sa romance avec une fille qu'il aimait.

2. A la fin du XIXème siècle en 1893, l'île de Nouvelle-Zélande a été le premier état au monde à donner le droit de vote aux femmes.

3. Chez nos amis anglais, il est légal d'ôter la vie à un Écossais dans la ville de York s’il porte un arc et des flèches!

4. Pendant la seconde G-mondiale, les anglais se sont mis à l'eau avant le grand Débarquement en Normandie pour en effectuer une répétition générale !

5. Pendant la seconde G-mondiale, un consul japonais a sauvé la vie de plus de 6000 Juifs. Pour ce faire, l'homme d'état leur a donné des visas japonais, contrairement aux ordres du gouvernement

6. Pendant la seconde G-mondiale, le dogue allemand Juliana a reçu la Blue Cross Medal, en 1941, après avoir éteint un incendie grâce à l'eau de son pipi...

7. Quand l'ancien Premier ministre anglais a été emprisonné au Mozambique, il s'est échappé en laissant une lettre d'une courte page, pleine d'humour. Il s'agissait d'une lettre d'excuses très amusante, où l'on pouvait lire cette phrase :

8. «J’ai l’honneur de vous informer que puisque je ne considère pas que votre gouvernement ait le droit de me garder captif comme prisonnier politique, je vais m’échapper de votre centre pénitencier. J’ai une grande confiance dans les accords que j’ai faits avec mes amis à l’extérieur et par conséquent, je ne m’attends pas à avoir l’opportunité de vous revoir.»

9. Avant de descendre sur la Lune, Neil Armstrong a dit cette phrase pleine d'humour : « OK, les gars, c’est moi qui m’y colle, mais je veux être à côté du hublot pour le retour ! »

10. Saviez-vous quelle est l'origine du doigt d’honneur ? Chez les anglais, le doigt d’honneur se fait avec 2 doigts alors qu’en France on ne montre que le majeur. Lors de la bataille de Cent ans (qui a duré 116 ans en réalité), les français, autrefois Gaulois, et les anglais étaient adversaires. Les Gaulois, las de se faire sniper par les archers anglais, avaient pour habitude de couper l’index et le majeur des prisonniers archers pour les empêcher de tirer à nouveau. Du coup, pour «narguer» les français avant la bataille, les Anglais montraient leurs deux doigts encore intacts. Peu à peu, ce geste est devenu le doigt d'honneur qu'on connaît aujourd'hui.

11. Pendant la seconde G-mondiale, la première bombe tombée sur la vilel de Berlin n'a tué qu'un éléphant et aucun allemand. L’éléphant se trouvait dans le zoo de Berlin.

12. En 1792, le médecin Antoine Louis met au point la guillotine pour améliorer l'efficacité des exécutions plus rapides et plus propres. Mais son prototype prévoit une lame qui n’est pas optimale dans l'objectif d'ôter réellement la vie. C'est alors Louis XVI qui propose à Antoine Louis d’opter pour une lame en biseau. Loui XVI aurait peut-être mieux fait de s'abstenir d'améliorer cette arme, puisque c'est celle qui lui a tranché la tête !

13. Saviez-vous que c'est grâce à Victor Hugo et son célèbre livre Notre-Dame de Paris que la cathédrale de Notre Dame a l'importance qu'elle a pour les français aujourd'hui ? En effet, au début du XIXème siècle, au lendemain de la Révolution, Notre Dame de Paris a été très nettement négligée. La cathérale fit office d’entrepôt et ses statues se sont détériorées, à tel point qu'on a envisagé sa destruction et la vente de ses pierres ! Mais en 1831, le livre de Notre Dame de Paris, écrit par Victor Hugo, ce qui a replacé la cathédrale au centre de l'histoire. A partir de 1845, Notre-Dame est donc restaurée sous la direction d’Eugène Viollet-le-Duc. Comme quoi, les livres peuvent changer la vie et changer le monde !

