Burn-out : voici le métier le plus difficile, selon une étude

Quelle est la profession qui fatigue le plus ses salariés, victimes de burn-out ? Pour le savoir, le réseau social LinkedIn a mené une étude sur la question.

Certaines professions sont plus fatigantes. Il peut s’agir d’une fatigue physique lorsque le corps est sollicité et mis à rude épreuve, mais aussi une fatigue mentale. Certaines personnes ont beaucoup de responsabilités, jonglent avec de nombreuses tâches au quotidien, subissent des pressions diverses, manquent de reconnaissance… Tous ces facteurs peuvent vite épuiser une personne jusqu'à la conduire au burn-out.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, le burn-out est le terme que l'on donne à l'épuisement professionnel, un état de fatigue intense et de grande détresse, généralement causés par le stress au travail. Les signes du burn-out sont la fatigue émotionnelle, l'anxiété, l'hypersensibilité, l'irritabilité ainsi qu'une humeur triste.

Parmi toutes les professions, quelle est celle où l’on recense le plus de burn-outs ? Pour le savoir, le réseau social LinkedIn a publié une étude sur le sujet. Les chercheurs ont interrogé 16 000 professionnels aux États-Unis et leur ont demandé la perception qu’ils avaient de leur travail. D’après les résultats, 40% des personnes interrogées sont proches du burn-out, contre 34% en France selon une autre enquête parue en 2022. Selon l’étude, certains secteurs sont particulièrement épuisants.

Un épuisement professionnel

Aux États-Unis, la profession qui recense le plus de burn-outs est celle de chef de projet. Ces personnes doivent piloter un projet de A à Z et assumer toutes les responsabilités qui en découlent. Les chefs de projet doivent prévoir les moyens humains, techniques et financiers pour construire leur projet. Ils doivent également gérer leurs équipes et travailler avec des deadlines serrées. Ce poste demande de nombreuses heures de travail et la capacité de gérer plusieurs priorités à la fois.

“Je travaille avec de nombreux chefs de projet et la précocupation la plus courante que j’entends de leur part est qu’ils ne bénéficient pas d’un soutien ou d’une reconnaissance adéquats pour répondre aux exigences changeantes auxquelles ils sont confrontés dans leur rôle. Cette inadéquation est l’un des principaux facteurs d’épuisement”, a indiqué Kandi Wiens, directrice du programme de maîtrise en éducation médicale de l’Université de Pennsylvanie.

Crédit photo : iStock

Aux États-Unis, près de 50% des chefs de projet souffrent d’épuisement professionnel. Ils sont suivi des aides-soignants (49%), des personnes travaillant dans les services sociaux (48%), dans les assurances (47%) et dans l’enseignement (45%).

Quel métier fatigue le plus en France ?

D’après les résultats de l’enquête, le burn-out touche principalement les femmes et les jeunes travailleurs. En France, le métier de médecin serait celui où l’on recense le plus d’épuisement professionnel.

Les domaines du commerce, de l’immobilier, de la santé, du social et de l’enseignement sont également concernés. En revanche, les personnes qui travaillent dans la communication, les médias et le management sont moins nombreuses à être sujettes au burn-out.