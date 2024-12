Les couples heureux partagent tous ces 3 points communs, selon les psychologues

Votre couple bat de l’aile et vous vous posez une question : comment fait-on pour être heureux en couple ? Pour vous répondre, voici trois points communs qu’ont les couples heureux selon les psychologues.

Vous avez rencontré une personne qui vous plaît et après plusieurs rendez-vous, vous avez décidé de vous lancer dans une relation avec cette personne. Mais plus le temps passe, plus votre couple bat de l’aile, et vous vous demandez comment être heureux dans votre relation. En effet, parfois, l’amour ne suffit pas et nous devons faire des efforts pour construire des bases solides et vivre une relation qui dure.

Il existe de nombreuses façons d’être heureux en couple. Mais on retrouve parfois des similitudes chez les couples qui nagent dans le bonheur. En effet, tous les couples heureux font les mêmes choses, et nombreux d'entre eux n'ont plus aucun secret pour l'autre ! Selon les psychologues, les couples heureux ont également tous trois points communs. Il s’agit de piliers fondamentaux que nous devrions tous avoir dans notre relation pour trouver le bonheur. Voici lesquels.

Les mêmes valeurs

Pour vivre une relation stable, durable et heureuse, vous devez être sûr que la personne avec qui vous partagez votre vie a les mêmes valeurs que vous. Dans le cas contraire, ces désaccords peuvent créer des tensions et une mésentente.

“Nous devons parler et découvrir quelles sont les valeurs de notre partenaire au-delà des valeurs universelles. La fidélité en fait partie, tout comme le respect, et bien d’autres. Nous devons savoir comment pense l’autre personne et nous éviterons les malentendus”, a expliqué la psychologue Elena Puis Guitart à L’Internaute.

La même vision de l’avenir

Comment voyez-vous l’avenir ? Dans une maison ou un appartement ? En ville ou à la campagne ? Avec des enfants ou non ? Ces questions sont importantes dans un couple et vous devez les poser à votre compagnon. Évitez de le faire durant les premiers rendez-vous, au risque de faire fuir la personne, mais n’oubliez pas de les poser dès que la relation devient sérieuse. Ainsi, vous vous assurerez que votre moitié a la même vision de l’avenir que vous et les mêmes envies.

Si vous n’abordez pas le sujet, vous pourriez avoir de mauvaises surprises au bout de quelques années de relation. Si vous vous rendez compte que vous n’envisagez pas le futur de la même façon et que vous n’avez pas les mêmes projets, vous vivrez un blocage qui pourrait conduire à la rupture.

Connaître les passions de l’autre

Questionnez votre partenaire sur ses désirs et ses passions. Comment aime-t-il s’occuper, quelles sont ses principales passions ? Qu’aime-t-il faire pendant son temps libre et quelles sont ses vacances idéales ? En plus de lui faire plaisir en lui montrant de l’intérêt, vous glanerez de précieuses informations.

“Ce sont les besoins les plus immatériels. C’est tout ce que j’aimerais faire, qui me passionne. Parfois, les souhaits de l’un impliquent des renoncements de l’autre qui, s’ils ne sont pas acceptés, finissent par se transformer en reproches”, a expliqué la psychologue Elena Puis Guitart.

En définitive, pour être heureux en couple, la clé reste la communication. Parlez avec votre partenaire, sachez parfaitement ce qu’il veut et ce qu’il aime et assurez-vous que vous avez les mêmes envies et que vous êtes sur la même longueur d’onde. Ainsi, vous mènerez une vie de couple heureuse et épanouie.