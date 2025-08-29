3 nouveaux burgers inspirés de recettes régionales débarquent chez Burger King partout en France

Arrêtez tout ! Burger King met (encore) à l’honneur nos belles régions dans toute la France en proposant trois nouveaux burgers rendant hommage à la cuisine du terroir. Découvrez le menu !

Parce qu’il n’y pas que Paris dans la vie, Burger King (aka le fast-food préféré des Français) va mettre à l’honneur plusieurs régions de France par le biais de sa carte.

Ce n’est pas la première fois que l’enseigne se prête à cette initiative. Précédemment, le roi du burger a conçu deux produits régionaux : le Master Maroilles (Nord) et le Master Munster (Est) début 2025.

Ces mets savoureux et dégoulinant de fromage 100% local ont régalé les papilles des plus gourmands, rendant jaloux une partie de la population. La raison ? Ces burgers étaient uniquement disponibles dans les deux régions concernées.

Mais, ça c’était avant. Forte de son succès, la chaîne de restauration va réitérer l’expérience. Cette fois-ci, les petits nouveaux seront disponibles dans TOUS les Burger King de France. Suivez le guide !

Trois nouveaux Masters des régions

Du 26 août au 29 septembre 2025 inclus, trois nouvelles recettes seront proposées au menu.

Parmi elles, on retrouve le Master Alsacien. Sa particularité ? Sa composition s’inspire de la star de la gastronomie alsacienne : la flammekueche. Ce master, comprenant du bœuf grillé à la flamme, est composé d’emmental français, de bacon fumé et d’une sauce crémeuse à l’oignon… sans oublier les oignons frais et croustillants, pour toujours plus de plaisir !

« Master Alsacien », crédit photo : Burger King

Le Master Aveyronnais, quant à lui, fait aussi honneur à sa région avec sa viande française, son aligot pané produit dans l’Aveyron, son bacon fumé, ses oignons croustillants et fondants et sa sauce gravy, le tout dans un pain brioché. On en a l’eau à la bouche en écrivant ces lignes.

« Master Aveyronnais », crédit photo : Burger King

De son côté, le Master Sudiste va plaire aux amateurs de poulet pané. Ce burger semblant tout droit sorti de la Provence combine fromage de chèvre, tomates fraîches et roquette. Une sauce d’inspiration provençale arrose cette composition qui sent bon les vacances.

« Master Sudiste », crédit photo : Burger King

Deux autres surprises à la carte

Mais ce n’est pas tout ! Burger King n’a pas fini de gâter ses clients. Pour accompagner ces trois Masters, le restaurant propose le Petit Toasté Sudiste avec une sauce inspiration provençale, une touche de chèvre et du bacon croustillant. Enfin, que les Normands se rassurent, BK France a pensé à vous avec ses King Fries recouvertes d’une sauce camembert AOP de Normandie et pépites de bacon. Oui, vous avez bien lu !

Ces nouvelles créations made by Burger King n’attendent que vous alors ne tardez pas à les découvrir !