25 images pleines d'humour pour célébrer la fête du muguet

Vous souhaitez accueillir la fête du muguet avec le sourire ? Alors, voici 25 images qui respirent l’humour pour cette fête des fleurs.

La fête du muguet : qu’est-ce que c’est ?

Muguet Credit : Blazenka Babic

La fête du muguet est une célébration qui date de plusieurs siècles déjà. Pour la petite histoire, la fête du muguet n’est autre que la Saint-Valentin du Moyen Âge. Lors de cette journée, les rois, les princes, les chevaliers, et pratiquement n’importe quel homme, offraient des fleurs à celle qu’ils aimaient. Il s’agit, en quelque sorte, d’une marque d’amour et d’espoir. Espoir, parce qu’à cette époque-là, les gens ne vivaient pas très longtemps.

Dans tous les cas, la fête du muguet a traversé les âges et nous continuons à la fêter actuellement. Aujourd’hui, à cette occasion, on n’offre plus uniquement de fleurs à clochettes à sa bien-aimée. En effet, à la fête du muguet, on offre du muguet à qui on veut ! Qu’il s’agisse d’un membre de votre famille, de votre mère, d’un collègue de travail, d’un ami, d’une personne que vous souhaitez inviter à boire un verre, ou de votre professeur de Yoga, offrez la fleur à qui vous voulez.

Attention ! Il faut faire attention au muguet que vous souhaitez offrir. Vous devez offrir, non pas un bouquet, mais uniquement trois branches de muguet. Sur chaque branche, exactement 13 petites fleurs en clochette doivent être accrochées. Cela dans le but d’apporter chance, bonheur et prospérité à celui ou celle à qui vous voulez offrir le bouquet de trois fleurs. Bien sûr, choisir les bonnes fleurs ne fait pas de vous un saint, comme ne pas trouver les bonnes fleurs ne fait pas de vous un démon. Le principal est que vous offriez les fleurs !

La fête du muguet se déroule le 1ermai. Vous l’aurez compris, elle coïncide avec la fête du Travail. Bien évidemment, il ne s’agit que d’un grand hasard, puisque ces deux célébrations n’ont absolument rien en commun. Toujours est-il que l’on a pris l’habitude d’associer la fête du muguet et la fête du Travail. De ce fait, le 1ermai est un jour férié où les personnes s’offrent des fleurs.

25 images pleines d'humour pour célébrer la fête du muguet

Femme qui rit Credit : PeopleImages

L’humour est présent n’importe où. Il anime nos vies, réchauffe nos cœurs et illumine notre visage. L’humour est presque aussi omniscient qu’un dieu peut l’être. Et, l’humour s’invite aussi à la fête du muguet. Il serait impensable de penser qu’il n’y a pas matière à rire d’une fête où les gens s’offrent des fleurs. Surtout si ladite fête coïncide avec le jour préféré de ceux qui sont fatigués de leur travail et qui en font l’excuse idéale pour rester cloîtré chez eux. Voici donc 25 images pleines d’humour en l’honneur de la fête du muguet et du Travail.

Heureuse d’avoir reçu ses fleurs en clochettes

Illustration femme qui tient du muguet Credit : Fleur de Mamoot : Foutu pour foutu...: "L'anti-guide de la femme parfaite en BD"

Il est difficile de ne pas être content d’avoir reçu des fleurs le jour de la fête du muguet. Simplement parce qu’il s’agit d’un signed’affection et que cela indique que l’on compte pour quelqu’un. La jeune femme sur cette illustration l’a bien compris !

Pandas et muguet

Carte du 1ermai avec des pandas Credit : pinterest

Les pandas, c’est mignon. Bien sûr, ils n’ont rien à voir avec la France et la fête du muguet. Toujours est-il que le muguet est une plante qui a été importée en France par les contrées asiatiques, et le panda est japonais. Il existe donc un lien, même infime entre les pandas et la fête du muguet. Les pandas, c’est mignon.

