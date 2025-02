Vous êtes angoissé le soir et plus heureux le matin ? Voici pourquoi, selon une étude

Le soir, vous ne parvenez pas à dormir car de nombreuses choses vous tracassent alors qu’au réveil, ces soucis semblent insignifiants ? Ce comportement est normal, selon une étude britannique.

Le soir, nous pouvons avoir eu mal à nous endormir à cause d’une chambre trop chaude ou trop froide, d’une exposition prolongée aux écrans, mais aussi des pensées qui reviennent en boucle dans notre tête. En effet, de nombreuses personnes réfléchissent beaucoup avant de dormir et aimeraient mettre leurs pensées sur pause. La nuit, tout semble prendre une proportion démesurée. On s’inquiète de nos projets, de notre vie personnelle, on ressasse une critique que nous avons eu au travail ou nous angoissons sur ce qui se passe dans le monde. Tous ces tracas peuvent nous hanter pendant des heures et nous empêcher de dormir.

Crédit photo : iStock

Pour vous aider à vous endormir, il existe quelques astuces. Vous pouvez par exemple essayer cette méthode donnée par une influenceuse pour vous endormir en quelques minutes, mais aussi ces 15 astuces qui aident à dormir vite.

Même si vous n'arrivez pas à vous endormir à cause du stress, vous avez peut-être remarqué ce phénomène étrange. Après une nuit d'angoisse, quand vous vous réveillez le lendemain matin, tous les petits soucis de la veille semblent insignifiants et n’ont plus grande importance. Vous avez déjà vécu cette situation ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas le seul car ce comportement s’observe chez de nombreuses personnes, à tel point que l’University College de Londres (UCL) a mené une étude sur le sujet.

Notre humeur varie dans la journée

L’étude, publiée dans la revue BMJ Mental Health, prouve que notre bien-être mental varie selon les saisons, les jours de la semaine et l’heure de la journée. Ainsi, comme le révèle le Huffington Post, il a été prouvé que nous sommes plus pessimistes la nuit, aux alentours de minuit, alors que nous sommes plus heureux le matin au réveil.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs se sont basés sur des données de l’étude sociale Covid-19 menée par l’Université de Londres. 49 000 individus ont été interrogés sur leur humeur, qui variait selon l’heure de la journée. Ainsi, il a été démontré que les signes de dépression, d’anxiété et de solitude sont plus exacerbés la nuit tandis qu’ils disparaissent le matin.

Crédit photo : iStock

Mais pourquoi fonctionnons-nous de cette manière ? Selon les chercheurs, cela dépend principalement de notre horloge biologique et de notre taux de cortisol. Cette hormone, qui régule l’humeur, la motivation et le stress, est au plus haut le matin, quand nous nous réveillons. À l’inverse, elle est au plus bas à l’heure du coucher, ce qui explique pourquoi nous sommes assailli de pensées négatives.

Ainsi, si vous vous inquiétez beaucoup le soir, rassurez-vous : ces petits soucis du quotidien vont paraîtront bien loin dès le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil.