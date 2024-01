“Dégagez du bus, c'est le terminus !” : un chauffeur se trompe de route et abandonne 26 élèves à 8 km de leur destination

Dans les Yvelines, des parents d’élèves se sont indignés du comportement d’un chauffeur de bus scolaire. Ce dernier a abandonné 26 élèves à 8 kilomètres de sa destination, après s’être trompé de route.

Depuis ce mercredi 24 janvier, la colère gronde à Bonnelles, dans les Yvelines. Les parents d’élèves fustigent la mésaventure que leurs enfants ont vécu au petit matin, alors qu’ils devaient se rendre jusqu'à leur collège.

Supposé déposer les élèves aux portes du collège aux alentours de 8 heures du matin, le chauffeur du bus va tout simplement rater une intersection et se tromper d’itinéraire. Cependant, au lieu de rattraper son erreur, le chauffeur va continuer sa route jusqu’au lycée de Limours dans l’Essonne.

Ils sont alors à huit kilomètres de leur destination initiale, mais le chauffeur ne va pas s’attarder sur son erreur d’itinéraire. Il va tout simplement contraindre les 26 collégiens à descendre du bus devant ce lycée : “Dégagez du bus, c’est le terminus !”, aurait-il lancé.

Tous les élèves sont désemparés, entre panique et larmes, d’être lâchés aussi loin de chez eux et de leur établissement. Qu’importe, le bus repart à vide : “Il a laissé 26 gamins entre 11 et 14 ans sur le carreau et il s’est barré”, s’indignent les parents d’élèves auprès de France 3 Paris Île-de-France.

Crédit photo : iStock

“C’est le pompon !”

Bien heureusement pour ces collégiens, le principal du lycée va se montrer plus empathique et les prendre en charge. Il va contacter leurs parents pour qu’ils viennent chercher les jeunes adolescents : “On trouve inadmissible que le chauffeur n’ait même pas dit : ‘je me suis trompé et je vous ramène au collège de Bonnelles”, déclare un parent d’élève.

Un autre parent d’élève indique que ce n’est pas la première fois que ce bus se perd sur la route : “J’ai un fils qui prend ce bus qui doit arriver à 7h40 au collège, la semaine dernière, il est arrivé à 8h15 parce qu’en fait, le bus s’était perdu”.

Crédit photo : iStock

Mais d’où vient un tel bug ? Est-ce le chauffeur ou le nouvel exploitant de la ligne ? Les deux éléments sont évidemment liés. En effet, depuis le 1er janvier, c’est l’exploitant Transdev Sud-Yvelines qui a pris le relais, sans succès selon les parents d’élèves : “Auparavant, sur cette ligne 4, il y avait trois quatre chauffeurs différents mais, c’étaient toujours les mêmes. Depuis un mois, ce sont des chauffeurs que les enfants ne connaissent pas”.

Ainsi, ces nouveaux chauffeurs ne seraient pas très familiers des itinéraires, ce qui expliquerait ces nombreux ratés. Prévenus et avertis, les parents d’élèves ont créé une conversation WhatsApp pour s’entraider en cas de problèmes. Seulement voilà, cette mésaventure est celle de trop, au point qu’une plainte est envisagée : “Ce qui s’est passé ce matin, c’est le pompon !”