Un amour de longue date

Obélix et Asterix. Credit : René Goscinny

Si vous connaissez Astérix, alors vous connaissez Obélix. Et si vous connaissez le gros qui n’est pas gros, alors vous connaissez aussi l’amour de sa vie. Il s’agit ni plus ni moins de la plus belle femme du village, la blonde et plantureuse Falbala. Il est clair qu’Obélix ne raterait jamais l’occasion de chercher à séduire sa belle.

Ce n’est pas du muguet !

Deux femmes et des plantes Credit : pinterest

L’une des choses les plus importantes à la fête du muguet doit sans doute être de ne pas se tromper de fleurs. Tout du moins, de choisir des plantes qui ont des fleurs. Ce n’est pas tellement le cas de ces deux amies de longue date qui ne sont clairement pas des expertes en botanique. Nous leur souhaitons tout de même une joyeuse fête du muguet.

Le 1ermai, il pleut !

Illustration femme pluie Credit : Yatuu

Le jour de la fête du muguet est généralement un jour pluvieux. Bien que la météo ne soit pas coopérative, rien ne nous empêche de profiter du bonheur de recevoir des fleurs à clochettes. À Noël, il neige et personne ne s’en plaint !

Comment accueillir le mois de mai

Illustration femme fleurs Credit : Crayon d'humeur by Mathou

La fête du muguet, c’est aussi la fête du printemps, et le retour des beaux jours, s’il ne pleut pas. S’offrir des fleurs n’est-il donc pas la meilleure façon de commencer le mois de mai ? Bien sûr que si !

Bonne fête du mug gay !

Bonne fête du mug gay Credit : Amazon

Au lieu d’offrir des fleurs, pourquoi ne pas opter pour ce joli mug à offrir à votre meilleur ami(e) ? Il peut tout aussi bien être votre amoureux, votre crush ou tout simplement une personne qui compte pour vous ! La fête du muguet est faite pour tout le monde après tout.

Muguet et gilets jaunes

Illustration muguet gilets jaunes Credit : Chaunu

Oui, la fête du muguet est faite pour tout le monde, même pour ceux qui vous bloquent la route à 7h du matin et qui vous mettent en retard tout au long de l’année. Heureusement que vous ne travaillez pas le 1er mai.

C’est la crise !

Illustration c’est la crise Credit : C

Avec les prix qui s’envolent, il est difficile de mettre des sous de côté pour se faire plaisir. Si vous avez la chance de recevoir du muguet le 1ermai, ne soyez pas trop dur si les branches ne sont pas fleuries. Oui, c’est la crise partout !

Travailler tue !

Illustration personnes fatiguées du travail Credit : Stivo

Et en plus de ne pas nous procurer assez d’argent, ce travail dont nous dépendons nous tue à petit feu. Heureusement que vous ne travaillez pas le 1ermai. Profitez de votre pause !

Les joies du télétravail

Chien en peignoir Credit : pinterest

La fête du muguet est aussi un jour férié pour ceux qui travaillent depuis chez eux. Cette pratique s’est énormément répandue depuis la pandémie mondiale de 2020. L’avantage du télétravail est de pouvoir travailler depuis son canapé, habillé en jogging toute la journée. Le 1ermai, vous pouvez également le faire, mais sans travailler. Profitez-en !

Une réflexion existentielle

Illustration fête du Travail Credit : Hub.

Il est très difficile de répondre à cette question. La fête du Travail ne devrait-elle pas être un jour où les gens doivent faire 2 à 3 heures de plus au bureau et avec le sourire ? Inutile de dire que cela restera un mystère à jamais.

1ermai, la meilleure excuse pour ne rien faire

Illustration femme le 1ermai Credit : lemondenadoo

Quoi de mieux que de rester chez soi le jour du 1ermai ? Si une personne vous demande de sortir, demandez-lui d’abord si elle a des fleurs à vous offrir. Ça lui apprendra à vouloir empiéter sur votre temps libre. Si vous êtes vous-même la personne en question, alors, sachez que les gens ne vous aiment pas.

Douce France

Illustration père et son fils Credit : BAUER

Chômage. Inutile d’ajouter plus de précisions à cela. Joyeuses fêtes quand même !

