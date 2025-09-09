Burger King régale les amateurs de poulet avec sa nouveauté : les Krispper Tenders

Avis aux amateurs de poulet : Burger King vient d’ajouter à sa carte un nouveau produit aussi tendre que croustillant.

Le roi du burger n’en finit plus de gâter ses clients. Après ses trois nouveaux Masters des Régions, Burger King frappe fort avec une nouvelle recette qui va vous donner l’eau à la bouche.

Cette fois, le fast-food préféré des Français se lance dans la confection de délicieux… tenders de poulet. Oui, vous avez bien lu !

Depuis le 2 septembre, vous pouvez commander des Krispper Tenders dans tous les restaurants Burger King de l’Hexagone.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce mets réunit tous les ingrédients pour séduire les plus gourmands d’entre nous (et les autres, bien évidemment).

Comme d’habitude, l’enseigne ne fait pas les choses à moitié pour régaler les papilles des gourmets.

Krispper Tenders : une recette au goût unique signée Burger King

En effet, les Krispper Tenders renferment du poulet issu de filet. Un véritable gage de qualité. Résultat : c’est croustillant à l’extérieur grâce à la panure dorée, et tendre à l’intérieur du fait de la cuisson maîtrisée à la perfection.

Pour accompagner ces mets succulents, BK a tout prévu en proposant plusieurs sauces.

Parmi elles, la petite nouvelle, la Smoky Bacon, une délicieuse sauce aromatisée au bacon fumé. Ça fait rêver, n’est-ce pas ?

Évidemment, les sauces emblématiques du restaurant -1954, Moutarde Miel, Barbecue, Creamy Ranch - sont parfaites pour tremper les tenders. Une chose est sûre : cette association promet une explosion de saveurs en bouche.

De plus, plusieurs sauces font désormais leur entrée en format XXL : la 1954 et la Spicy Aigre Douce rejoignent ainsi l'emblématique sauce Cheddar, pour toujours plus de plaisir.

On nous dit dans l’oreillette que les Krispper Tenders font l'unanimité auprès de celles et ceux qui ont déjà eu l’occasion de les goûter.

Ces nouvelles créations made in Burger King n’attendent que vous alors ne tardez pas à les découvrir !