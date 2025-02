4 habitudes à mettre en place au travail pour éviter le burn-out, selon une psychologue

Vous vous sentez surmené au travail ? Pour éviter le burn-out, voici quatre conseils donnés par une psychologue pour vous sentir mieux au quotidien.

Au travail, nous pouvons faire face à de nombreuses responsabilités et être victime d’une forte pression et d’un stress intense. Dans certains cas, ce surmenage peut conduire au burn-out. En France, environ 30 000 personnes seraient victimes d’épuisement professionnel. Les symptômes du burn-out sont les suivants : fatigue intense, mal de dos, maux de ventre, insomnies, migraines, anxiété et irritabilité. Selon une étude, il existe un métier particulièrement difficile qui conduirait au burn-out.

Heureusement, il existe quelques petites habitudes que nous pouvons prendre au quotidien pour mieux vivre les périodes de stress au travail. Ces conseils ont été validés par Laura Solana, une psychologue interrogée par L’Internaute.

Planifier sa journée

Crédit photo : iStock

Pour conserver votre énergie tout au long de la journée et éviter de vous éparpiller dans des tâches difficiles, Laura Solana conseille de planifier votre journée. Organisez chaque jour de manière réaliste en identifiant les trois tâches les plus urgentes à traîter. En identifiant vos priorités, vous serez organisé et ne vous laisserez pas débordé par les tâches secondaires qui peuvent être énergivores.

Ne pas répondre à ses messages tout de suite

Chaque jour, vous recevez un nombre incalculable de mails et de messages, et votre téléphone sonne en permanence ? Cette sollicitation peut être stressante et épuisante. Pour vous protéger, la psychologue vous conseille de ne pas répondre instantanément à vos messages dès que votre téléphone se met à sonner. Décidez vous-même quand répondre, en prenant un temps dédié à cette tâche.

Prendre des pauses

Crédit photo : iStock

Ce conseil peut paraître simple mais il peut faire toute la différence. Quand on est surmené au travail et que l’on a beaucoup de tâches à faire, on peut négliger les pauses. Pourtant, elles sont essentielles pour ne pas plonger dans le burn-out. Il est recommandé de travailler par cycles de 90 minutes avant de faire une pause de 10 à 15 minutes. Pendant ce temps de détente, buvez de l’eau, respirez profondément, allez vous aérer l’esprit et faites quelques étirements. Evitez les écrans afin de reposer vos yeux.

Ne pas hésiter à demander de l’aide

Il se peut que vous n’osiez pas demander de l’aide à vos collègues, craignant qu’ils soient eux aussi débordés. Pourtant, en posant la question, vous pourriez recevoir une aide précieuse dans déranger. N’hésitez pas à demander de l’aide quand vous en avez besoin à vos collaborateurs. Ainsi, vous vous sentirez soutenu et la pression diminuera d’elle-même.