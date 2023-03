32 ans après l'avoir perdue de vue, il retrouve son amour de jeunesse et se met enfin en couple avec elle

Un homme a retrouvé son amour de jeunesse et tous les deux s’aiment désormais comme au premier jour.

C’est une histoire digne des plus belles comédies romantiques !

Alors qu’ils s’étaient perdus de vue depuis 32 ans, un homme et une femme, jadis amoureux le temps d’un été, se sont retrouvés et filent désormais le parfait amour.

Crédit photo : Dawn Gray / SWNS

Dawn Grey (47 ans) et Lee Richards (49 ans) se sont en effet rencontrés en juillet 1991 au sortir de l’adolescence, alors qu’ils se trouvaient à Southend Pier (Angleterre), pendant les vacances estivales, racontent nos confrères britanniques de Metro.

À l’époque, Lee, alors âgé de 17 ans, avait littéralement « flashé » sur Dawn (de deux ans sa cadette), laquelle n’était pas non plus insensible au charme du jeune homme.

Très vite, les deux tourtereaux s’étaient échangés leur numéro de téléphone et avaient entamé une relation amoureuse qui avait duré tout l’été. Mais leur idylle avait soudainement pris fin lorsque Dawn avait préféré mettre un terme à cette histoire pour profiter de sa jeunesse.

Cette rupture a beaucoup affecté Lee, qui n’a jamais oublié son amour de jeunesse. De l’eau a ensuite coulé sous les ponts et l’un et l’autre ont fait leur vie chacun de leur côté, ayant chacun des enfants.

Dawn Gray / SWNS

Bien que Dawn ait toujours gardé une place dans son cœur, le jeune homme n’a pourtant jamais osé la recontacter dans les années qui ont suivi leur rencontre.

Il lui aura donc fallu attendre 32 ans pour qu’il se jette à l’eau et se décide enfin à la joindre, via facebook. Un peu anxieux à l’idée qu’elle ne se souvienne plus du jeune garçon qu’il était, Lee a vite été rassuré lorsque Dawn l’a reconnu au premier coup d’œil.

Après avoir échangé virtuellement au quotidien pendant plusieurs semaines, ils ont finalement décidé de franchir le pas en se rencontrant de nouveau.

Et comme ce fut le cas plus de 30 ans plus tôt, le charme a de nouveau agi de manière réciproque. Un vrai coup de foudre !

Désormais en couple pour de bon, ils s’aiment éperdument et comptent bien finir leurs vieux jours ensemble, conscients de vivre un rêve éveillé en même temps qu’une seconde chance.

« C'était censé arriver. Nous avons repris comme ça, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Quand il est arrivé devant ma porte après tout ce temps, nous nous sommes contentés de rire... c'était comme si nous étions à nouveau jeunes. Ce sera toujours comme ça avec lui. Nous pouvons littéralement parler de n'importe quoi. Nous parlons de tout et de rien et nous rions tellement. Ce n'est pas un problème si nous n'avons pas d'argent pour faire quoi que ce soit, nous sommes juste heureux d'être ensemble », a ainsi raconté Dawn, qui a par ailleurs confié qu’elle n’avait jamais oublié son amour de jeunesse, durant toutes ces années.

« Quand je l'ai vue pour la première fois, je savais qu'elle avait quelque chose de spécial et elle était magnifique (…) Maintenant, on a vraiment l'impression que nous n'avons jamais été séparés », a commenté Lee, de son côté.

32 ans après, les deux tourtereaux peuvent enfin vivre leur amour au grand jour.