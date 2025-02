3 parents sur 4 sont inquiets à l'idée de laisser leurs enfants aller seuls à l'école, selon un récent sondage

Êtes-vous anxieux à l’idée que votre enfant aille et revienne de l’école seul ? Si oui, vous faites partie des 74% de parents qui ressentent la même chose.

Les faits divers sur les disparitions d’enfants inquiètent de plus en plus les parents. Selon un récent sondage mené par l’Institut Elabe pour BFMTV, 74% des parents sont inquiets à l’idée de laisser leurs enfants aller à l’école seuls. 36% des personnes interrogées se disent tout à fait inquiètes et 38% plutôt inquiètes.

Crédit photo : iStock

Cette anxiété se retrouve chez 81% des mères et 68% des pères et est présente dans tous les lieux de vie des familles. En effet, 81% des parents sont inquiets dans les zones rurales contre 74% dans les grandes agglomérations. Des chiffres compréhensibles quand on sait que certains enfants doivent marcher longtemps pour rentrer chez eux, comme ces élèves abandonnés à 8 km de leur destination par un chauffeur de bus.

Des solutions pour protéger les enfants

Ce n’est pas la première fois qu’une étude est menée à ce sujet et révèle les inquiétudes des parents quant à la sécurité de leurs enfants. Selon une étude menée par la société de vidéosurveillance Kiwatch et rapportée par Magic Maman, 85% des parents craignent qu’il arrive quelque chose de grave à leur enfant sur le chemin de l’école. En plus de cela, plus de la moitié des parents ont besoin de savoir quand leur enfant est rentré à la maison pour être rassuré. Ils sont donc nombreux à appeler leur progéniture ou à lui demander d’envoyer un message dès son retour, pour ne pas paniquer.

Crédit photo : iStock

Face à cette inquiétude, les Français aimeraient que des mesures soient mises en place pour assurer la sécurité des enfants dans la rue. Selon le sondage réalisé pour BFMTV, 92% des parents aimeraient que des caméras de vidéosurveillance soient installées à l’intérieur et aux abords des établissements scolaires. 85% aimeraient que des pédibus soient mis en place, c’est-à-dire des groupes qui accompagnent les enfants à l’école à pied.

Enfin, 83% des parents sont favorables à l’installation de portiques de détecteurs de métaux à l’entrée des établissements scolaires et 81% aimeraient voir des policiers à la sortie des écoles. De nombreuses solutions qui pourraient renforcer la sécurité des enfants et rassurer les parents au quotidien.