14. En janvier 1894, alors que Hitler était âgé de 4 ans, il faillit se noyer et un prêtre lui sauva la vie. L'histoire de notre monde aurait peut-être été bien différente si ce geste n'avait pas été fait...

15. La Colombie qualifie une période de sa propre histoire par les termes «la patrie stupide» ! La Patria Boba, pour reprendre l'expression espagnole, commence à partir de la déclaration de l’indépendance du pays en 1810 et se clot au moment de la reconquête espagnole à Bogotà en 1816. La patrie stupide marque une succession de mauvais choix par les dirigeants Colombiens, de déclarations de bataille régionales, de désaccords entre indépendantistes. De fait, leur indépendance n'a pas tenu bien longtemps, et cette suite d'événement a conduit à la chute de la République Colombienne.

Des anecdotes aussi amusantes qu'une fiction

Histoires liées au monde de l'art, à des curiosités du monde ou à des drôles de hasards de la vie, on a peine à croire certaines anecdotes, parfois si drôles qu'elles semblent avoir été inventées exprès pour nous amuser. Chaque phrase que vous allez lire ci-dessous ressemble a de la fiction, et est pourtant bien réalité !

1. Souhaitant féliciter Barack Obama pour sa réélection, notre ancien président François Hollande a cru bien faire en rajoutant un petit «amicalement» à la main, à la fin de la page fournie par l’Elysée pour écrire à son collègue. Il a donc écrit «friendly, François Hollande». Malheureusement, cette phrase ne peut se traduire autrement que par «Sympathique, François Hollande» !



2. Pour Charlie et la chocolaterie, Tim Burton a préféré employer 40 écureuils dressés à casser des noisettes plutôt que de recourir à de effets spéciaux.

3. En 2012, un jeune couple anglais a invité la reine d'Angleterre à son mariage. Surprise: elle est vraiment venue ! Et vous, quel roi de France auriez-vous invité à votre mariage ?

4. En 1972, une hôtesse de l’air a survécu à une chute libre de 10 160 mètres, une histoire pas si drôle, si on pense à l'état dans lequel on a dû la retrouver.

5. Saviez-vous que dans Harry Potter, le film adapté des livres de fiction de J. K. Rowling, l'acteur Daniel Radcliffe qui joue le rôle de Harry a porté de nouvelles paires de lunettes à presque toutes les scènes ? Sur toute la fiction, il a porté plus de 160 nouvelles paires de lunettes.

6. En Chine, il existe un village entièrement habité par des nains.

7. Dans la fiction Slumdog Millionnaire, le trou rempli d’excréments dans lequel l'enfant Jamal saute était en réalité un trou rempli par du beurre de cacahuète et du chocolat.

8. La sortie du film Top Gun au cinéma a contribué à l’augmentation de 500% du nombre de recrutements dans la marine de bataille américaine.

9. Paris compte de nombreuses îles, dressées sur l'eau de la Seine. Parmi ces îles, une aurait été appelée «l' île merdeuse» au XIXème siècle. Située au pied de l’Assemblée nationale, cette île trop petite consistait en un simple quai entouré d'eau et était vue comme la plus inutiles des îles de Paris. C'est en tout cas ce que révèle l'amateur d'art et d'architecture Nicolas d’Estienne d’Orves dans son Dictionnaire amoureux de Paris.

10. En Chine, une stratégie est parfois mise en place afin que les prix de l’immobilier augmentent. Il s'agit d'embaucher des personnes de couleurs noire ou blanche pour les héberger temporairement dans des immeubles. L'idée est de faire croire à de potentiels riches acheteurs de Chine que le quartier attire des habitants internationaux, pour donner une impression de luxe.

Vous voici avec un lot d'anecdotes amusantes qui vous feront briller en société. Si vous avez aimé cette page d'humour et de culture, vous devriez aimer les nouvelles devinettes drôles parues dernièrement.