Radins, radins et radins

Illustration deux femmes sur un banc Credit : Livres :"Hilarant Quotidien" emmanuelletabaretiillustrations

Et si à la fête du muguet nous offrions des cadeaux plus imposants que des fleurs ? Une voiture, par exemple ? Un téléphone portable ? Un chèque cadeau ? Un éléphant domestique ?

Ça reste de l’herbe

Une blague Credit : pinterest

Bien que rester chez soi soit une excellente façon de n’embêter personne, rester longtemps cloîtré peut provoquer des crises épisodiques de paranoïa. Non, ce n’est pas de l’herbe, ce ne sont que des fleurs. Alors, sortez de chez vous et allez voir un psy. Mais pas le 1ermai, c’est férié !

Merci, mais va te coiffer

Illustration chat muguet Credit : pinterest

Les gens n’accordent pas assez d’importance à la manière d’offrir des cadeaux. Certes, vous avez trouvé les fleurs parfaites pour la fête du muguet, mais si vous ressemblez à un chat à poils longs qui s’est pris les coussinets dans une prise électrique, alors, profitez de ce jour de repos pour vous remettre sur le droit chemin de la beauté.

Muguet et évolution

Illustration muguet virtuel Credit : Drawing things

Les temps changent. Si nous ne sommes plus obligés d’attendre plusieurs jours, voire semaines, pour qu’une lettre arrive à destination, nous pouvons très bien troquer les fleurs par du muguet virtuel. Le grand avantage est qu’il est inutile de faire le tri. Il suffit d’appuyer sur «Transférer à tous les contacts» et vous voilà la personne la plus gentille du monde.

Personne n’aime le mauvais temps

Dessin parlant du mauvais temps Credit : pinterest

Si la pluie réconforte certains et fait du bien à d’autres, pour une part de la population, il s’agit d’une véritable plaie. Vous comprendrez mieux en regardant l’image ci-dessous. Sentez-vous la rage avec laquelle les mots en rouge ont été écrits ? Parce que nous, oui.

Vraiment, personne n’aime le mauvais temps

Affiche annonçant la disparition du beau temps Credit : pinterest

Si vous en êtes arrivé à coller des affiches pour demander au voisinage de vous rendre le soleil, c’est que soit vous n’aimez vraiment pas le mauvais temps, soit vous n’avez rien à faire. Ou alors vous êtes resté chez vous trop longtemps et vous êtes en pleine crise de paranoïa épisodique. Allez consulter !

Si seulement…

Illustration un mois de pluie en une journée Credit : LeNetfou

Techniquement, nous recevons un mois de paie en une journée. Il y a même un nom pour ce jour. Il s’agit du jour de paie. Voilà voilà.

Dur dur d’être sous la pluie

Illustration mère et enfant Credit : B.

Lors des périodes de mauvais temps, le soleil peut bel et bien être considéré comme un luxe. Après, si ça peut vous soulager, repensez à cette fois où vous êtes parti à la plage sans crème solaire. Tout de suite, vous vous passerez bien du luxe.

Muguet et clochettes

Illustration muguet et clochettes Credit : pinterest

Si la fée clochette n’est pas la fée de la fête du muguet, alors, elle devrait sérieusement penser à changer son nom en fée des roses, fée des plantes, ou fée même pas d’efforts pour qu’il y ait un minimum de cohérence. C’est cadeau !

Les inconvénients du télétravail

Illustration de l’inconvénient du télétravail Credit : Urtikan.net

Vous êtes en télétravail et souhaitez faire grève ? Nous sommes d’accord pour dire qu’il serait compliqué de protester de votre salon. Deux solutions s’offrent à vous:

Retournez en présentiel;

Arrêtez de protester, de toute façon vous ne serez pas payé plus. Puis, c’est le 1ermai, c’est férié. Le lundi de Pentecôte aussi.

Joyeux 1ermai, tout simplement !

Joyeux 1ermai Credit : pinterest

Tout cela pour vous souhaiter à la fin une très joyeuse fête du muguet avec beaucoup d'humour ! Offrez des fleurs à ceux que vous aimez, et même à ceux que vous n’aimez pas. Ça ne mange pas de pain, et offrir ça fait du bien !