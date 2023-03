Parce qu’ils nous font bien rigoler quand on les voit, découvrez notre sélection de 25 personnages drôles dans les séries et les dessins animés.

Rien de mieux qu’une bonne dose d’humour pour passer une excellente journée. Voilà ce que l’on se dit quand on suit les aventures de nos personnages rigolos préférés. Que ce soit celui qui a bercé notre enfance dans les dessins-animés, celui qui nous permet de nous détendre après une longue journée de travail ou encore celui qui va nous régaler pendant notre week-end en mode chill placé sous le signe du binge-watching des plateformes de streaming.

Si l’on devait faire un sondage dans la rue sur les personnages les plus drôles, certains noms seraient répétés. On pense notamment à Barney Stinson dans la série How I Met Your Mother, Phoebe Buffay dans Friends ou encore Timon et Pumba dans Le Roi Lion. Autant de personnages fictifs que l’on a regardé de nombreuses fois à la télévision.

Pour l’occasion, nous vous proposons une sélection de 25 personnages amusants de séries télévisées et de dessins animés. On préfère vous prévenir, cet article va vous donner envie de vous replonger dans ces créations. De Rachel Green à Jean Dujardin dans Un Gars Une Fille, en passant par Shrek et Olaf, il y en aura pour les petits et les grands.

16 personnages drôles dans les séries

Personnage 1 : Barney Stinson

Barney Stinson - © FR_tmdb

Série : How I Met Your Mother

Années de diffusion à la télévision : 2005-2014

À regarder sur : Disney+

Acteur : Neil Patrick Harris

Personnage 2 : Chandler Bing

Chandler Bing - © NBC

Série : Friends

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 1994 - 2004

Acteur : Matthew Perry

Personnage 3 : Joey Tribbiani

Joey Tribbiani - © NBC

Série : Friends

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 1994 - 2004

Acteur : Matt Leblanc

Personnage 4 : Ross Geller

Ross Geller - © NBC

Série : Friends

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 1994 - 2004

Acteur : David Schwimmer

Personnage 5 : Rachel Green

Rachel Green - © NBC

Série : Friends

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 1994 - 2004

Actrice : Jennifer Aniston

Personnage 6 : Monica Geller

Monica Geller - © NBC

Série : Friends

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 1994 - 2004

Actrice : Courteney Cox

Personnage 7 : Phoebe Buffay

Phoebe Buffay - © NBC

Série : Friends

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 1994 - 2004

Actrice : Lisa Kudrow

Personnage 8 : Sheldon Cooper

Sheldon Cooper - © Michael Yarish/Warner Bros

Série : The Big Bang Theory

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 2007 - 2019

Acteur : Jim Parsons

Personnage 9 : J.D (Dr Jonathan Michael)

Scrubs - © NBC

Série : Scrubs

À regarder sur : Disney+

Années de diffusion à la télévision : 2001-2010

Acteur : Zach Braff

Personnage 10 : Cam Tucker

Cam Tucker - © 20th Century Fox Television

Série : Modern Family

À regarder sur : Disney+

Années de diffusion à la télévision : 2009 - 2020

Acteur : Eric Stonestreet

Personnage 11 : Michael Scott

Michael Scott - © NBC

Série : The Office

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 2005 - 2013

Acteur : Steve Carell

Personnage 12 : Jake Peralta

Jake Peralta - © Fox

Série : Brooklyn Nine-Nine

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 2013 - 2018

Acteur : Andy Samberg

Personnage 13 : Niles

Niles - © CBS

Série : Une Nounou d’Enfer

À regarder sur : Prime Video

Années de diffusion à la télévision : 1993 - 1999

Acteur : Daniel Devis

Personnage 14 : Fran Fine

Fran Fine - © CBS

Série : Une Nounou d’Enfer

À regarder sur : Prime Video

Années de diffusion à la télévision : 1993 - 1999

Actrice : Fran Drescher

Personnage 15 : Jean (Loulou)

Jean Dujardin, "Chouchou" - © FR_tmdb

Série : Un gars, une fille

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 1999 - 2003

Acteur : Jean Dujardin

Personnage 16 : Alexandra (Chouchou)

Alexandra Lamy, "Loulou" - © FR_tmdb

Série : Un gars, une fille

À regarder sur : Netflix

Années de diffusion à la télévision : 1999 - 2003

Actrice : Alexandra Lamy

9 personnages d’animation drôles de dessin animé

Personnage 17 : Shrek

Shrek - © DreamWorks

Dessin animé : Shrek

À regarder sur : Netflix

Date de sortie : 2001

Personnage 18 : Le Génie

Le Génie - © The Walt Disney Company France

Dessin animé : Aladdin

À regarder sur : Disney+

Date de sortie : 1992

Personnage 19 : Timon et Pumba

Timon et Pumba - © The Walt Disney Company France

Dessin animé : Le Roi Lion

À regarder sur : Disney+

Date de sortie : 1994

Personnage 20 : Olaf

Olaf - © The Walt Disney Company France

Dessin animé : La Reine des Neiges

À regarder sur : Disney+

Date de sortie : 2013

Personnage 21 : Mushu

Mushu - © The Walt Disney Company France

Dessin animé : Mulan

À regarder sur : Disney+

Date de sortie : 1998

Personnage 22 : Donald Duck

Donald Duck - © Disney

À regarder sur : Disney+

Date de création : 1934

Personnage 23 : Homer Simpson

Homer Simpson - © Fox

Cartoon : Les Simpson

À regarder sur : Disney+

Années de diffusion à la télévision : Depuis 1989

Personnage 24 : Les Minions

Les Minions - © Universal Pictures International France

Dessin animé : Les Minions

À regarder sur : Amazon Prime

Date de sortie : 2015

Personnage 25 : L’âne

L'âne - © DreamWorks

Dessin animé : Shrek

À regarder sur : Netflix

Date de sortie : 2001

Mention spéciale pour la série “Drôle” de Fanny Herrero

Et comme l’humour est très apprécié en matière de fiction, on ne pouvait pas ne pas terminer cet article sans vous parler d’une série française : Drôle. Créée par Fanny Herrero, à qui l’on doit notamment l’excellente série Dix pour Cent, cette nouvelle fiction suit le quotidien de jeunes comédiens qui tentent de se faire une place dans le milieu du stand-up parisien. “Malgré leurs différences, quatre humoristes ont la même ambition : faire rire les autres. Entre petits jobs et rêve de buzz, ils feront tout pour percer dans le stand-up et la scène du ‘Drôle Comedy Club’”, détaille le synopsis. Dès sa sortie sur Netflix, la série dans laquelle on retrouve Jean Siuen (Bling), Elsa Guedj (Apolline) ou encore Younès Boucif (Nézir) a été saluée par la critique, Télérama titrant : “Fanny Herrero signe (enfin !) la première bonne série française de Netflix”. Seulement voilà, la réalisatrice Fanny Herrero a vu son nouveau projet stoppé net après une seule saison. Cette dernière n’a pas caché être “déçue et triste” de cet arrêt, malgré les bons retours. Pour les curieux, sachez que la saison 1 est toujours disponible sur Netflix.